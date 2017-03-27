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Костромин - Князь Владимир и истоки русской церковной традиции

Костромин - Князь Владимир и истоки русской церковной традиции
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, History, **History of Russian Orthodoxy, Religious Studies Atheism
Начальная история русского христианства характеризовалась альтернативностью выбора церковной традиции, что получило отражение в Повести временных лет в сюжете «выбора веры». Сложность летописного повествования о принятии восточного христианства в качестве княжеской религии на Руси свидетельствует о неединовременности его создания. Этот вывод стал общепринятым после публикации работ А. А. Шахматова. Анекдотичность описания булгар-мусульман, хазар-иудеев и, особенно, немцев-латинян указывает на позднее формирование этого текста в дошедшем до нас виде. Однако исторические реалии, стоящие за таким литературным тропом, не вызывают сомнений в их действительном существовании.
Ситуация «выбора веры» фиксируется на наиболее ранних этапах истории Древней Руси. Поездка (или поездки, поскольку спор в науке продолжается) княгини Ольги в Константинополь и ее крещение в восточной христианской традиции имели следствием приглашение западно-христианского духовенства, о чем рассказывал сам епископ Руси, впоследствии архиепископ Ма-гдебургской миссийной архиепархии Адальберт. Хотя эта его миссия не удалась, А. В. Назаренко было высказано предположение, что возможное крещение князя Ярополка Святославича было связано с повторным включением русских христианских приходов в состав Магдебургской епархии.

прот. Константин Костромин - Князь Владимир и истоки русской церковной традиции: этюды об эпохе принятия Русью христианства

отв. ред. А. В. Петров ; Санкт-Петербургская духовная академия
СПб. : Изд-во СПбПДА, 2016. 168 с. : ил.
ISBN 978-5-906627-20-9

прот. Константин Костромин - Князь Владимир и истоки русской церковной традиции: этюды об эпохе принятия Русью христианства - Оглавление

Предисловие
  • Глава 1. Выбор веры
  • Глава 2. Князь Ярополк Святославич и христианство
  • Глава 3. «Испытание вер» и «Речь Философа» в Повести временных лет
  • Глава 4. Крещение Руси: Киев, Херсонес, Тмутаракань
  • Глава 5. Оглашение в Древней Руси: Церковь и княжеская власть
  • Глава 6. Происхождение и функция древнерусской церковной десятины
  • Глава 7. Русская Церковь в последние 15 лет жизни св. князя Владимира
  • Глава 8. Убиение св. Бориса и Глеба: вопрос о доверии источникам
  • Глава 9. Противоречия в осмыслении исторического значения крещения Руси
Эпилог
Список использованной литературы
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Views 323
Rating 4.0 / 5
Added 27.03.2017
Author brat Andron
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4.0/5 (5)

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