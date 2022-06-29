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Коул - Здоровые границы

Терри Коул - Здоровые границы. Как научиться отстаивать свои интересы и перестать отказываться от себя ради других
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Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy
Говорите ли вы «да», когда хотите сказать «нет»?
Ставите ли вы потребности и желания других людей выше собственных?
Часто чувствуете, что должны делать больше во всех сферах жизни?
Тратите слишком много сил на решения, чувства и успехи тех, кого любите?
Вам так не хочется просить о помощи, что вы делаете почти все сами?
Если вы ответили «да» хотя бы на часть этих вопросов, то вы, моя дорогая, - одна из моих перегруженных, слишком много отдающих, выдохшихся сестер. И сейчас в ваших руках нужная книга.
Здоровые, жесткие личные границы - залог полноценной и независимой жизни. Исходя из своего 23-летнего личного и профессионального опыта клинического психотерапевта, я считаю это фактом. У каждой клиентки, входящей в мой кабинет, от высокооплачиваемого редактора модного журнала до живущей за городом мамы за сорок и разведенного CEO, своя острая проблема: изменяет муж, хамит руководитель, бардак в семейных отношениях и т. д. Но в центре каждой беды клиентки - одно и то же: отсутствие здоровых границ. К счастью, если научиться устанавливать их и следить за их соблюдением, это облегчит ситуацию. И это выполнимо.
Если у вас нет этого крайне важного навыка, вы не одиноки. Вас не учили устанавливать здоровые личные границы ни в школе, ни дома, верно? Как же вы можете знать то, чему вас никто никогда не учил? Верить, что можно просто знать, где и как устанавливать здоровые границы, без обучения, - всё равно что думать, будто вы однажды проснетесь свободно владеющей любым иностранным языком, если очень этого захотите. Но это невозможно. Считайте, что эта книга - интенсивный курс обучения установлению личных границ, примерно как Rosetta Stone®. Занимаясь и практикуясь, вы можете свободно овладеть этим искусством, и тогда во всех сферах вашей жизни произойдут позитивные перемены. У вас будет более сильная позиция в отношениях, особенно с собой. А это самые важные отношения.
Эта книга - тщательно продуманное руководство по тому, как стать хозяйкой своих границ. Хозяйка своих границ - это женщина, которая:
- глубоко понимает себя, включая случаи нарушения своих границ и то, как они мешают ей жить здесь и сейчас;
- знает, как определить и преобразовать поведенческие блоки, стоящие между ней, ее истинными глубинными желаниями и их исполнением;
- говорит искренне, зная, что это единственный способ жить так, как она хочет и заслуживает;
- стремится к росту, начиная с той точки, где сейчас находится.

Терри Коул - Здоровые границы. Как научиться отстаивать свои интересы и перестать отказываться от себя ради других

М.: Манн, Иванов и Фербер, 2022. - 304 с.
ISBN 978-5-00195-323-4

Терри Коул - Здоровые границы. Как научиться отстаивать свои интересы и перестать отказываться от себя ради других - Содержание

Введение
  • Часть I. Связи между прошлым и настоящим
  • Глава 1. От полной бездари к настоящему мастеру
  • Глава 2. Основы
  • Глава 3. Cозависимость
  • Глава 4. Искаженные данные о границах
  • Глава 5. Погружение: сейчас - не тогда
  • Часть II. Создание новой нормальности
  • Глава 6. Правило 3Р: распознать - разблокировать - реагировать
  • Глава 7. От реактивных границ к проактивным
  • Глава 8. Возвращение в реальность
  • Глава 9. Разрушители границ
  • Глава 10. Границы в реальном мире (сценарии плюс варианты)
  • Глава 11. Когда вы - хозяйка своих границ
  • Копаем глубже
Примечания
Благодарности
Об авторе
Views 394
Rating 5.0 / 5
Added 29.06.2022
Author brat Eduard
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5.0/5 (4)

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