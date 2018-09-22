Ковач - Библия - шокирующие факты
Никто не выкручивал мне руки, заставляя начать данный труд. И, лежа на постели, я не получал видения, в котором Иисус ростом триста метров повелел бы мне написать эту книгу, намекая, что в противном случае он «заберет меня с земли». Но все же я почувствовал потребность ее написать. Существует так много мифов и ошибочных представлений относительно того, что говорит Библия и чего она не говорит. К несчастью, это касается даже и христиан, много лет ходящих в церковь.
С самого начала я хочу ясно дать понять, что это книга не о религии или чьем-либо опыте веры. Это книга о Библии. И хотя я сам христианин, я отнюдь не проповедник и не стараюсь его изображать, выступая в телепередачах. Я написал ее в обычной, самой неформальной, манере. Иногда я пытаюсь шутить — говорю «пытаюсь», потому что я не комик-профессионал. Я всего-навсего журналист, которого достало всеобщее непонимание Библии.
Я лишь хочу показать, о чем говорит Библия, используя ее собственные слова. От Книги Бытия до Откровения там содержатся удивительные вещи, но во многом они понимаются неверно или сумбурно. Так много людей сегодня продолжают спрашивать: «Ты хочешь сказать, что это написано в Библии?» или: «Но этого же нет в Библии?»
Честно предупреждаю: моя книга не похожа на множество других, повторяющих одну и ту же знакомую историю. Я имею в виду все эти религиозные книги всем знакомых авторов с похожими названиями, посвященные одним и тем же постылым предметам, например: «Как прекрасно и удивительно знать Господа!» (последнее слово произносится с придыханием). Или: «Эта книга даст мир и разум на твоем пути к блаженной жизни сейчас и потом» — и так далее и тому подобное.
Господь, и правда, удивителен — но хватит махать этими духовными дубинками. Если вы действительно жаждете правды и вам надоело сидеть во мраке и слушать ошибочные мнения, если не сознательное вранье, читайте эту книгу дальше.
Джо Ковач - Библия : Шокирующие факты, о которых вам никогда не рассказывали
Джо Ковач ; [пер. с англ. М. Завалова]. — М. : Эксмо, 2010. — 304 с.
(Религия. Библиотека мировых религий).
ISBN 978-5-699-39443-2
ISBN 978-5-699-39443-2
Джо Ковач - Библия : Шокирующие факты, о которых вам никогда не рассказывали - Содержание
- 1. Подлинная версия Рождества
- 2. День, в который Иисус умер
- 3. Исчезновение Пасхи
- 4. В Ветхом Завете нет «Бога Отца»
- 5. Возвращение живых мертвецов
- 6. Три неба
- 7. Да будет секс
- 8. Бессловесная скотина в Писании
- 9. Что на небесах знают о геморрое
- 10. Дурное яблоко не портит всей яблони
- 11. Диета вечной жизни
- 12. Ноев ковчег: неизвестные факты
- 13. Собака на ужин
- 14. Твои пожелания — это мои заповеди
- 15. Самый плодовитый убийца в Библии
- 16. Код Иисуса
- 17. Другие апостолы
- 18. Образ — это все
- 19. Лысый и осмеянный
- 20. Человек и дрова
- 21. Лотерея Бога
- 22. Все, что вы хотели узнать о дьяволе
- 23. Гарри Поттер и гнев Божий
- 24. Продается: Дух Святой?
- 25. Наши удивительные жены
- 26. Ной, Авраам, Исаак и Иаков не были иудеями
- 27. Чудеса, не попавшие на первую полосу
Джо Ковач - Библия : Шокирующие факты, о которых вам никогда не рассказывали - Самый поразительный фонарь в истории
Почему Бог не является нам зримым образом? Такой вопрос встает как перед верующими, так и перед неверующими. Если бы только высшая сила убедительно засвидетельствовала о своем существовании, я обрел бы непоколебимую веру. В конце концов, увидеть — это поверить.
Тем не менее одно из самых устойчивых и недооцененных чудес в Библии ясно показывает, что видимые знаки присутствия Бога не увеличивают веру. Видеть не значит верить. Хуже того, сколько бы раз Бог ни являл народу свою силу и славу, люди продолжали против неговосставать. Я имею в виду явление Бога в виде гигантского облака днем и сияющего огненного столпа ночью, причем это явление продолжалось четыре десятилетия. С самого момента исхода из Египта Бог явился в виде огромного столпа, быть может, простирающегося от небес до земли, который указывал путь израильтянам.
Единственное, что шокирует в этой книге, это сходство взгялдов автора и богословия Свидетелей Иеговы в том, что касается души, рая и многого другого.