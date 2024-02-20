Косинцева - Дневник бывшей атеистки
Вера — это пережиток прошлого. Вера — это психиатрический диагноз. Вера — это просто сублимация нерастраченной сексуальной энергии. Вера — это способ управлять людьми. Вера — это «покрестим ребеночка, от сглаза защитим». Вера — это отсутствие критического мышления. Вера — это способ состричь побольше денег со стада. Верующие считают ИНН печатью сатаны и просят «кольщик, наколи мне купола». Христианство — религия смерти, христианство ненавидит жизнь и все «естественное». Религия унижает человеческое достоинство. Религиозные догмы не нужны — можно просто быть хорошим человеком. И вообще, хороший — понятие относительное, абсолютных истин не существует. И вообще, смысла ни в чем нет… В жизни нет смысла, все тлен… Господи, как страшно-то!
Примерно так я и стала верующей.
Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Как можно закрывать глаза на очевидное? А потом очевидное стало для меня не таким уж очевидным. В моей догматике «современного научного агностицизма» образовалась хорошая брешь, в которую смогли просочиться совсем другие мысли. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада», потому что размещать эти тексты на своей странице значило засорить эфир всех своих неверующих друзей. И по сей день читатели этого блога спрашивают меня: мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой? А как же храмовые бабки и попы на «мерседесах», как же наука и психология? А вот так. В итоге я собрала те статьи, которые рассказывают, как же меня все-таки угораздило и что из этого получилось.
Эта книга о том, как можно верить, не отбрасывая неудобные вопросы, не отрицая науку и не считая интернет порождением сатаны.
Определенно, я — не образцовая христианка. Более того, совсем недавно я была совершенной антихристианкой. Поэтому если вы — образцовый христианин, то вам эта книга ни к чему.
Эта книга для тех, кто хочет верить, но сомневается.
Для тех, кто верит, но кого смущает атеистическая критика христианства и кому нечего ответить на нее.
Эта книга для тех, кто верил, но разочаровался и забросил свой крестик куда-то в дальний угол.
Эта книга для тех, кто очень хочет, чтобы в жизни все-таки был смысл, но не находит его.
Это книга не про «традиционные ценности», а про революционные идеи христианства. Эта книга про свободу, любовь и счастье. Такие, какими открыла их я — пока еще очень плохая христианка.
Косинцева Д. И.- Дневник бывшей атеистки – От автора популярного блога «Меньше ада»
М.: Никея, Меньше ада. — 2018. — 224 с.
ISBN 978-5-91761-796-1
Косинцева Д. И.- Дневник бывшей атеистки – Содержание
О книге
Глава 1 Если Бога нет, то все позволено
- Всем ли нужна вера в Бога?
- Про относительность добра
- Добра и зла не существует?
- Зачем нужнамораль
- Изобретаем мораль
- На хлеб детям
- Религия не нужна?
- Иисус и другие герои
- Быть хорошим без религии?
- Зачем быть добрым?
- Аморальный Христос
- Добро — это не главное
- Практичный сатанизм
- Добрые эгоисты
- Отрицательные, но привлекательные
- Свобода, честность и любовницы
- Котята в темноте
- Такое скучное зло
- Бывает ли зло ради добра?
- Жестокий Бог
- Про биологического человека
Глава 2 Наука или вера?
- Атеизм:Капитан Очевидность
- Про науковерие
- Христианство и атеизм — что новее?
- Как атеисты спорят с придуманной религией
- Горе мне, я видел доказательства Бога!
- Зачем Бога нет?
- Про идеальных атеистов
- Что мешает увидеть Бога?
- Про плохих верующих
- Эй, Бог, ты где?
- Гипотеза Бога
- Непростая простота
- Кто больше фанатик?
- Cпоры верующих и атеистов
- 3D веры
- Чукча на ядерной станции
- Почему нельзя препарировать Бога
Глава 3 Раб Божий или свободный человек
- Self-made по-божески
- Свобода против обстоятельств
- О дьяволеи «Веселой ферме»
- Про авторитеты и свободомыслие
- Смирение на Ламборджини
- Атеизм и свобода
- Кандалы свободы
- Религия унижает человека?
- Матрица и вера
- Инстинкты и свобода
- Самовыражение? В топку!
- Волшебное чувство вины
- Надо ли быть самим собой?
- Про веру и страх
- Бог и хотелки
- Бог и cатана:маркетинг
- Свобода от манипуляций
Глава 4 Что такое любовь?
- Рай — это другие
- Необыкновенные люди
- Обычные мизантропы
- Внутри у кота — доброта
- Пошленькая гордыня
- Осторожно! Не судите
- Как я вынимаю бревно из своего глаза
- Я — плохой?
- Что есть истина?
- Формулы любви и ненависти
Глава 5 Как стать счастливым?
- Вера — это кайф!
- Христианство — религия смерти?
- Почему я не боюсь смерти
- Царство Небесное? Дайте две!
- Православиеили смерть
- Я не хочу ничего решать, я хочу конец света!
- Блаженны стрёмные
- Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
- Замолчи и будь счастлив
- Безысходность
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