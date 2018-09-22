Никто не выкручивал мне руки, заставляя начать данный труд. И, лежа на постели, я не получал видения, в котором Иисус ростом триста метров повелел бы мне написать эту книгу, намекая, что в противном случае он «заберет меня с земли». Но все же я почувствовал потребность ее написать. Существует так много мифов и ошибочных представлений относительно того, что говорит Библия и чего она не говорит. К несчастью, это касается даже и христиан, много лет ходящих в церковь.



С самого начала я хочу ясно дать понять, что это книга не о религии или чьем-либо опыте веры. Это книга о Библии. И хотя я сам христианин, я отнюдь не проповедник и не стараюсь его изображать, выступая в телепередачах. Я написал ее в обычной, самой неформальной, манере. Иногда я пытаюсь шутить — говорю «пытаюсь», потому что я не комик-профессионал. Я всего-навсего журналист, которого достало всеобщее непонимание Библии.



Я лишь хочу показать, о чем говорит Библия, используя ее собственные слова. От Книги Бытия до Откровения там содержатся удивительные вещи, но во многом они понимаются неверно или сумбурно. Так много людей сегодня продолжают спрашивать: «Ты хочешь сказать, что это написано в Библии?» или: «Но этого же нет в Библии?»



Честно предупреждаю: моя книга не похожа на множество других, повторяющих одну и ту же знакомую историю. Я имею в виду все эти религиозные книги всем знакомых авторов с похожими названиями, посвященные одним и тем же постылым предметам, например: «Как прекрасно и удивительно знать Господа!» (последнее слово произносится с придыханием). Или: «Эта книга даст мир и разум на твоем пути к блаженной жизни сейчас и потом» — и так далее и тому подобное.



Господь, и правда, удивителен — но хватит махать этими духовными дубинками. Если вы действительно жаждете правды и вам надоело сидеть во мраке и слушать ошибочные мнения, если не сознательное вранье, читайте эту книгу дальше.