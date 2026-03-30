Книга «Религии мира: история духовных поисков человечества» протоиерея Олега Корытко представляет собой фундаментальный академический труд, выпущенный Сретенской духовной академией. Автор предлагает уникальный взгляд на историю верований: религия рассматривается не просто как сумма обрядов, а как «дерзновение» человека, пытающегося «достучаться до небес».
Особенность подхода отца Олега заключается в разграничении понятий «религия» и «христианство». Ссылаясь на протопресвитера Александра Шмемана, автор определяет религию как движение человека «снизу вверх» (поиск Бога), в то время как христианство — это ответный акт, движение Бога «сверху вниз» (Откровение). Книга охватывает колоссальный период: от палеолитических Венер до современных ультраортодоксальных течений иудаизма и мистического ислама.
О. В. Корытко - Религии мира: история духовных поисков человечества
Москва: Изд-во Сретенского монастыря; СДА, 2026. — 462 с.: ил.
ISBN: 978-5-7533-2032-2
О. В. Корытко - Религии мира - Содержание
Часть I. Религии доисторические: Анализ палеолита и неолита, сакрализация земледелия и феномен шаманизма как метода экстатического общения с миром духов.
Часть II. Древние локальные религии: Глубокое погружение в мифологию Шумера, Египта (предчувствие монотеизма), зороастризма и античности. Автор подчеркивает, что греческие мистерии стали «приготовлением к пришествию Христа».
Часть III. Иудаизм: История от веры Ветхого Завета до современного состояния (харедим, религиозный сионизм, каббала). Подробно разбирается переход «от Храма к тексту» после разрушения Иерусалима.
Часть IV. Ислам: Возникновение в «плавильном котле» Аравии, личность Мухаммада, пять столпов веры и различие между исламом и политическим исламизмом.
Часть V и VI. Индия и Дальний Восток: Сложнейшие системы индуизма (карма, сансара) и буддизма — религии, которая, по мнению автора, парадоксальным образом ставит человека выше божества.
