Говорите ли вы «да», когда хотите сказать «нет»?

Ставите ли вы потребности и желания других людей выше собственных?

Часто чувствуете, что должны делать больше во всех сферах жизни?

Тратите слишком много сил на решения, чувства и успехи тех, кого любите?

Вам так не хочется просить о помощи, что вы делаете почти все сами?

Если вы ответили «да» хотя бы на часть этих вопросов, то вы, моя дорогая, - одна из моих перегруженных, слишком много отдающих, выдохшихся сестер. И сейчас в ваших руках нужная книга.

Здоровые, жесткие личные границы - залог полноценной и независимой жизни. Исходя из своего 23-летнего личного и профессионального опыта клинического психотерапевта, я считаю это фактом. У каждой клиентки, входящей в мой кабинет, от высокооплачиваемого редактора модного журнала до живущей за городом мамы за сорок и разведенного CEO, своя острая проблема: изменяет муж, хамит руководитель, бардак в семейных отношениях и т. д. Но в центре каждой беды клиентки - одно и то же: отсутствие здоровых границ. К счастью, если научиться устанавливать их и следить за их соблюдением, это облегчит ситуацию. И это выполнимо.

Если у вас нет этого крайне важного навыка, вы не одиноки. Вас не учили устанавливать здоровые личные границы ни в школе, ни дома, верно? Как же вы можете знать то, чему вас никто никогда не учил? Верить, что можно просто знать, где и как устанавливать здоровые границы, без обучения, - всё равно что думать, будто вы однажды проснетесь свободно владеющей любым иностранным языком, если очень этого захотите. Но это невозможно. Считайте, что эта книга - интенсивный курс обучения установлению личных границ, примерно как Rosetta Stone®. Занимаясь и практикуясь, вы можете свободно овладеть этим искусством, и тогда во всех сферах вашей жизни произойдут позитивные перемены. У вас будет более сильная позиция в отношениях, особенно с собой. А это самые важные отношения.

Эта книга - тщательно продуманное руководство по тому, как стать хозяйкой своих границ. Хозяйка своих границ - это женщина, которая:

- глубоко понимает себя, включая случаи нарушения своих границ и то, как они мешают ей жить здесь и сейчас;

- знает, как определить и преобразовать поведенческие блоки, стоящие между ней, ее истинными глубинными желаниями и их исполнением;

- говорит искренне, зная, что это единственный способ жить так, как она хочет и заслуживает;

- стремится к росту, начиная с той точки, где сейчас находится.

Терри Коул - Здоровые границы. Как научиться отстаивать свои интересы и перестать отказываться от себя ради других

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 304 с.

ISBN 978-5-00195-323-4

Терри Коул - Здоровые границы. Как научиться отстаивать свои интересы и перестать отказываться от себя ради других - Содержание

Введение

Часть I. Связи между прошлым и настоящим

Глава 1. От полной бездари к настоящему мастеру

Глава 2. Основы

Глава 3. Cозависимость

Глава 4. Искаженные данные о границах

Глава 5. Погружение: сейчас - не тогда

Часть II. Создание новой нормальности

Глава 6. Правило 3Р: распознать - разблокировать - реагировать

Глава 7. От реактивных границ к проактивным

Глава 8. Возвращение в реальность

Глава 9. Разрушители границ

Глава 10. Границы в реальном мире (сценарии плюс варианты)

Глава 11. Когда вы - хозяйка своих границ

Копаем глубже

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