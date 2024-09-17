Мы начинаем новый сезон: освобождение простого человека. Все наши старые правила меняются. Освобождение простого человека, о котором я говорю, основано на откровении заключающегося в том, что не существует разрыва между святым и мирским для тех, кто сотрудничает с Богом в любом деле, идущем из его сердца. Стены, разделяющие бизнес и служение, падают. Многие бизнесмены, члены правительства и даже религиозные лидеры смотрели на простого человека, как на средство достижения своей цели и использовали его для восполнения собственных нужд. На дары простых людей и на их творческие способности не обращалось особого внимания.

Иногда мы читаем об исключениях, но, смотря на ежедневную рабочую силу миллионов, видно, что простого человека держат на самом нижнем уровне. Но такое положение постепенно меняется и будет меняться. Умножится понимание того, как наши духовные дары высвобождаются к работе в сочетании с нашими природными дарами, навыками, способностями и талантами. Увеличится способность человека действовать в Божьем духе. Будет расти наша любовь к другим людям и поиск того, как высвободить весь их потенциал, невозможное станет возможным и Бог улыбнется.

Мы увидим рост Божественного в измерениях и местах действия, о которых еще и не слышали. Будет привычно видеть чудеса, творящиеся рукой простого человека, чьим Богом является Господь. Умножится свобода человека действовать во всех областях в силе Божьего Духа. Появятся благочестивые лидеры. Благочестивые лидеры взращивают других лидеров и увеличивают уверенность, навыки, способности и помазание окружающих их людей. Настоящие лидеры умеют развивать способность других людей принимать решения, и в то же время, держать их подотчетными.

Тэд Коттингем - Бог в бизнесе

СПб.: Глобал Бизнес-Успех, 2002, 160 с.

ISBN 5-9500011-1-7

Тэд Коттингем - Бог в бизнесе - Оглавление

Глава 1 - Освобождение простого человека. Новый сезон. Иисус был бизнесменом. Бог вместе с нами в офисе, лаборатории и где бы мы ни находились.

Глава 2 - Бизнес рожден, или Скорее, я был рожден в бизнес. Начало, университет и вопросы. Ангел. Бизнес родился, и что теперь?

Глава 3 - Я так сильно старался - вы тоже? Моя молитвенная жизнь начинает оживать

Глава 4 - Бог, я никогда не разговаривал с Тобой подобным образом. Спасибо, что Ты любишь меня так сильно, что даже шлепаешь меня. Бог, пожалуйста, исправляй меня в тех случаях, когда я не прав. Бог, пожалуйста, позволь мне делать то, для чего я рожден.

Глава 5 - Бог, Ты никогда раньше не разговаривал со мной подобным образом. Небольшие вещи обретают новое значение. Ты не ценишь Мои слова. Ты не ценишь Мое Слово. Ты не ценишь свое слово

Глава 6 - Мотив намного важнее, чем отношение. Вы можете делать все по духу или в естественном. Что удерживало нас от осознания нашего потенциала? Призыв к взрослению и достижению зрелости.

Глава 7 - Существует совершенно другая сфера, в которой можно действовать. Зная о Боге или зная Бога? Вы можете делать больше, если вы сотрудничаете в этом с Богом.

Глава 8 - Если мечта дана мне Богом, тогда почему так сложно стремиться к ее исполнению? Вы знаете, что существует следующий шаг, но... он не произойдет автоматически. Бог заинтересован в процессе. Бог повсюду ищет людей, в которых Он может вложить Себя.

Глава 9 - Следующий шаг к следующему шагу - принятие ответственности и решение стать подотчетным. Принятие ответственности за свое видение. Усиленное формирование своего видения. Соглашение с Богом. Участие в сотрудничестве. Бог участвует в подробностях.

Глава 10 - Если вы собираетесь сотрудничать с Богом, вы должны знать Его голос. Способы, которыми Бог говорит. Бесчестье, корветы и бизнес. Постоянное познавание голоса Бога является процессом. Как Бог призывает меня провести с Ним время.

Глава 11 - Что происходит с дарами, навыками, способностями и талантами? Помазание на бизнес? Навык я могу перенять по своему желанию. Талант и способность позволяют мне.... Духовные дары предназначены не только для церкви. Веселиил. Приравнивание Божьего присутствия к чему-то зрелищному.

Глава 12 - Общение. Слова не создают общение. Для того чтобы достичь своей мечты, вам надо будет повысить свои навыки общения. Одно из наиболее ошибочных предположений, которые мы допускаем, является...

Глава 13 - Совет, или Съешьте кусок пирога, хорошо? Совет. Чем он является и чем не является. Давая его и принимая его. Чтобы достичь своей мечты, вы должны понять совет

Глава 14 - Контроль. Кто ведет здесь, так или иначе? Контролирование других людей задерживает исполнение вашей судьбы. Пребывание под контролем задерживает исполнение вашей судьбы. Свобода к сотрудничеству с Богом.

Глава 15 - Деньги, или Как еще я могу получить все, что хочу? Деньги управляют нами. Деньги определяют то, кем мы являемся. Когда у нас есть деньги, мы не нуждаемся в Боге. Не позвольте деньгам быть заменой Святого Духа.

Глава 16 - Переходя на следующий уровень Отклоняясь от своего плана. Бог, Который говорит, - и вы можете Его слышать. Не влюбляйтесь в свою мечту. Ваше путешествие в сотрудничестве с Богом похоже на...

Глава 17 - Видение Бога в бизнесе. Взаимоотношения. Я хочу разжечь ваш огонь.

Глава 18 - Приглашение - идите, создавайте что-то ценное. Я верю в вас. Вперед.

Примечание от Тэда