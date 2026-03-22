Ковельман - Вошедшие в Пардес

Но мудрецы Талмуда имели в виду совсем иное — небесное святилище, куда возносятся те, кто причастен к тайному учению Маасе Меркава. Рассказ о четырех, вошедших в Пардес, мы находим в трактате Вавилонского Талмуда Хагига (146). Четверо вошли в Пардес. И вот их имена: Бен Азай и Бен Зома, Ахер и рабби Акива. Сказал рабби Акива: «Когда вы ступите на плиты из чистого мрамора, не вздумайте воскликнуть: “Вода! Вода!״, ибо сказано: “...изрекающий ложь не устоит пред глазами Моими״ (Пс. 101/100:7)». Бен Азай заглянул — и умер. О нем Писание говорит: «Тяжела в глазах Господа смерть праведников Его» (Пс. 116:15/115:6).

Бен Зома заглянул — и повредился рассудком. И о нем Писание говорит: «Нашел ты мед — ешь по потребности своей, не то пресытишься им и изблюешь его» (Притч. 25:16). Ахер стал рубить насаждения. А рабби Акива вышел с миром. И в том же смысле (небесное святилище, а не сад) мы встречаем это слово во Втором послании апостола Павла к Коринфянам (2 Кор. 12:4). Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.

Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба, что он был восхищен в парадейсос и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.

И чтобы я не превозносится чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносится. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалит его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати Моей, ибо сита Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сита Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен (2 Кор. 12:1-10).

Аркадий Ковельман – Вошедшие в Пардес. Парадоксы иудейской, христианской и светской культуры

Аркадий Ковельман – Вошедшие в Пардес. Парадоксы иудейской, христианской и светской культуры – Содержание