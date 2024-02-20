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Косинцева - Дневник бывшей атеистки

Косинцева Д. И.- Дневник бывшей атеистки – От автора популярного блога «Меньше ада»
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Category ESXATOS BOOKS, ORTHODOXY, **Ecclesiology Faith Experience
Вера — это пережиток прошлого. Вера — это психиатрический диагноз. Вера — это просто сублимация нерастраченной сексуальной энергии. Вера — это способ управлять людьми. Вера — это «покрестим ребеночка, от сглаза защитим». Вера — это отсутствие критического мышления. Вера — это способ состричь побольше денег со стада. Верующие считают ИНН печатью сатаны и просят «кольщик, наколи мне купола». Христианство — религия смерти, христианство ненавидит жизнь и все «естественное». Религия унижает человеческое достоинство. Религиозные догмы не нужны — можно просто быть хорошим человеком. И вообще, хороший — понятие относительное, абсолютных истин не существует. И вообще, смысла ни в чем нет… В жизни нет смысла, все тлен… Господи, как страшно-то!
Примерно так я и стала верующей.
Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Как можно закрывать глаза на очевидное? А потом очевидное стало для меня не таким уж очевидным. В моей догматике «современного научного агностицизма» образовалась хорошая брешь, в которую смогли просочиться совсем другие мысли. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада», потому что размещать эти тексты на своей странице значило засорить эфир всех своих неверующих друзей. И по сей день читатели этого блога спрашивают меня: мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой? А как же храмовые бабки и попы на «мерседесах», как же наука и психология? А вот так. В итоге я собрала те статьи, которые рассказывают, как же меня все-таки угораздило и что из этого получилось.
Эта книга о том, как можно верить, не отбрасывая неудобные вопросы, не отрицая науку и не считая интернет порождением сатаны.
Определенно, я — не образцовая христианка. Более того, совсем недавно я была совершенной антихристианкой. Поэтому если вы — образцовый христианин, то вам эта книга ни к чему.
Эта книга для тех, кто хочет верить, но сомневается.
Для тех, кто верит, но кого смущает атеистическая критика христианства и кому нечего ответить на нее.
Эта книга для тех, кто верил, но разочаровался и забросил свой крестик куда-то в дальний угол.
Эта книга для тех, кто очень хочет, чтобы в жизни все-таки был смысл, но не находит его.
Это книга не про «традиционные ценности», а про революционные идеи христианства. Эта книга про свободу, любовь и счастье. Такие, какими открыла их я — пока еще очень плохая христианка.

Косинцева Д. И.- Дневник бывшей атеистки – От автора популярного блога «Меньше ада»

М.: Никея, Меньше ада. — 2018. — 224 с.
ISBN 978-5-91761-796-1

Косинцева Д. И.- Дневник бывшей атеистки – Содержание

О книге
Глава 1 Если Бога нет, то все позволено
  • Всем ли нужна вера в Бога?
  • Про относительность добра
  • Добра и зла не существует?
  • Зачем нужнамораль
  • Изобретаем мораль
  • На хлеб детям
  • Религия не нужна?
  • Иисус и другие герои
  • Быть хорошим без религии?
  • Зачем быть добрым?
  • Аморальный Христос
  • Добро — это не главное
  • Практичный сатанизм
  • Добрые эгоисты
  • Отрицательные, но привлекательные
  • Свобода, честность и любовницы
  • Котята в темноте
  • Такое скучное зло
  • Бывает ли зло ради добра?
  • Жестокий Бог
  • Про биологического человека
Глава 2 Наука или вера?
  • Атеизм:Капитан Очевидность
  • Про науковерие
  • Христианство и атеизм — что новее?
  • Как атеисты спорят с придуманной религией
  • Горе мне, я видел доказательства Бога!
  • Зачем Бога нет?
  • Про идеальных атеистов
  • Что мешает увидеть Бога?
  • Про плохих верующих
  • Эй, Бог, ты где?
  • Гипотеза Бога
  • Непростая простота
  • Кто больше фанатик?
  • Cпоры верующих и атеистов
  • 3D веры
  • Чукча на ядерной станции
  • Почему нельзя препарировать Бога
Глава 3 Раб Божий или свободный человек
  • Self-made по-божески
  • Свобода против обстоятельств
  • О дьяволеи «Веселой ферме»
  • Про авторитеты и свободомыслие
  • Смирение на Ламборджини
  • Атеизм и свобода
  • Кандалы свободы
  • Религия унижает человека?
  • Матрица и вера
  • Инстинкты и свобода
  • Самовыражение? В топку!
  • Волшебное чувство вины
  • Надо ли быть самим собой?
  • Про веру и страх
  • Бог и хотелки
  • Бог и cатана:маркетинг
  • Свобода от манипуляций
Глава 4 Что такое любовь?
  • Рай — это другие
  • Необыкновенные люди
  • Обычные мизантропы
  • Внутри у кота — доброта
  • Пошленькая гордыня
  • Осторожно! Не судите
  • Как я вынимаю бревно из своего глаза
  • Я — плохой?
  • Что есть истина?
  • Формулы любви и ненависти
Глава 5 Как стать счастливым?
  • Вера — это кайф!
  • Христианство — религия смерти?
  • Почему я не боюсь смерти
  • Царство Небесное? Дайте две!
  • Православиеили смерть
  • Я не хочу ничего решать, я хочу конец света!
  • Блаженны стрёмные
  • Мы рождены, чтоб сказку сделать былью
  • Замолчи и будь счастлив
  • Безысходность
Об авторе
О блоге «Меньше ада»
Издательский проект «Меньше ада»
Views 224
Rating 5.0 / 5
Added 20.02.2024
Author brat Vadim
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5.0/5 (4)

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