Что такое феноменология? Сам термин «феноменология» в современной России знаком только узким специалистам, преимущественно светским.

У обывателя он вызывает ассоциации с чем-то паранормальным, оккультным или, в лучшем случае, «небиблейским». Однако такой взгляд не имеет ничего общего с действительностью. Феноменология — это вовсе не наука о феноменах, во всяком случае, не о феноменах в нашем привычном понимании.

Феноменология занимается описанием сущностей вещей, именно такими какими они «даны» в реальности, без оглядки на какие-либо теории и гипотезы о них. «Сущность» - это то, что составляет смысл этой вещи или то, без чего ее быть не может. Например, ни получение образования, ни совершение карьеры не являются сущностью «человека» - прожить можно и без них и при этом быть «хорошим человеком» или даже считаться «человеком с большой буквы».

И, наоборот, можно иметь хорошее образование, сделать головокружительную карьеру, но своими поступками и поведением заслужить в свой адрес нелестный отзыв: «Это — никудышный человек!». Само существование подобных оценочных суждений свидетельствует о наличии некоей меры «человечности», с которой можно соотнести существование и сущность конкретной личности.

Вероника Евгеньевна Гиндер - Введение в феноменологию - теория и практика - Монография

Москва: Издательство «ФЛИНТА», 2013 г. - 190 с.

ISBN 978-5-9765-1629-8

Вероника Гиндер - Введение в феноменологию - теория и практика - Монография - Содержание

Дорогой читатель! (предисловие автора)

ЧАСТЬ I. ФЕНОМЕНОЛОГИЯ В ФИЛОСОФИИ

Глава 1. Феноменологическое движение

1.1.Что такое феноменология и как она связана с христианской теологией (богословием)

1.2.Идея феноменологии

1.3.Ранняя феноменология

Глава 2. Основные направления феноменологии в межвоенный период

2.1.Краткий обзор реалистической феноменологии

2.2.Эссенциальная и этическая феноменология М. Шелера

2.3.Трансцендентальная феноменология Э. Гуссерля

2.4.Феноменологическая онтология М. Хайдеггера

Глава 3. Феноменология в Европе и США после Второй мировой войны

3.1.Особенности развития феноменологии в Европе и США

3.2.Феноменологическая онтология Ж.-П. Сартра

3.3.Феноменологическая онтология М. Мерло-Понти

3.4.Феноменологическая этика Э. Левинаса

3.5.«Маргинальная феноменология» Ж. Деррида

Г лава 4. Состояние феноменологии в современной России

4.1.Переводы источников по феноменологии и их изучение

4.2.Монографии и коллективные труды по феноменологии

4.3.Учебники и учебные пособия по феноменологии

4.4.Периодика

ЧАСТЬ II. ПРИКЛАДНАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ

Глава 1. Феноменология в психотерапии

1.1.Влияние феноменологической и экзистенциальной установок на психотерапию

1.2.«Описательная феноменология» К. Ясперса

1.3.«Daseinsanalyse» Л. Бинсвангера

1.4.«Existenzanalyse» В. Франкла

1.5. «Философия очевидного» Ф. Перлза

Глава 2. Феноменология в религиоведении

2.1.Оформление и основные этапы развития феноменологии религии

2.2.Эссенциальная феноменология религиозного опыта Р. Отто

2.3.«Архаическая онтология» М. Элиаде

Глава 3. Феноменология в культурологии

3.1.Мифокритика (мифопоэтика)

3.2.Мономиф Дж. Кэмпбелла

3.3.Феноменологическая эстетика Р. Ингардена

3.4.Феноменология святости В. Топорова

Приложение. Список книг по феноменологии (1900-2003 гг.)

Вероника Гиндер - Введение в феноменологию - теория и практика – Монография – Дорогой читатель!

Эта книга — результат моих размышлений над трудностями в освоении феноменологии, которые необходимо преодолеть российским гуманитариям, чтобы синхронизироваться со своими коллегами из-за рубежа.

Актуальность ее обусловлена очередным всплеском интереса к феноменологии, который сейчас наблюдается в странах Европы - философского движения, представленного уже как минимум четырьмя поколениями западных философов.

При написании данной работы преследовались следующие цели:

1.Просветительская (когнитивная) - дать краткий экскурс в историю развития феноменологического движения.

В первой части представленного исследования в разной степени внимание уделено нескольким основным направлениям феноменологии:

1.Трансцендентальному (Э. Гуссерль и некоторые его ассистенты).

2.Реалистическому / эссенциальному (М. Шелер и «мюнхенская группа»).

3.Экзистенциальному (М. Хайдеггер и группа французских философов экзистенциалистов).

4.Этическому (М. Шелер, Э. Левинас и др.).

5.Лингвистическому (Ж. Деррида, Дж. Остин и др.).

6.Прикладному (Л. Бинсвангер и другие профессионалы в социогуманитарных науках).

Вне поля нашего зрения оказалось, пожалуй, только герменевтическое направление, связанное с «философской герменевтикой». Однако некоторые его идеи уже присутствуют у М. Хайдеггера — учителя Г. Гадамера. К тому же работы Г. Гадамера и П. Рикера, являющихся «лицом» указанного выше направления давно переведены на русский язык, а их издания снабжены прекрасными вступительными статьями, доступно пересказывающими все содержание — соревноваться с ними не имеет смысла.

Общими же для рассматриваемых нами направлений можно назвать следующие моменты:

-антинатуралистическая (метафизическая) и антипозитивистская общекультурная установка, включающая в себя критику натуралистической этики и объективистской научной методологии;

-теория интенциональности сознания (от лат. «intentio» – «стремление», «намерение», «направленность»), которая продолжает развиваться до сих пор;

-дескриптивный метод — описание чего-либо через дескрипторы - наиболее точно характеризующие его слова в науке;

-анализ мышления и языка.

В остальном же между ними много различий — нет единства даже в интерпретации базовых понятий. Также следует отметить, что творчество некоторых мыслителей находится на пересечении нескольких направлений.

Поскольку политически неангажированных советских исследований феноменологических работ отечественных ученых, начавших свою научную карьеру в дореволюционный период почти нет. Поэтому вместо пересказа феноменологических идей отечественных русских дореволюционных и советских авторов в книгу помещен краткий историографический очерк «Состояние феноменологии в современной России» с указанием кафедр, издательств, отдельных исследователей, занимающихся изучением феноменологии и переводом источников (глава 4).

Вторая часть книги демонстрирует возможности применения феноменологии в различных областях гуманитарного знания: в психотерапии, религиоведении, культурологии. В целом религиозным вопросам в этом месте. Поэтому вместо пересказа уделяется достаточно много внимания, поэтому студентам и специалистам в области теологии эта публикация принесет большую пользу, в особенности, если они являются практикующими священнослужителями.

2.Интеллектуальная - помочь читателю уловить изменения, произошедшие в научном мышлении под влиянием феноменологии: разворот науки к проблемам мира, диалога, повседневности.

С этой целью по ходу повествования затрагивается очень широкий спектр вопросов: методология гуманитарных наук, бытие, ничто, сознание, самообман, смысл жизни, понимание, речь, телесность, миф, герой, святость, священное, мистика, бюрократия, отношение врачей к пациентам и др.

3.Культурная - содействовать «распылению» феноменологических идей в массовой культуре через актуализацию их для гуманитариев различных направлений, а также для обычного читателя.

По этой причине значительное внимание уделяется формальной стороне издания. Для удобства структура книги имеет всего два раздела, каждый из которых состоит из глав и параграфов. Некоторые из них снабжены эпиграфами, которые призваны сориентировать читателя относительно дальнейшего повествования и расширить его кругозор. «Набросок» каждой личности дается через указание на ряд нюансов ее биографии. Для ознакомления со стилем авторов и лучшего восприятия и понимания их идей пересказ сочетается с избирательным цитированием из источников. При этом я старалась соблюдать собственное негласное правило — не более трех цитат одного и того же автора на один параграф. В большинстве случаев его удалось соблюсти.

Чтобы облегчить читателю работу с массивом информации в содержании помещены таблицы, примечания и сноски, разъясняющие важнейшие понятия и факты. В конце книги находится приложение с перечнем книг по феноменологии, вышедших за первые сто лет развития феноменологического движения.