Ковельман - Герменевтика еврейских текстов

Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Понимание текстов есть одна из основ историче ского исследования. Историк пытается понять, что говорит тот или иной текст. Такое понимание  всегда сложно, даже если речь идет о тексте, написанном вчера и на языке, родном историку. Тем  более сложно понять текст, который был создан столетия (или даже тысячелетия) назад на древнем языке и в жанре, который уже не существует. Сложность понимания текста определяется  не только его «отчужденностью» от читателя, но и его многозначностью, полисемией.  Источником такой многозначности является  скрытая метафоричность текста, его символич ность. Чем больше метафор, символов, аллюзий  и ассоциаций скрыто содержится в тексте, тем он глубже, тем больше в нем слоев.

Аркадий Ковельман - Герменевтика еврейских текстов

(Учебное посо бие к курсу «Источниковедение истории евреев») / А.Б. Ковельман; — М.: Книжники, Текст, 2012. — 109 [3] с.

ISBN 975-5-9953-0191-2 («Книжники»)

Допущено УМО по классическому университетскому образованию в качестве учебного пособия  для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 032100  «Востоковедение и африканистика».

Аркадий Ковельман - Герменевтика еврейских текстов - Содержание

  • Предмет и задачи герменевтики как науки

  • Еврейская герменевтика до появления раввинистической экзегезы

  • Раввинистическая герменевтика в формативный период (II—VII вв.)

  • Раввинистическая герменевтика  в Средние века

  • Рождение научной герменевтики еврейских текстов и ее основные черты

  • Неокантианская герменевтикаи раввинистические исследования

  • Структурализм и раввинистические исследования

  • Постструктурализм и раввинистические исследования

  • Текстовые коды и их расшифровка

  • Композиция и структура текстов

  • Структура текста и символический код

  • Герменевтика и исторический факт

Список литературы

Added 22.03.2026
Author AlexDigger
