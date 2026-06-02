Глава 1.

Учитель и ученик

1. О необходимости руководства в умном делании. 2. Условия обучения. 3. Учащие и учащиеся.1. Залог успеха всякого дела, к которому приступает человек, - правильное обучение. В любой стороне че-ловеческой жизни для приобретения опыта необходимо обучение, состоящее в приобщении к опыту более совершенных. И если для избежания пагубных ошибок необходимо руководство в делах земных, тем более оно необходимо в умном делании - этой науке из наук. При-ступающий к изучению сей науки ум человеческий не-пременно оказывается в качестве и положении несведу-щего ученика, имеющего нужду в учителе. Его учителем может быть любой, но только более совершенный ум, который, в свою очередь, может оказаться учеником более совершенного. Несвойственно учиться только Тому, Кто истинно Самосовершенен и не требует ни малейше-го совершенствования. Таковым является Совершенней-ший в знании Творец (Иов. 37, 16), ведающий сокровенное и знающий все прежде бытия его (Дан. 13, 42). По слову Климента Александрийского, «совершенство заключено в Боге, Постоянном Учителе; детское же и несовершенное свойственно нам, постоянно состоящим на положении учеников» . А посему, как повелевает Священное Писание, не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель - Христос (Мф. 23, 8), являющийся мудростью Отца, из уст Которого - знание и разум (Притч. 2, 6). Своему Сыну, Божественному Слову, «Бог Отец передал нас, по-добно тому, как любящий и заботливый отец вверяет своих детей благородному воспитателю. Об этом Отец ясно возвестил: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушай-те (Мф. 17, 5)»2. Еще задолго до этого «Моисей, предвидя в духе пришествие совершеннейшего Педагога, Логоса, самосознательно отступает на задний план и наперед говорит народу как об этом Педагоге последних времен и Его воспитательном методе, так равным образом запо-ведует народу и слушаться этого Педагога»3.

Вадим Коржевский - У ног Учителя

— М.: 2025. — 432 с.

ISBN 978-5-905019-20-3

Вадим Коржевский - У ног Учителя - Содержание

Содержание

От автора

Пояснительная записка

Введение

Глава 1. Учитель и ученик

Глава 2. Предмет учебы

Глава 3. Время учебы

Глава 4. Положение ученика

Глава 5. Порядок обучения

І. Начальное обучение - прад

1-й класс - Доброделание

2-й класс - Псалмопение

3-й класс - Безмолвие

II. Среднее обучение - Oewpía

4-й класс - Умозрение

5-й класс - Рассмотрение

6-й класс - Прозрение

III. Высшее обучение - éwors

7-й класс - Исступление

8-й класс - Боговидение

Глава 6. Окончание учебы

Глава 7. Экзамен

Глава 8. Богообщение

Примечания

Библиография