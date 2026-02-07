Косякова Валерия - Апокалипсис Средневековья
«Апокалипсис Средневековья» — это захватывающее исследование коллективной психологии. Валерия Косякова мастерски показывает, как одна и та же идея — неизбежность конца света — по-разному преломлялась в кисти гениального художника и в политике грозного монарха.
Книга разрушает границы между «нашей» и «их» историей, выявляя общие корни европейской культуры того времени. Автор пишет о сложных вещах — теологии, семиотике, иконографии — удивительно ясным и живым языком. Издание богато иллюстрировано, что позволяет читателю не просто верить автору на слово, а самостоятельно вглядываться в «апокалиптические коды» великих памятников прошлого.
Валерия Косякова - Апокалипсис Средневековья - Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света
Москва, ACT, 2018
ISBN 978-5-17-103542-6
Валерия Косякова - Апокалипсис Средневековья - Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света - Содержание
От автора
Глава 1 Апокалипсис навсегда
Архаичный миф о Конце света
Монотеистический Конец света
Апокалипсис Христа
Как устроено Откровение Иоанна Богослова
Альфа и Омега
Метаморфозы восприятия
Апокалипсис в картинках
Живописный Страшный суд
Глава 2 Апокалипсис Босха
Босх и XX век
Мир Иеронима Босха
Дьявол в деталях
Три триптиха апокалипсиса
Сено и обезьяны: тщета и демоны
Страшный суд: инструкция по применению
Сад земных наслаждений. Апокалипсис 18+
Глава 3 Апокалипсис Руси
Зачатие эсхатологии Руси
Иван Грозный – всадник апокалипсиса
Воображаемая и фантастическая архитектура
Апокалиптическая ослять
Апокалиптическая война
Все дороги ведут в Небесный Иерусалим
Апокалипсис в действии
Вместо послесловия, взамен заключения…
Примечания
Избранная библиография
