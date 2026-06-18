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Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Вседержителе

Коттрел - Что Библия говорит о Боге Вседержителе
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology
Series Учение о Боге (2 books)

Если Бог - верховный Правитель Вселенной, не должны ли мы всегда говорить, что «на все, что ни происходит, есть воля Божья »? Но как же быть в случае отдельных событий, в особенности если они приводят к трагедии или причиняют страдание?

Маленький ребенок умирает от рака. Действительно ли «на это есть воля Божья »?

Молодая мать или отец получают серьезные травмы при автокатастрофе. Мы искренне молимся за ее или его выздоровление и благочестиво добавляем: «Впрочем, да будет воля Твоя».

Если выздоровление так и не наступает, а вместо этого приходит смерть, была ли на то Его воля?

Джек Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Вседержителе - Учение о Боге - Том 2

  • Херсон, «Наддніпряночка », 2007. - 444 с.

  • ISBN 966-8222-47-4

Джек Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Вседержителе - Учение о Боге - Том 2 - Содержание

Предисловие

Глава 1 Провидение как идея

  • Терминология

  • Определение провидения

  • Действующий или отсутствующий

  • Ограниченное присутствие?

  • Заключение

Глава 2 Альтернативы провидению

  • Индетерминизм

  • Самодетерминизм

  • Детерминизм

  • Заключение

Глава 3 Общее провидение

  • Поддержание природы

  • Природные процессы

  • Провидение и законы природы

  • Общее провидение и человек

  • Заключение

Глава 4 Особое провидение и намерения Бога

  • Божье намерение для мира

  • Божье намерение для Израиля

  • Божье намерение для верующих

  • Особое провидение и законы природы

  • Заключение

Views 51
Rating 5.0 / 5
Added 18.06.2026
Author esxatos
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5.0/5 (2)

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