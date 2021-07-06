У 2017 році виповнюється 500 років із початку Реформації. Цього ж року відбудеться ще одна знаменна річниця - 520 років від дня народження Філіпа Меланхтона (1497-1560), відомого реформатора і гуманіста, найближчого соратника та помічника Мартіна Лютера. У західній історіографії його називають головним теологом Реформації, дипломатом Реформації, а також Вчителем Німеччини. Виходець із побожної родини, тісно пов’язаної із гуманізмом, Філіп Меланхтон отримав ґрунтовну філологічну освіту. На початку Реформації, у 1519 р., молодий вчений був запрошений на посаду викладача грецької мови до університету Віттенберга, де і познайомився з Мартіном Лютером. Сприйнявши лютеранські ідеї, Меланхтон незабаром стає не лише прихильником реформатора, але й провідним теологом Реформації. Він систематизує нову доктрину, представляє лютеранську теологію на імперських рейхстагах, створює власні богословські трактати.

Іншою, не менш важливою, сферою для Меланхтона була гуманістична діяльність, яка полягала у реформуванні початкової, середньої та вищої освіти. Він особисто створював навчальні шкільні плани, університетські статути, писав підручники з філологічних дисциплін, риторики, математики, географії, астрономії, історії. Підручники пережили кілька століть - ними користувалися у навчальних закладах Німеччини до XVIII ст., а теологічні трактати не втратили свого значення і до сьогодні. Багатоаспектна діяльність Філіпа Меланхтона ще із XVI ст. поставила важливе питання: ким був Меланхтон - гуманістом чи реформатором? Навколо цієї проблеми зламано немало списів. Сучасні наукові роботи нерідко представляють Меланхтона як вченого-гуманіста, який лише завдяки впливу М. Лютера був змушений стати реформатором. В інших дослідженнях Меланхтон зображується як реформатор-теолог, який частково або повністю відмовився від гуманізму. Загалом же спроби помістити його на одну із сторін не увінчувалися успіхом. Іншою проблемою є те, що дослідники, намагаючись переконати, що Меланхтон залишився все ж гуманістом, розглядають його через призму науково-освітньої діяльності, рідше торкаються політичних практик. Ті ж, хто стоять на позиціях, що Меланхтон це - теолог і реформатор, аналізують постать мислителя на основі його реформаційної діяльності.

Котляров Петро - Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Київ, Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. 360 с.

ISBN 978-966-924-505-2

Котляров Петро - Гуманіст і реформатор: освітні, релігійні та соціально-політичні практики Філіпа Меланхтона - Зміст

Передмова

Розділ 1. Історіографія та джерела

Розділ 2. Гуманіст-реформатор у становленні: етапи первинної соціалізації та кола спілкування Філіпа Меланхтона

Розділ 3. Studia et pietas: теорія і практика шкільної освіти в реформаційній та гуманістичній діяльності Філіпа Меланхтона

Розділ 4. Освітня реформа університетів: традиції та іновації

Розділ 5. Гуманіст і реформатор у політиці

Висновки

Джерела та література

Додатки