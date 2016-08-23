Обновление — это сущность динамического христианского учения, и это та основа, на которой христианин, и как член Тела Христова, и как отдельный верующий, может определить, в чем состоит воля Божия. В своем Послании к Римлянам Павел наглядно объяснил эту мысль: «преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что (есть) воля Божия» (Рим. 12:2). В этом отрывке Павел говорит об обновлении и в личном, и общем смысле. Другими словами, он призывает этих христиан как членов Тела Христова развить духовность Христа через совместное обновление.



С одной стороны, личное обновление не может произойти так, как Господь замыслил его, до тех пор, пока оно не станет частью совместного обновления. Но, с другой стороны, и совместное обновление не может произойти в соответствии с Божьим замыслом без личного обновления. Без каждой из этих сторон обойтись невозможно.

Джин Гец - Библейское обновление

1991 by Slavic Gospel Association

Originally published in English under the title Measure of a Woman

By Gene Getz

Published by Gospel Literature International

1991 by Slavic Gospel Association

Originally published in English under the title Measure of a Marriage

By Gene Getz

Published by Gospel Literature International

1991 by Slavic Gospel Association

Originally published in English under the title Measure of a Family

By Gene Getz

Published by Gospel Literature International

1991 by Slavic Gospel Association

Originally published in English under the title Measure of a Church By Gene Getz

Published by Gospel Literature International

Джин Гец - Библейское обновление - Содержание

Раздел Мера женского характера

1. Красота с Божественной точки зрения

2. Быть достойными уважения

3. Не быть клеветницами

4. Быть трезвыми

5. Быть верными во всем

6. Учить добру

7. Любить своих мужей

8. Любить своих детей

9. Быть целомудренными

10. Быть чистыми

11. Быть попечительными о доме

12. Быть добрыми

13. Быть покорными своим мужьям

14. Кроткий и молчаливый дух

Раздел Что такое брак?

1. И будут двое одна плоть

2. Упражнение в единстве

3. Оставить отца и мать

4. Упражнение к теме «Оставить отца и мать»

5. Любить так, как любил Христос

6. Упражнение в истинной любви

7. Подчиняться друг другу

8. Упражнение в подчинении

9. Учиться любить

10. Упражнение в развитии любви и проявлении ее на деле

11. Понимать друг друга

12. Упражнение в развитии чувственной любви

13. Удовлетворение половых потребностей партнера

14. Упражнение в развитии половой любви

Раздел Что такое церковь?

1. Что такое духовно зрелая церковь?...

2. Любовь — величайшая из них...

3. Что такое любовь?...

4. Любовь и функционирующее тело Христово...

5. Любовь — мост к миру...

6. Как распознать надежду ...

7. Надежда и церковь в Ефесе...

8. Надежда и церковь в Фессалониках...

9. Вера — библейская перспектива...

10. Вера и древнееврейские верующие...

11. Как распознать веру...

12. Создание духовно зрелой церкви... Заключение...

Джин Гец - Библейское обновление - Красота с божественной точки зрения

«Кто найдет добродетельную жену? цена ее выше жемчугов» (Прит. 31:10).



Как вы оцениваете женщину? Ее достоинство, ее истинную красоту, все ее существо в целом? Очевидно, что исторические критерии оценки женской красоты часто бывают весьма специфическими и ограниченными. И современное общество всеми силами выставляет на передний план узкий подход к женской красоте, а именно ее физическую внешность, фильмы, журналы, телевидение — все это несет отпечаток этой навязчивой идеи.



Однако Божий взгляд на женщину — это взгляд гораздо более всесторонний. Очевидно, что по отношению к красоте — и даже по отношению к красоте внешной, — Бог не занимает враждебной позиции. Уникальным и несравненным образом Он сотворил «жену для мужа» (см. 1 Кор. 11:9). И каждый нормальный мужчина может засвидетельствовать о реальности этого. Он реагирует на то, что он видит. В самом деле, ведь и Сам Господь увидел, что то, что Он сделал, было «хорошо весьма» (см. Быт. 1:31). Хотя часть того, что увидел Бог, было хорошо в физическом отношении («И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились» — Быт. 2:25), наиболее значительными качествами сотворенных Им людей были их внутренние качества. Это становится очевидным при чтении всего Писания.



К несчастью, перспектива Божьего замысла о женщине была испорчена, как только грех вошел в мир и заставил мужчину сосредоточиться на внешней стороне красоты и злоупотребить ею, извратить ее и использовать в своих эгоистических целях, разнообразных и многочисленных.