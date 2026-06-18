Коттрел - Что Библия говорит о Боге Вседержителе

Если Бог - верховный Правитель Вселенной, не должны ли мы всегда говорить, что «на все, что ни происходит, есть воля Божья »? Но как же быть в случае отдельных событий, в особенности если они приводят к трагедии или причиняют страдание?

Маленький ребенок умирает от рака. Действительно ли «на это есть воля Божья »?

Молодая мать или отец получают серьезные травмы при автокатастрофе. Мы искренне молимся за ее или его выздоровление и благочестиво добавляем: «Впрочем, да будет воля Твоя».

Если выздоровление так и не наступает, а вместо этого приходит смерть, была ли на то Его воля?

Джек Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Вседержителе - Учение о Боге - Том 2

Херсон, «Наддніпряночка », 2007. - 444 с.

ISBN 966-8222-47-4

Джек Коттрелл - Что Библия говорит о Боге Вседержителе - Учение о Боге - Том 2 - Содержание

Предисловие

Глава 1 Провидение как идея

Терминология

Определение провидения

Действующий или отсутствующий

Ограниченное присутствие?

Заключение

Глава 2 Альтернативы провидению

Индетерминизм

Самодетерминизм

Детерминизм

Заключение

Глава 3 Общее провидение

Поддержание природы

Природные процессы

Провидение и законы природы

Общее провидение и человек

Заключение

Глава 4 Особое провидение и намерения Бога