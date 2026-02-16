Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Кошелев - Евангелия: можно ли им доверять

Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Theology and Science, Science and Technology, **Ecclesiology Faith Experience

Книга Игоря Кошелева «Евангелия: можно ли им доверять» представляет собой системное апологетическое исследование, посвященное защите исторической достоверности новозаветных текстов. Автор анализирует Евангелия не просто как религиозные книги, а как исторические документы, проверяя их через призму текстологии, археологии и внешней критики. Он последовательно разбирает вопросы датировки, авторства и сохранности рукописей, сравнивая их с трудами античных историков и демонстрируя, что библейские первоисточники обладают беспрецедентным уровнем текстологической надежности.

Основной упор в работе сделан на доказательство того, что евангельские повествования основаны на свидетельствах очевидцев и были записаны слишком рано, чтобы стать плодом легендарных наслоений. Кошелев приводит археологические находки, подтверждающие географические и политические детали Палестины первого века, и указывает на «критерий неудобства» — наличие в текстах фактов, которые было бы невыгодно выдумывать. Книга написана доступным языком и служит интеллектуальной опорой для тех, кто ищет рациональные основания для доверия Библии в современном мире.

СПб.: Мирт, 2018. — 103 с. (Серия «Русский автор»).

ISBN 978-5-88869-318-6.

Кошелев, Игорь - Евангелия: можно ли им доверять – Содержание

  • Условные сокращения

  • Предисловие

  • «Испорченный телефон» или надежно ли устное предание?

  • Об «исправленной» Библии

  • Кто составил Канон

  • Пророк, учитель... или Бог?

  • Могла ли быть у Иисуса жена?

  • «Дух времени» или деликатес для рыб

  • Что есть истина или почему именно Христос?

Views 93
Rating
Added 16.02.2026
Author AlexDigger
Rate this publication:
/5 (0)

Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

