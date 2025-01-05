«Исполняющий волю Божию пребывает вовек», — говорит Библия.

Изучение курса «Воля Божья для твоей жизни» позволит вам ясно понять, какой образ жизни должен вести христианин, какими принципами он должен руководствоваться, если хочет жить в соответствии с волей Божьей, данной нам в Библии. Этот курс поможет вам не только лучше понять Библию, но и явится руководством в повседневной жизни, объяснит, как начать свой путь познания воли Божьей.

Максвелл Коудер - Воля Божья для твоей жизни

Заочная школа Библейской миссии. — 2011. — 204 с.

Максвелл Коудер - Воля Божья для твоей жизни - Содержание

Часть I. Основы воли Божьей

Урок 1. Бог имеет план для каждой жизни

Урок 2. Почему важно знать план Божий

Урок 3. Важность первых шагов

Урок 4. Шаги доброго человека

Урок 5. Три правила самого мудрого человека на земле

Урок 6. Пример, достойный подражания

Урок 7. Важнейшие положения Нового Завета

Урок 8. Открытие воли Божьей

Урок 9. Трудные вопросы

Урок 10. Что Бог ожидает от нас?

Урок 11. Основы христианской жизни

Урок 12. Новая сила для новой жизни

Карточки со стихами

Молитвенный путеводитель

Часть II. Водительство и практика