Ковали - Воплотить Осириса
Лишь относительно недавно Запад прочувствовал традиции Востока и признал их колоссальный вклад в развитие мирового сознания. Но нам еще предстоит постичь мудрость, которая зиждется на древних цивилизациях. Вопрос о том, какое общество представляет самую раннюю цивилизацию остается открытым, частично в виду того, что археологи продолжают раскапывать остатки древних городов и поселений.
Человеческое сознание проснулось от своего забытья, длившегося около двухсот тысяч лет, и великие цивилизации возникли в Месопотамии, долине Инда, Анатолии, Китае и Центральной Америке примерно в то время, когда Египет расцвел как господствующая культура около 3000 г. до н. э. Все они внесли значительные, уникальные вклады в развитие сознания. И пока археологи продолжают свои раскопки, психологи бессознательного также пытаются постичь мудрость веков, исследуя цивилизации Древнего Мира. В этой книге мы обращаемся к мифу об Осирисе, чтобы научиться у людей Древнего Египта проникать в суть. Так же как каждой новой выкопанной мумии есть, что рассказать, так и каждое свежее прочтение этого удивительного мифа раскрывает все более глубокие тайны. Определенно, Египет стоял на пороге коллективного сознания, когда мир впервые открыл свои глаза и обнаружил порядок в великом множестве звезд и в бескрайних песках. Египтяне сознавали и ценили красоту своей земли, благоприятное расположение звезд и планет, а также то священное место, отведенное людям во вселенной.
Том Ковали - Воплотить Осириса
М. : Клуб Касталия. 2018. — 208 с.
Том Ковали - Воплотить Осириса - Содержание
1. НА ЗЕМЛЕ ЕГО РОЖДЕНИЯ
2. АЛХИМИЯ, МАГИЯ И ОСИРИС
3. СБОЙ В МАТРИЦЕ
4. ДЕЛА ТЕМНЫЕ
5. СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ
6. ПОДНИМИСЬ
7. ИСИДА, ХЕКА И АЛХИМИЯ
8. SOLVE ETCOAGULA
9. СМЕНА БОГОВ
10. СУД БОГОВ: КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ТРОН
11. MA'A-KHERU
12. ВОПЛОЩЕНИЕ БОГА
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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