Ковсан - ТаНаХ - Двенадцать - Новая редакция

Современная библеистика

Книгой пророчеств, которую принято по количеству текстов именовать Двенадцать, завершаются Пророки — вторая часть ТАНАХа. Деятельность двенадцати пророков продолжалась более трехсот лет, начиная с последних лет существования северного царства, Израиля, и до возвращения в Сион и начала периода Второго Храма. Двенадцать текстов были собраны в единую книгу в глубокой древности, и вероятная цель этого — способствовать их сохранности (Бава батра 15а). Порядок следования пророчеств отчасти хронологический, отчасти тематический. В книге, которую принято называть также «малыми пророками», 1050 стихов.

Текст каждого пророчества разделен на главы. Это деление считается «техническим»; тематическое — это разделение текста на «открытые», отмеченные в переводе дополнительным пробелом между стихами, и «закрытые» фрагменты.

ТАНАХ. Двенадцать. Новая редакция

Перевод с иврита и комментарии - раввин Михаил Ковсан

(Серия «Современная библеистика»)

Электронное издание, Иерусалим-Киев-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2020. - 194 с.

© Компьютерная верстка ESXATOS

© Михаил Ковсан (переводчик)

© Дмитрий Кавсан (художник

ТАНАХ. Двенадцать. Новая редакция - Содержание

Предисловие

Гошея

Иоэль

Амос

Овадия

Иона

Миха

Нахум

Хавакук

Цефания

Хагай

Зхария

Малахи

Об авторах книги

ТАНАХ. Двенадцать. Новая редакция - Гошея - Предисловие

Книга пророка Гошея (значение имени: Господь спасет, в русской традиции: Осия) — первая в составе книги Двенадцать. Она разделена на 14 глав, в ней 197 стихов. Названа книга по имени главного героя и, вероятно, автора, который пророчествовал в Израиле в смутное время вплоть до крушения государства. В дни пророка на протяжении двенадцати лет в Израиле были убиты четыре царя. Книга пророка Гошея (значение имени: Господь спасет, в русской традиции: Осия) — первая в составе книги Двенадцать. Она разделена на 14 глав, в ней 197 стихов. Названа книга по имени главного героя и, вероятно, автора, который пророчествовал в Израиле в смутное время вплоть до крушения государства. В дни пророка на протяжении двенадцати лет в Израиле были убиты четыре царя.

Книга преисполнена обличений народу в неверности Господу, в язычестве, в моральном падении. У пророка с трудом можно найти слова, в которых можно было бы услышать просьбу к Господу о своем народе. Господь велит пророку жениться на блуднице, что символизирует отношения Господа с неверной женой — Израилем.

Ритм речи пророка стремителен, иногда он оставляет не завершенными картины, образы, притчи. Зачастую он стремительно и неожиданно переходит от обличений к утешениям, от упреков к словам, вселяющим надежду на прощение. Написана книга в высшей степени искусно. В основе текста — несколько слов, задающих тему пророчества. Среди них — два слова, каждое из которых имеет два основных значения: ветер-дух, развеивать-сеять.

Глава 1

1. Слово Господа, бывшее Гошее сыну Беери в дни Узии, Иотама, Ахаза, Иехизкии, царей Иегуды, и в дни Яровама сына Иоаша, царя Израиля(а).

2. Начало слова Господня Гошее;

сказал Гошее Господь: Иди, возьми блудницу-жену, детей блуда: блудит эта земля, от Господа отступая(б).

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Повеление Господа Гошее взять блудницу жену, а двух сыновей и дочь, которых она родила, наречь символическими именами.

(а) Слово Господа, бывшее Гошее сыну Беери в дни Узии, Иотама, Ахаза, Иехизкии, царей Иегуды,// и в дни Яровама сына Иоаша, царя Израиля. Гошея.

Пророчествовал в Северном царстве (Израиле). Значение имени: Господь спасет. В дни Узии, Иотама, Ахаза, Иехизкии, царей Иегуды. Эти же цари Южного царства (Иегуды) перечислены у Иешаягу (1:1), во время царствования которых он пророчествовал. Узия. Узиягу, Озия, Азария. Десятый иудейский царь из дома Давида, царствовал 52 года. Был благочестивым и богобоязненным царем, удачно воевавшим с окрестными народами, укрепившим Иерушалаим. Умер 68-ми лет от проказы, постигшей его, как говорится в ТАНАХе, за гордыню и за то, что посягал на священство. Об этом царе рассказывается: Цари 2 14:21-22, 15:1-7; Повести лет 2 26. Иотам. Иоафам. Сын Узиягу. Царствовал 16 лет. О нем рассказывается: Цари 2 15:5, 7, 32-38; Повести лет 2 26:21, 23, 27. Ахаз. Сын Иотама. В его царствование на протяжении нескольких лет Ашур (Ассирия) вел войны, результатом чего стало отпадение от Северного царства ряда территорий. Население захваченных земель было угнано в Месопотамию, а на оставшихся наложена дань. О нем рассказывается: Цари 2 16; Повести лет 2 28. Иехизкия. Считается одним из лучших в династии царя Давида. Восстановил службу в Храме, искоренил языческие культы. Царь Ашура Санхерив, недовольный отпадением Иегуды, отправился в поход, обложил Иерушалаим, но свершилось чудо: в последнюю минуту Господь насылает моровую язву, осаждающие умирают. С остатком войска Санхерив бежит. Сведения об этом походе сохранились в ассирийских клинообразных надписях. Яровам сын Иоаша. Иоравам II. Годы его царствования (41 год, с 789 по 748 гг. до н.э.) приходятся на время пребывания на троне в Иегуде четырех перечисленных в стихе царей, параллельно с которыми в Израиле царствовали и другие цари, однако назван только он, вероятно, как самый значительный. В результате успешных войн в его царствование были расширены границы государства. О нем рассказывается: Цари 2 14:23-29.

(б) Иди, возьми блудницу-жену, детей блуда: блудит эта земля, от Господа отступая. Этими словами задана ведущая тема текста: отношения пророка и его блудницы-жены подобны отношениям Господа-мужа с блудницей-Израилем. Дети блуда. Дети, которые родятся от брака пророка с блудницей-женой.