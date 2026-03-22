Понимание текстов есть одна из основ историче ского исследования. Историк пытается понять, что говорит тот или иной текст. Такое понимание всегда сложно, даже если речь идет о тексте, написанном вчера и на языке, родном историку. Тем более сложно понять текст, который был создан столетия (или даже тысячелетия) назад на древнем языке и в жанре, который уже не существует. Сложность понимания текста определяется не только его «отчужденностью» от читателя, но и его многозначностью, полисемией. Источником такой многозначности является скрытая метафоричность текста, его символич ность. Чем больше метафор, символов, аллюзий и ассоциаций скрыто содержится в тексте, тем он глубже, тем больше в нем слоев.

(Учебное посо бие к курсу «Источниковедение истории евреев») / А.Б. Ковельман; — М.: Книжники, Текст, 2012. — 109 [3] с.

ISBN 975-5-9953-0191-2 («Книжники»)

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 032100 «Востоковедение и африканистика».

Аркадий Ковельман - Герменевтика еврейских текстов - Содержание

Предмет и задачи герменевтики как науки

Еврейская герменевтика до появления раввинистической экзегезы

Раввинистическая герменевтика в формативный период (II—VII вв.)

Раввинистическая герменевтика в Средние века

Рождение научной герменевтики еврейских текстов и ее основные черты

Неокантианская герменевтикаи раввинистические исследования

Структурализм и раввинистические исследования

Постструктурализм и раввинистические исследования

Текстовые коды и их расшифровка

Композиция и структура текстов

Структура текста и символический код

Герменевтика и исторический факт

Список литературы