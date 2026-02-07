Косякова Валерия - Апокалипсис Средневековья

Category ESXATOS BOOKS, History, Reference, Cultural Studies Art, Religious Studies Atheism

«Апокалипсис Средневековья» — это захватывающее исследование коллективной психологии. Валерия Косякова мастерски показывает, как одна и та же идея — неизбежность конца света — по-разному преломлялась в кисти гениального художника и в политике грозного монарха.

Книга разрушает границы между «нашей» и «их» историей, выявляя общие корни европейской культуры того времени. Автор пишет о сложных вещах — теологии, семиотике, иконографии — удивительно ясным и живым языком. Издание богато иллюстрировано, что позволяет читателю не просто верить автору на слово, а самостоятельно вглядываться в «апокалиптические коды» великих памятников прошлого.

Валерия Косякова - Апокалипсис Средневековья - Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света

Москва, ACT, 2018
ISBN 978-5-17-103542-6

Валерия Косякова - Апокалипсис Средневековья - Иероним Босх, Иван Грозный, Конец Света - Содержание

От автора

Глава 1 Апокалипсис навсегда

  • Архаичный миф о Конце света

  • Монотеистический Конец света

  • Апокалипсис Христа

  • Как устроено Откровение Иоанна Богослова

  • Альфа и Омега

  • Метаморфозы восприятия

  • Апокалипсис в картинках

  • Живописный Страшный суд

Глава 2 Апокалипсис Босха

  • Босх и XX век

  • Мир Иеронима Босха

  • Дьявол в деталях

  • Три триптиха апокалипсиса

  • Сено и обезьяны: тщета и демоны

  • Страшный суд: инструкция по применению

  • Сад земных наслаждений. Апокалипсис 18+

Глава 3 Апокалипсис Руси

  • Зачатие эсхатологии Руси

  • Иван Грозный – всадник апокалипсиса

  • Воображаемая и фантастическая архитектура

  • Апокалиптическая ослять

  • Апокалиптическая война

  • Все дороги ведут в Небесный Иерусалим

  • Апокалипсис в действии

Вместо послесловия, взамен заключения…

Примечания

Избранная библиография

