Косякова Валерия - Апокалипсис Средневековья

«Апокалипсис Средневековья» — это захватывающее исследование коллективной психологии. Валерия Косякова мастерски показывает, как одна и та же идея — неизбежность конца света — по-разному преломлялась в кисти гениального художника и в политике грозного монарха.

Книга разрушает границы между «нашей» и «их» историей, выявляя общие корни европейской культуры того времени. Автор пишет о сложных вещах — теологии, семиотике, иконографии — удивительно ясным и живым языком. Издание богато иллюстрировано, что позволяет читателю не просто верить автору на слово, а самостоятельно вглядываться в «апокалиптические коды» великих памятников прошлого.

Валерия Косякова - Апокалипсис Средневековья - Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света

Москва, ACT, 2018

ISBN 978-5-17-103542-6

Валерия Косякова - Апокалипсис Средневековья - Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света - Содержание

От автора

Глава 1 Апокалипсис навсегда

Архаичный миф о Конце света

Монотеистический Конец света

Апокалипсис Христа

Как устроено Откровение Иоанна Богослова

Альфа и Омега

Метаморфозы восприятия

Апокалипсис в картинках

Живописный Страшный суд

Глава 2 Апокалипсис Босха

Босх и XX век

Мир Иеронима Босха

Дьявол в деталях

Три триптиха апокалипсиса

Сено и обезьяны: тщета и демоны

Страшный суд: инструкция по применению

Сад земных наслаждений. Апокалипсис 18+

Глава 3 Апокалипсис Руси

Зачатие эсхатологии Руси

Иван Грозный – всадник апокалипсиса

Воображаемая и фантастическая архитектура

Апокалиптическая ослять

Апокалиптическая война

Все дороги ведут в Небесный Иерусалим

Апокалипсис в действии

Вместо послесловия, взамен заключения…

Примечания

Избранная библиография