Category ESXATOS BOOKS, JUDAICA, Biblical Studies, Philosophy, History, **Jewish History, Cultural Studies Art, Philology Literature
Series Чейсовская коллекция (38 books)

Книга представляет собой сборник эссе, раскрывающих смысл и характер классических еврейских текстов на фоне философии (от Платона до Деррида), поэзии (от Гете и Пушкина до Мандельштама и Пастернака) и эллинистической еврейской экзегезы (Филон Александрийский и т. п.). В основе книги лежит историко-культурное исследование (анализ и сравнение древних текстов, выявление источников современных текстов), которое ведет к вполне оригинальным научным выводам.

Аркадий Ковельман - Талмуд, Платон и Сияние Славы

М.: Книжники ; Текст, — 2011. — 176 с.

Чейсовская коллекция

ISBN 978-5-9953-0154-7 («Книжники»)

ISBN 978-5-7516-0920-7 («Текст»)

Аркадий Ковельман - Талмуд, Платон и Сияние Славы

  • Античный мир и иудаизм: интервью вместо предисловия

  • Бегство рабби Меира

  • С точки зрения египтян

  • Бессонница

  • Утешение

  • Начало прекрасной эпохи

  • Датан и Авирам мертвы

  • Музыка сфер

  • Ученик

  • Домик в Коломне

  • Дальше — Ницше

  • Как писать эссе?

  • За столиком ночного кафе

  • В поисках смысла

  • Пир

  • Тримальхион

  • Пьяный силен

  • Миф

  • Сестры

  • Радость

  • Египетские ночи

  • Надежда

  • Венецианский маскарад

  • Пролог

  • Эпилог

Библиография

Наименование библейских кни

