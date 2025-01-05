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Коудер - Воля Божья для твоей жизни

Максвелл Коудер - Воля Божья для твоей жизни
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Educational
Series Заочная школа Библейской миссии (21 books)

«Исполняющий волю Божию пребывает вовек», — говорит Библия.

Изучение курса «Воля Божья для твоей жизни» позволит вам ясно понять, какой образ жизни должен вести христианин, какими принципами он должен руководствоваться, если хочет жить в соответствии с волей Божьей, данной нам в Библии. Этот курс поможет вам не только лучше понять Библию, но и явится руководством в повседневной жизни, объяснит, как начать свой путь познания воли Божьей.

Максвелл Коудер - Воля Божья для твоей жизни

Заочная школа Библейской миссии. — 2011. — 204 с.

Максвелл Коудер - Воля Божья для твоей жизни - Содержание

Часть I. Основы воли Божьей

  • Урок 1. Бог имеет план для каждой жизни

  • Урок 2. Почему важно знать план Божий

  • Урок 3. Важность первых шагов

  • Урок 4. Шаги доброго человека

  • Урок 5. Три правила самого мудрого человека на земле

  • Урок 6. Пример, достойный подражания

  • Урок 7. Важнейшие положения Нового Завета

  • Урок 8. Открытие воли Божьей

  • Урок 9. Трудные вопросы

  • Урок 10. Что Бог ожидает от нас?

  • Урок 11. Основы христианской жизни

  • Урок 12. Новая сила для новой жизни

  • Карточки со стихами

  • Молитвенный путеводитель

Часть II. Водительство и практика

  • 1. Планируемая жизнь

  • 2. Характер Божьего водительства

  • 3. Составные элементы водительства. Часть I

  • 4. Составные элементы водительства. Часть II

  • 5. Сны, видения и впечатления

  • 6. Водительство в миссионерском служении

  • 7. Час решения

  • 8. Хождение в мудрости

Views 274
Rating 5.0 / 5
Added 05.01.2025
Author brat lexmak
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