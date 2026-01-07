Лишь относительно недавно Запад прочувствовал традиции Востока и признал их колоссальный вклад в развитие мирового сознания. Но нам еще предстоит постичь мудрость, которая зиждется на древних цивилизациях. Вопрос о том, какое общество представляет самую раннюю цивилизацию остается открытым, частично в виду того, что археологи продолжают раскапывать остатки древних городов и поселений.

Человеческое сознание проснулось от своего забытья, длившегося около двухсот тысяч лет, и великие цивилизации возникли в Месопотамии, долине Инда, Анатолии, Китае и Центральной Америке примерно в то время, когда Египет расцвел как господствующая культура около 3000 г. до н. э. Все они внесли значительные, уникальные вклады в развитие сознания. И пока археологи продолжают свои раскопки, психологи бессознательного также пытаются постичь мудрость веков, исследуя цивилизации Древнего Мира. В этой книге мы обращаемся к мифу об Осирисе, чтобы научиться у людей Древнего Египта проникать в суть. Так же как каждой новой выкопанной мумии есть, что рассказать, так и каждое свежее прочтение этого удивительного мифа раскрывает все более глубокие тайны. Определенно, Египет стоял на пороге коллективного сознания, когда мир впервые открыл свои глаза и обнаружил порядок в великом множестве звезд и в бескрайних песках. Египтяне сознавали и ценили красоту своей земли, благоприятное расположение звезд и планет, а также то священное место, отведенное людям во вселенной.

Том Ковали - Воплотить Осириса

М. : Клуб Касталия. 2018. — 208 с.

Том Ковали - Воплотить Осириса - Содержание

1. НА ЗЕМЛЕ ЕГО РОЖДЕНИЯ

2. АЛХИМИЯ, МАГИЯ И ОСИРИС

3. СБОЙ В МАТРИЦЕ

4. ДЕЛА ТЕМНЫЕ

5. СОУЧАСТИЕ В УБИЙСТВЕ

6. ПОДНИМИСЬ

7. ИСИДА, ХЕКА И АЛХИМИЯ

8. SOLVE ETCOAGULA

9. СМЕНА БОГОВ

10. СУД БОГОВ: КОМУ ДОСТАНЕТСЯ ТРОН

11. MA'A-KHERU

12. ВОПЛОЩЕНИЕ БОГА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ