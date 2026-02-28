Коуэн Шимон Довид - Теория и практика универсальной этики

Шимон Довид Коуэн - Теория и практика универсальной этики - Законы для потомков Ноя (Ноаха)

(БИБЛИОТЕКА НОАХИДА) - (МОНОТЕИЗМ. СЕМЬ ЗАКОНОВ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА)

Академия Традиции Человечества, 2020.

ISBN 978-0-9924206-9-7

Если задаться целью найти такие ценности, которые позволят сосуществовать народам и отдельным личностям в мире и согласии, то такой поиск непременно приведет нас к универсальным законам, которые, однако, весьма слабо изучены. И это при том, что они существуют уже многие тысячи лет и лежат как у истоков мировых религий и культур, так и в основе «модернистски»» течений, родившихся во времена Ренессанса. Эти ценности четко определены и с большой точностью применимы ко всем аспектам современных запросов общества и индивидуальной жизни. Более того, их универссльность — как с точки зрения духовной, так и исторической — делает их подходящими для применения любым человеком.

Таковыми являются Семь Заповедей [законов], которые согласно библейской традиции, были установлены для всего человечества. Это запреты идолопоклонства, богохульства, прелюбодеяния, воровства, убийства, беззакония (т. е. отсутствия справедливых судов и судебной системы) и неправильного обращения с природой (сформулированный как запрет употреблять в пищу части живого животного). Они известны как Законы для потомков Ноаха, в честь Ноаха [Ноя], человека, праведника, который был спасен во время Потопа и стал прародителем всех последующих поколений людей. Притона такого названия в том, что хотя и были даны шесть запретов первому человеку Адаму, но последний запрет, и тем самым, завершение этих законов связано именно с Ноахом, потому что только после Потопа стало разрешено употреблять в пищу мясо убитого животного, что привело тем самым, к необходимости установить запрет на употребление в пищу части от живого животного.

Эти законы неразрывно связаны со всем человечеством. Поскольку реализация сказанного в Торе, заключается в том, что «человек сотворен по образу и подобию Бога» или иными словами, его способность "уподобляться Творцу", осуществима лишь через исполнение Божественшых повелений для потомков Ноаха. Таким уровнем «подобия» с Творцом потенциально обладает каждый человек, однако, при этом один может в совершенстве его ревизовать и стать тем самым примером для подражания, а другой же, игнорируя эти законы, может опуститься весьма низко, что даже при самом внимательном взгляде не получится разглядеть в нем «образ и подобие».

Шимон Довид Коуэн - Теория и практика универсальной этики - Законы для потомков Ноя (Ноаха) - Содержание

Введение

ЧАСТЬ 1. ТЕОРИЯ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭТИКИ

Глава 1. Душа: Человек как образ и подобие Бога

Глава 2. Интеллект: Рациональность и Законы для потомков Ноаха

Глава 3. Личность человека: Психологическая матрица Законов для потомков Ноаха

Глава 4. Общество: Социальная политика и Законы для потомков Ноаха

Глава 5. Политика: Суверенные Государства, Мировое сообщество и Законы для потомков Ноаха

ЧАСТЬ 2. ПРАКТИКА УНИВЕРСАЛЬНОЙ ЭТИКИ