«Зачем мы спим?» — вопрос, который человечество задает тысячи лет, сегодня превратился в одну из самых динамичных областей науки. Владимир Ковальзон, ведущий российский сомнолог, приглашает читателя в захватывающее путешествие по глубинам нашего мозга. Книга «Маятник сна» раскрывает парадоксы этого загадочного состояния: от древних механизмов покоя, обнаруженных у кольчатых червей, до сенсационных открытий 2019 года о мухах-дрозофилах, способных обходиться без сна неделями. Автор показывает, что сон — это не просто отдых, а сложнейшая работа нейронов, задействующая лазерные технологии оптогенетики и тончайшую химию мозга.

В центре внимания — архитектура ночи: от «царства ГАМК» в медленном сне до «небывалых комбинаций впечатлений» в фазе быстрого сна. Ковальзон детально разбирает, почему дельфины никогда не видят снов, зачем утконосу быстрый сон и почему идеальным считается отдых годовалого ребенка. Автор не обходит стороной и острые медицинские темы: от природы нарколепсии и мнимой бессонницы до опасного увлечения снотворными, приводя в пример исторические случаи, такие как «косноязычие» Брежнева из-за злоупотребления препаратами.

Особая глава посвящена «биологическим часам» и мелатонину. Читатель узнает, почему этот гормон может быть вреден старикам, как циркадианные ритмы влияют на нашу влюбленность весной и почему восьмичасовой сон — это скорее продукт цивилизации, чем природная норма. Книга, написанная живым и доступным языком, объединяет историю мировой науки с передовыми рубежами нейрофизиологии, напоминая: чем больше мы узнаем о сне, тем более удивительной становится эта тайна.

Владимир Ковальзон — Маятник сна

Минск: Дискурс, 2021. — 288 с.

ISBN 978-985-7251-19-3

Владимир Ковальзон — Маятник сна — Содержание