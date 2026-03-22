Книга представляет собой сборник эссе, раскрывающих смысл и характер классических еврейских текстов на фоне философии (от Платона до Деррида), поэзии (от Гете и Пушкина до Мандельштама и Пастернака) и эллинистической еврейской экзегезы (Филон Александрийский и т. п.). В основе книги лежит историко-культурное исследование (анализ и сравнение древних текстов, выявление источников современных текстов), которое ведет к вполне оригинальным научным выводам.

Аркадий Ковельман - Талмуд, Платон и Сияние Славы

М.: Книжники ; Текст, — 2011. — 176 с.

Чейсовская коллекция

ISBN 978-5-9953-0154-7 («Книжники»)

ISBN 978-5-7516-0920-7 («Текст»)

Античный мир и иудаизм: интервью вместо предисловия

Бегство рабби Меира

С точки зрения египтян

Бессонница

Утешение

Начало прекрасной эпохи

Датан и Авирам мертвы

Музыка сфер

Ученик

Домик в Коломне

Дальше — Ницше

Как писать эссе?

За столиком ночного кафе

В поисках смысла

Пир

Тримальхион

Пьяный силен

Миф

Сестры

Радость

Египетские ночи

Надежда

Венецианский маскарад

Пролог

Эпилог

Наименование библейских кни