Косинцева - Дневник бывшей атеистки

Вера — это пережиток прошлого. Вера — это психиатрический диагноз. Вера — это просто сублимация нерастраченной сексуальной энергии. Вера — это способ управлять людьми. Вера — это «покрестим ребеночка, от сглаза защитим». Вера — это отсутствие критического мышления. Вера — это способ состричь побольше денег со стада. Верующие считают ИНН печатью сатаны и просят «кольщик, наколи мне купола». Христианство — религия смерти, христианство ненавидит жизнь и все «естественное». Религия унижает человеческое достоинство. Религиозные догмы не нужны — можно просто быть хорошим человеком. И вообще, хороший — понятие относительное, абсолютных истин не существует. И вообще, смысла ни в чем нет… В жизни нет смысла, все тлен… Господи, как страшно-то!

Примерно так я и стала верующей.

Когда-то мне было непонятно, как вообще здравомыслящий современный человек может верить во всякую религиозную чушь. Как можно закрывать глаза на очевидное? А потом очевидное стало для меня не таким уж очевидным. В моей догматике «современного научного агностицизма» образовалась хорошая брешь, в которую смогли просочиться совсем другие мысли. Эти мысли я стала записывать в специальный блог «Меньше ада», потому что размещать эти тексты на своей странице значило засорить эфир всех своих неверующих друзей. И по сей день читатели этого блога спрашивают меня: мол, как же ты все-таки умудрилась стать христианкой? А как же храмовые бабки и попы на «мерседесах», как же наука и психология? А вот так. В итоге я собрала те статьи, которые рассказывают, как же меня все-таки угораздило и что из этого получилось.

Эта книга о том, как можно верить, не отбрасывая неудобные вопросы, не отрицая науку и не считая интернет порождением сатаны.

Определенно, я — не образцовая христианка. Более того, совсем недавно я была совершенной антихристианкой. Поэтому если вы — образцовый христианин, то вам эта книга ни к чему.

Эта книга для тех, кто хочет верить, но сомневается.

Для тех, кто верит, но кого смущает атеистическая критика христианства и кому нечего ответить на нее.

Эта книга для тех, кто верил, но разочаровался и забросил свой крестик куда-то в дальний угол.

Эта книга для тех, кто очень хочет, чтобы в жизни все-таки был смысл, но не находит его.

Это книга не про «традиционные ценности», а про революционные идеи христианства. Эта книга про свободу, любовь и счастье. Такие, какими открыла их я — пока еще очень плохая христианка.

Косинцева Д. И.- Дневник бывшей атеистки – От автора популярного блога «Меньше ада»

М.: Никея, Меньше ада. — 2018. — 224 с.

ISBN 978-5-91761-796-1

Косинцева Д. И.- Дневник бывшей атеистки – Содержание

О книге

Глава 1 Если Бога нет, то все позволено

Всем ли нужна вера в Бога?

Про относительность добра

Добра и зла не существует?

Зачем нужнамораль

Изобретаем мораль

На хлеб детям

Религия не нужна?

Иисус и другие герои

Быть хорошим без религии?

Зачем быть добрым?

Аморальный Христос

Добро — это не главное

Практичный сатанизм

Добрые эгоисты

Отрицательные, но привлекательные

Свобода, честность и любовницы

Котята в темноте

Такое скучное зло

Бывает ли зло ради добра?

Жестокий Бог

Про биологического человека

Глава 2 Наука или вера?

Атеизм:Капитан Очевидность

Про науковерие

Христианство и атеизм — что новее?

Как атеисты спорят с придуманной религией

Горе мне, я видел доказательства Бога!

Зачем Бога нет?

Про идеальных атеистов

Что мешает увидеть Бога?

Про плохих верующих

Эй, Бог, ты где?

Гипотеза Бога

Непростая простота

Кто больше фанатик?

Cпоры верующих и атеистов

3D веры

Чукча на ядерной станции

Почему нельзя препарировать Бога

Глава 3 Раб Божий или свободный человек

Self-made по-божески

Свобода против обстоятельств

О дьяволеи «Веселой ферме»

Про авторитеты и свободомыслие

Смирение на Ламборджини

Атеизм и свобода

Кандалы свободы

Религия унижает человека?

Матрица и вера

Инстинкты и свобода

Самовыражение? В топку!

Волшебное чувство вины

Надо ли быть самим собой?

Про веру и страх

Бог и хотелки

Бог и cатана:маркетинг

Свобода от манипуляций

Глава 4 Что такое любовь?

Рай — это другие

Необыкновенные люди

Обычные мизантропы

Внутри у кота — доброта

Пошленькая гордыня

Осторожно! Не судите

Как я вынимаю бревно из своего глаза

Я — плохой?

Что есть истина?

Формулы любви и ненависти

Глава 5 Как стать счастливым?

Вера — это кайф!

Христианство — религия смерти?

Почему я не боюсь смерти

Царство Небесное? Дайте две!

Православиеили смерть

Я не хочу ничего решать, я хочу конец света!

Блаженны стрёмные

Мы рождены, чтоб сказку сделать былью

Замолчи и будь счастлив

Безысходность

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