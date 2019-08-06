Ковчег Завета, который древние израильтяне почитали как воплощение самого Господа, как знак Его присутствия на земле и орудие Его неизъяснимой воли — один из самых знаменитых и загадочных библейских артефактов. По преданию, в этом выложенном чистым золотом ларце хранились каменные скрижали, на которых перстом Бога были написаны десять заповедей. Только Моисей и царь Соломон, знавший «науки египетские», могли управлять ковчегом и при помощи него беседовать с Всевышним.

В тайну ковчега пытались проникнуть многие. Она вдохновила охотников за сокровищами на организацию многочисленных экспедиций. Поисками древней реликвии занимались крестоносцы, тамплиеры, иезуиты, масоны, нацисты. И лишь английскому исследователю Грэму Хэнкоку, автору бестселлеров «Следы богов» и «Власть Талисмана», удалось обнаружить следы утраченного ковчега. На основе исторических документов и свидетельств, более поздних, нежели библейские тексты, Хэнкок установил, что на самом деле представлял собой ковчег Завета, а также куда он мог исчезнуть после смерти Соломона и где находится сейчас.

Грэм Хэнкок - Ковчег Завета

Эксмо, 2006. - 608 с

ISBN 5-699-19265-4

Грэм Хэнкок - Ковчег Завета - Оглавление

Эфиопия, 1983 год

ЛЕГЕНДА

ПОСВЯЩЕНИЕ: 1983

РАЗОЧАРОВАНИЕ

Европа, 1989 год

СВЯТОЙ КОВЧЕГ И СВЯТОЙ ГРААЛЬ

ШИФР ГРААЛЯ

КАРТА КЛАДА

БЕЛЫЕ РЫЦАРИ, ЧЕРНЫЙ КОНТИНЕНТ

СОМНЕНИЯ РАЗРЕШЕНЫ

БЕСКОНЕЧНЫЕ ТАЙНЫ

Эфиопия, 1989—1990

ЛАБИРИНТ

В ГЛУБЬ ЭФИОПИИ

СВЯЩЕННОЕ ОЗЕРО

ПРИЗРАК В ЛАБИРИНТЕ

«ДАВИД СКАКАЛ ИЗ ВСЕЙ СИЛЫ ПРЕД ГОСПОДОМ...»

Египет, 1989—1990

ЧУДОВИЩНОЕ ОРУДИЕ

МАГИЯ... ИЛИ МЕТОД?

СОКРОВИЩА

Израиль и Египет, 1990 год

ГДЕ ЖЕ СЛАВА?

«ОТОШЛА ГЛАВА ОТ ИЗРАИЛЯ...»

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ

ВРАТА ЮЖНЫХ СТРАН

БЕСПЛОДНАЯ ЗЕМЛЯ

УЖИН С ДЬЯВОЛАМИ

СОКРОВИЩЕ, КОТОРОЕ ТРУДНО НАЙТИ

Ковчег Завета - Грэм Хэнкок - Введение

В первую очередь я хотел бы поблагодарить Кэрол, с которой мы шли по жизни рука об руку целых десять лет. Она принесла мне бесценные дары. Наш брак распался раньше, чем вышла эта книга, но я надеюсь, что дружба окажется долговечнее. Спасибо и вам, мои дети, — Шон и Лейла, Люк и Габриэлла. Поиски, так увлекшие вашего отца, дорого обошлись вам, но я обещаю возместить утраченное. Я чрезвычайно признателен Дональду и Мюриэль Хэнкокам, Джеймсу Маколею и Гарольду Элборну за постоянную поддержку и интерес к моим исследованиям, за чтение рукописи в процессе работы и за все полезные советы и предложения.

Кроме того, я хотел бы выразить благодарность за тот бесценный вклад, который внесли в эту работу мои друзья: Колин Скиннер, Кэролайн Ласко и Клэр Ласко. Они не только читали рукопись на разных этапах и высказывали важные замечания, но и поддерживали и утешали меня в трудные времена, с бесконечным терпением относясь ко всем моим выходкам. В Эфиопии моим другом и коллегой стал профессор Ричард Пэнкхерст. Я счастлив, что мне вы-пала честь сотрудничать с ним так тесно. В Англии мне оказали неоценимую помощь несколько научных сотрудников: Сэди Мэн, Алекс Макинтайр, Клэр Уайз, Дэвид Местекки и Джулия Холлауэлл. Огромный интерес к этому проекту и внимание, выходящее далеко за рамки служебных обязанностей, проявили мои редакторы по обе стороны Атлантики: Том Уэлдон из издательства «Хейнеман», Джим Уэйд из «Краун» и Джон Пирс из канадского издательского дома «Даблдэй».