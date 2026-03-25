Ковальчук - Бiблiйний поrляд на актуальнi питания

Книга Івана Ковальчука «Біблійний погляд на актуальні питання» являє собою практичний збірник богословських та етичних роздумів, спрямованих на осмислення викликів сучасного суспільства через призму Святого Письма. Автор ставить завдання допомогти віруючим знайти тверді духовні орієнтири в океані суперечливих думок, ідеологій та соціальних змін XXI століття. Основна ідея твору полягає в тому, що Біблія не є застарілим збірником правил, а залишається живим і дієвим Словом, здатним дати вичерпні відповіді на найскладніші питання сучасності — від сімейної етики до християнської відповідальності у громадянському суспільстві.

Змістовна частина книги охоплює широке коло тем, які найчастіше стають предметом дискусій у церковному та світському середовищах. Ковальчук послідовно аналізує питання християнського шлюбу, виховання дітей у постмодерному світі, ставлення до багатства та бідності, а також межі християнської свободи. Автор приділяє значну увагу темі духовної боротьби та збереження вірності біблійним заповідям в умовах морального релятивізму. У книзі глибоко досліджується роль Церкви як «солі землі», що має не лише захищати свої цінності, а й активно впливати на оздоровлення суспільства через практичне втілення євангельських принципів любові та справедливості.

Текст написаний у доступному, пастирському та водночас аргументованому стилі, що робить його корисним як для досвідчених християн, так і для тих, хто лише починає свій духовний шлях. Іван Ковальчук майстерно поєднує глибоку біблійну екзегезу з прикладами з реального життя, перетворюючи теоретичне богослов’я на практичне керівництво до дії. Робота служить фундаментальним ресурсом для зміцнення особистої віри та підготовки до осмисленого свідчення про істину в сучасному світі. Це читання допомагає усвідомити, що актуальність Біблії є позачасовою, а її принципи — це єдиний надійний фундамент для побудови гармонійного життя.

Луцьк: РТ МКФ «Християнське життя», 2009 - 152 с.

ISBN 978-611-503-011-8

Iван Ковальчук - Бiблiйний поrляд на актуальнi питания – Зміст

Біографія І. Ковальчука

Шановний читачу!

Передмова

Що Біблія каже…

Про аборти?

Про гомосексуалiзм?

Про разлучения?

Про патрiотизм?

Про покривало?

Про вiчне забезпечення спасiння

Про поцiлунки?

Про Господню вечерю?

Про служiння жiнок?

Про хрещення

Про вiйни?

Про десятину?

Про вживания алкогольних напоїв?

Про долю людини?

Про музику?

Про кремацiю?

Про гордiсть?

Про вiйськову службу?

Відгук на книгу