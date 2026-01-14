Ковальзон - Маятник сна
«Зачем мы спим?» — вопрос, который человечество задает тысячи лет, сегодня превратился в одну из самых динамичных областей науки. Владимир Ковальзон, ведущий российский сомнолог, приглашает читателя в захватывающее путешествие по глубинам нашего мозга. Книга «Маятник сна» раскрывает парадоксы этого загадочного состояния: от древних механизмов покоя, обнаруженных у кольчатых червей, до сенсационных открытий 2019 года о мухах-дрозофилах, способных обходиться без сна неделями. Автор показывает, что сон — это не просто отдых, а сложнейшая работа нейронов, задействующая лазерные технологии оптогенетики и тончайшую химию мозга.
В центре внимания — архитектура ночи: от «царства ГАМК» в медленном сне до «небывалых комбинаций впечатлений» в фазе быстрого сна. Ковальзон детально разбирает, почему дельфины никогда не видят снов, зачем утконосу быстрый сон и почему идеальным считается отдых годовалого ребенка. Автор не обходит стороной и острые медицинские темы: от природы нарколепсии и мнимой бессонницы до опасного увлечения снотворными, приводя в пример исторические случаи, такие как «косноязычие» Брежнева из-за злоупотребления препаратами.
Особая глава посвящена «биологическим часам» и мелатонину. Читатель узнает, почему этот гормон может быть вреден старикам, как циркадианные ритмы влияют на нашу влюбленность весной и почему восьмичасовой сон — это скорее продукт цивилизации, чем природная норма. Книга, написанная живым и доступным языком, объединяет историю мировой науки с передовыми рубежами нейрофизиологии, напоминая: чем больше мы узнаем о сне, тем более удивительной становится эта тайна.
Владимир Ковальзон — Маятник сна
Минск: Дискурс, 2021. — 288 с.
ISBN 978-985-7251-19-3
Владимир Ковальзон — Маятник сна — Содержание
От автора
Глава 1. История сомнологии: Предвестники науки, первая женщина-врач, открытие ЭЭГ и парадоксального сна. Сомнология в СССР и России.
Глава 2. Когда возник сон: Эволюция сна от примитивных животных до млекопитающих. Загадки сна дельфинов и утконосов.
Глава 3. Спим, чтобы бодрствовать: Механизмы бодрствования, природа нарколепсии и роль орексина. Центры «души» в мозге.
Глава 4. Механизмы медленного сна: Царство ГАМК, мифы о бессоннице, вред снотворных и любовь мозга к кофе.
Глава 5. Третье состояние организма: Быстрый сон и сновидения. Нарушения поведения во сне как предвестники болезни Паркинсона.
Глава 6. Биологические часы: Циркадианные ритмы, мелатонин (польза и вред), совы и жаворонки.
Вместо послесловия. Мишель Жуве и его время.
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