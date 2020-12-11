Search

Sections

Home Books BQ Modules Software Articles

Information

About Partners Club Rules FAQ Order/Payment Litviny
Language
Theme

Ковсан - ТаНаХ - Двенадцать - Новая редакция

Ковсан - ТАНАХ. Двенадцать - Новая редакция
Add to Favorites
Category ESXATOS BOOKS, New Arrivals, Esxatos Club Translations, JUDAICA, Bible Translations, Bible Commentaries, Biblical Studies, Theology
Современная библеистика
Книгой пророчеств, которую принято по количеству текстов именовать Двенадцать, завершаются Пророки — вторая часть ТАНАХа. Деятельность двенадцати пророков продолжалась более трехсот лет, начиная с последних лет существования северного царства, Израиля, и до возвращения в Сион и начала периода Второго Храма. Двенадцать текстов были собраны в единую книгу в глубокой древности, и вероятная цель этого — способствовать их сохранности (Бава батра 15а). Порядок следования пророчеств отчасти хронологический, отчасти тематический. В книге, которую принято называть также «малыми пророками», 1050 стихов.
Текст каждого пророчества разделен на главы. Это деление считается «техническим»; тематическое — это разделение текста на «открытые», отмеченные в переводе дополнительным пробелом между стихами, и «закрытые» фрагменты.

ТАНАХ. Двенадцать. Новая редакция

Перевод с иврита и комментарии - раввин Михаил Ковсан
(Серия «Современная библеистика»)
Электронное издание, Иерусалим-Киев-Минск-Москва: Богословский клуб ESXATOS, 2020. - 194 с.
© Компьютерная верстка ESXATOS
© Михаил Ковсан (переводчик)
© Дмитрий Кавсан (художник

ТАНАХ. Двенадцать. Новая редакция - Содержание

Предисловие
Гошея
Иоэль
Амос
Овадия
Иона
Миха
Нахум
Хавакук
Цефания
Хагай
Зхария
Малахи
Об авторах книги

ТАНАХ. Двенадцать. Новая редакция - Гошея - Предисловие

ТАНАХ. Двенадцать. Новая редакция - Гошея - шмуцтитулКнига пророка Гошея (значение имени: Господь спасет, в русской традиции: Осия) — первая в составе книги Двенадцать. Она разделена на 14 глав, в ней 197 стихов. Названа книга по имени главного героя и, вероятно, автора, который пророчествовал в Израиле в смутное время вплоть до крушения государства. В дни пророка на протяжении двенадцати лет в Израиле были убиты четыре царя.
Книга преисполнена обличений народу в неверности Господу, в язычестве, в моральном падении. У пророка с трудом можно найти слова, в которых можно было бы услышать просьбу к Господу о своем народе. Господь велит пророку жениться на блуднице, что символизирует отношения Господа с неверной женой — Израилем.
Ритм речи пророка стремителен, иногда он оставляет не завершенными картины, образы, притчи. Зачастую он стремительно и неожиданно переходит от обличений к утешениям, от упреков к словам, вселяющим надежду на прощение. Написана книга в высшей степени искусно. В основе текста — несколько слов, задающих тему пророчества. Среди них — два слова, каждое из которых имеет два основных значения: ветер-дух, развеивать-сеять.
Глава 1
1. Слово Господа, бывшее Гошее сыну Беери в дни Узии, Иотама, Ахаза, Иехизкии, царей Иегуды, и в дни Яровама сына Иоаша, царя Израиля(а).
2. Начало слова Господня Гошее;
сказал Гошее Господь: Иди, возьми блудницу-жену, детей блуда: блудит эта земля, от Господа отступая(б).
***
Повеление Господа Гошее взять блудницу жену, а двух сыновей и дочь, которых она родила, наречь символическими именами.
(а) Слово Господа, бывшее Гошее сыну Беери в дни Узии, Иотама, Ахаза, Иехизкии, царей Иегуды,// и в дни Яровама сына Иоаша, царя Израиля. Гошея.
Пророчествовал в Северном царстве (Израиле). Значение имени: Господь спасет. В дни Узии, Иотама, Ахаза, Иехизкии, царей Иегуды. Эти же цари Южного царства (Иегуды) перечислены у Иешаягу (1:1), во время царствования которых он пророчествовал. Узия. Узиягу, Озия, Азария. Десятый иудейский царь из дома Давида, царствовал 52 года. Был благочестивым и богобоязненным царем, удачно воевавшим с окрестными народами, укрепившим Иерушалаим. Умер 68-ми лет от проказы, постигшей его, как говорится в ТАНАХе, за гордыню и за то, что посягал на священство. Об этом царе рассказывается: Цари 2 14:21-22, 15:1-7; Повести лет 2 26. Иотам. Иоафам. Сын Узиягу. Царствовал 16 лет. О нем рассказывается: Цари 2 15:5, 7, 32-38; Повести лет 2 26:21, 23, 27. Ахаз. Сын Иотама. В его царствование на протяжении нескольких лет Ашур (Ассирия) вел войны, результатом чего стало отпадение от Северного царства ряда территорий. Население захваченных земель было угнано в Месопотамию, а на оставшихся наложена дань. О нем рассказывается: Цари 2 16; Повести лет 2 28. Иехизкия. Считается одним из лучших в династии царя Давида. Восстановил службу в Храме, искоренил языческие культы. Царь Ашура Санхерив, недовольный отпадением Иегуды, отправился в поход, обложил Иерушалаим, но свершилось чудо: в последнюю минуту Господь насылает моровую язву, осаждающие умирают. С остатком войска Санхерив бежит. Сведения об этом походе сохранились в ассирийских клинообразных надписях. Яровам сын Иоаша. Иоравам II. Годы его царствования (41 год, с 789 по 748 гг. до н.э.) приходятся на время пребывания на троне в Иегуде четырех перечисленных в стихе царей, параллельно с которыми в Израиле царствовали и другие цари, однако назван только он, вероятно, как самый значительный. В результате успешных войн в его царствование были расширены границы государства. О нем рассказывается: Цари 2 14:23-29.
(б) Иди, возьми блудницу-жену, детей блуда: блудит эта земля, от Господа отступая. Этими словами задана ведущая тема текста: отношения пророка и его блудницы-жены подобны отношениям Господа-мужа с блудницей-Израилем. Дети блуда. Дети, которые родятся от брака пророка с блудницей-женой.
Views 476
Rating 5.0 / 5
Added 11.12.2020
Author kovsan
Rate this publication:
5.0/5 (2)

Comments (3 comments)

E
eroxin 1 year ago

Спасибо большое!
A
arsenij2001 5 years ago

Спасибо!
E
esxatos 5 years ago

Спасибо, Михаил, за ценный подарок сайту!

 

Однако от пользователей сайта ну никакой реакции - вам не нужны переводы?  

Related Books

All Books