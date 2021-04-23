Надо сказать, что сегодня вокруг жития святителя Николая возникло много споров. Смысл их связан с тем, что существует несколько текстов разных времен, которые рассказывают о жизни и духовных подвигах разных святителей, названных одним именем — Николай. Наиболее известным из них, после самого Николая Чудотворца, епископа Мир Ликийских, жившего на рубеже III и IV столетий, является другой Николай, бывший епископом Пинар- ским (по городу в Ликии); называли его также Сионским (по монастырю у Мир Ликийских, где он обитал). Этот Николай жил позднее — в VI веке от Рождества Христова. Спустя некоторое время жития их перепутались, переписчики стали включать фрагменты одного жизнеописания в другое, а читатели стали воспринимать их как одно целое. Подробнее мы расскажем об этом феномене в нашей книге обязательно. Однако автор спешит уведомить читателя, что его главной целью как историка является полноценный и точный рассказ о жизни великого святителя. Вот почему, чтобы избежать несуразностей или кривотолков, освободиться от путаницы в фактах, именах и цифрах, для удобства повествования и понимания автор избрал следующий путь: в главном тексте книги воспроизводится, по возможности, полное жизнеописание святителя Николая, включающее почти все основные варианты старых житий возможных подвижников с именем Николай, связанных с Мирами Ликийскими! Потому что некоторые события могли произойти с обоими, и мы не можем этого не учитывать. Исключаются только те, которые явно не соответствуют времени, когда проживал наш «главный святитель».

Таким образом, мы получаем описание всего объемного спектра жизненных событий. И только потом, в отдельной главе разбираются возможные различия в деяниях и датировках. При таком изложении не нарушится единство повествования, нам не придется на каждой странице комментировать правдивость или неточность каких-либо выводов. И в итоге читателю легко будет прийти к пониманию — что было правдой и происходило на самом деле, а что было дописано или искажено авторами разных времен. Отчасти еще и поэтому автор решил добавить такой необычный подзаголовок к данному историческому повествованию-расследованию — «Хожение в Житие». Если уж старое русское слово «хожение» означало паломничество, путешествие, то и в нашем хожении мы не обойдемся простым пересказом общепринятых сведений или чего-то общеизвестного. Придется читателю потрудиться, совершить, следуя за автором, путешествие во времени и пространстве, дабы перелистывая книгу истории, попасть в нужное время на нужную страницу Автор же со своей стороны искренне и дружески предлагает предпринять попытку хожения в Житие Николая Чудотворца — святителя Мирликийско- го — вместе.

И еще о жанре. Автор в процессе работы над книгой заметил, что в текст сама по себе вводится личная составляющая, публицистический авторский взгляд. Такую публицистику не назовешь сугубо церковной или богословской, слишком светской или чисто научной. Ее можно определить как историческую реконструкцию, где автор пытается восстановить события, иногда — через свое личное восприятие. Публицистика с воскрешением исторических реалий. Можно называть этот жанр историческим расследованием. Это попытка вместе с читателем отправиться в путешествие по столетиям (а в древности, как мы уже говорили, путешествия называли «хожениями»), по страницам древних житий. Попытка встретиться с людьми, которые стояли у истоков становления христианства в европейском мире и мировой цивилизации. Когда мы говорим о житии святого Николая Чудотворца, то говорим о понятии «словесная икона». Не случайно. Православные всегда воспринимали Святителя-Угодника как великого духовного подвижника, одного из образцов благочестия, пастырства, чудотворства. Для автора в процессе работы подтвердились вновь еще несколько вещей.

Константин Ковалев-Случевский - Николай Чудотворец. Санта Клаус и Русский Бог- Хожение в Житие

М.. Молодая гвардия, 2019. 598[10] с., ил.

Серия "Жизнь замечательных людей": сер. биогр., вып. 1812

ISBN 978-5-235-04342-8

Константин Ковалев-Случевский - Николай Чудотворец. Санта Клаус и Русский Бог - Хожение в Житие - Содержание

От автора. Хожение в Житие

Два Николая — два разных святых

Сколько имен у святителя

Глава 1. Детство в Патаре

Споры о датах рождения

Юноша в Римской империи

Великие современники подвижника

Глава 2. Христианин в III—IV веках

Путь к духовной зрелости

Пресвитер и паства

Времена императора Диоклетиана

Козни Максимина и злоба Галерия

Глава 3. Епископ Мир Ликийских

Затишье в гонениях на христиан

Путешествие на Святую Землю

Наречение во епископа и рукоположение

Ответственность архиерейского сана

Годы испытаний в темнице

Борьба с культом Артемиды Элевтеры

Спасение града от голода

Глава 4. Чудесные деяния

Подаяние девам. Деньги и святость

Стратилаты и загадочный Аблабий

Спасение от казни

Воскрешение трех отроков

Освобождение от подати

Покровитель мореплавателей

Глава 5. За чистоту веры. Кончина

Спор на Вселенском соборе

Пощечина противнику Арию

Завершение земного пути

Глава 6. Житийная традиция

Главные жизнеописания «доброго кормчего»

Факты и мифы: сколько было святителей?

Жития и жизнеописания в России

Глава 7. Мощи святителя на карте мира

Саркофаг в Демре

Перенесение в Бари

Венеция, остров Лидо

Римини: предположения и реальность

Миро из Миры

Паломники и Барградский комитет

Наука и святость

Где еще поклониться реликвиям

Глава 8. Почитание Николая Угодника

Европейские последователи

Санта Клаус и Дед Мороз

«Русский Бог», иконография и народная любовь

Послесловие

Приложения

Святитель Дмитрий Ростовский. Из Жития святителя и чудотворца Николая, архиепископа Мирликийского

Чудеса святителя Николая, бывшие по кончине его

Чудеса святого архиерея Христова Николы

Молитва Николаю Угоднику

Дни памяти святителя Николая Чудотворца

Основные даты жизни и деятельности святителя Николая Мирликийского (по ныне известным данным)

Краткая библиография