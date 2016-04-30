Ковсан ТаНаХ - Иеѓошуа

Глава 1

1. Было после смерти Моше, раба Господа:

сказал Господь Иеѓошуе сыну Нуна1, служителю Моше, говоря(а).

2. Моше, Мой раб, умер,

теперь встань, перейди этот Ярден(б), ты и весь этот народ, в землю, которую им, сынам Израиля, Я даю.

3. Любое место, на которое ступит стопа ноги вашей, вам отдаю,

как говорил Я Моше(в).

4. От пустыни и от Ливана до Великой реки, реки Прат, вся земля хитим до моря Великого, к заходу солнца

будет вашим пределом(г).

5. Никто перед тобой не устоит все дни твоей жизни,

как был Я с Моше, буду с тобой: не ослаблю тебя, не оставлю(д).

6. Будь стоек и тверд(е),

народу этому дашь в наследие землю, о которой Я клялся отцам их отдать им.

7. Только будь стоек и очень тверд, храня всё Учение2, исполняя, что Моше, раб Мой, тебе завещал, ни вправо, ни влево от него не уклоняйся(ж),

чтобы достиг, куда бы ни шел.

8. От уст твоих не отдалится книга Учения этого, днем и ночью думай о нем, всё написанное храня, исполняя, —

тогда на своем пути достигнешь, добьешься.

9. Ведь Я заповедал тебе: будь стоек и тверд, не бойся и не страшись(з):

с тобой Господь Бог твой, куда бы ни шел.

10. Велел Иеѓошуа смотрителям народа, сказав.

11. Пройдите станом, велите народу, сказав: «Припасы готовьте,

через три дня, перейдя этот Ярден, вы пойдете овладевать этой землей, которую Господь Бог ваш дал вам во владение».

12. Реувену, Гаду и половине колена Менаше

говорил Иеѓошуа, сказав.

13. Помни слово, заповеданное Моше, рабом Божьим, сказавшим:

«Господь Бог ваш покой даровал, землю эту вам дал».

14. Ваши жены, дети и скот останутся в земле, данной вам Моше за Ярденом,

а вы вооруженными перед братьями перейдете, все храбрые воины, им будете помогать(и).

15. Пока Господь не дарует покой вашим братьям, как вам, и овладеют страной, которую им Господь Бог ваш дает,

а вы вернетесь в землю наследия своего, ею, данной Моше, рабом Господа, овладеете за Ярденом, к солнечному восходу.

16. Отвечали они Иеѓошуе, сказав:

«Всё, что велел нам, исполним, — куда пошлешь нас — пойдем.

17. Во всем, как слушали мы Моше, тебя будем слушать(к),

только чтоб Господь Бог был с тобой, как был Он с Моше.

18. Каждый против уст твоих восстающий, не слушающий твоих слов, всего, что ты нам велишь, — умрет,

только будь стоек и тверд».

***

Обращение Господа к Иеѓошуе и его обращение к народу.

(а) Было после смерти Моше, раба Господа:// сказал Господь Иеѓошуе сыну Нуна, служителю Моше, говоря. Было после смерти Моше. Книга Иеѓошуи продолжает повествование Пятикнижия, завершающееся рассказом о смерти Моше, его погребении, тридцатидневном трауре, по завершении которого говорится, что избранный Моше преемником Иеѓошуа, «исполнился духа мудрости» (Слова, Дварим 34:1-12, 9). Раб Господа. Так Моше был назван Господом (В пустыне, Бемидбар 12:7), так был назван Иеѓошуа (24:29), словосочетание превратилось в синоним слова «пророк». Иеѓошуа. Этим именем его нарек Моше. Первоначально Иеѓошуа именовался Ѓошея (В пустыне, Бемидбар 13:16, Слова, Дварим 32:42, в книге Нехемии: Иешуа, 8:17). Значение имени: Господь спасет, Господь — спасение. Служитель Моше. Ученик, помощник, приближенный к Моше (Имена, Шмот 33:11).

(б) Ярден. В русской традиции: Иордан. Река, берущая начало в 14 километрах севернее озера Хула, текущая с севера на юг и впадающая в Мертвое море.

(в) Ст. 3-5. Реминисценция: Слова, Дварим 11:24-26.

(г) От пустыни и от Ливана до Великой реки, реки Прат, вся земля хитим до моря Великого, к заходу солнца// будет вашим пределом. Повторение с небольшими изменениями трех предыдущих обетований: Авраѓаму (Вначале, Брешит 15:18-21), на горе Синай (Имена, Шмот 23:31, Слова, Дварим 1:7, 11:24), на равнинах Моава (к востоку от Мертвого моря, В пустыне, Бемидбар 34:1-12). Пустыня. Общее название пустынь на юге Израиля. Ливан. Название горной гряды на севере Израиля. Великая река, река Прат. Эвфрат. Море Великое. Средиземное море. Хитим. Ряд народностей, населявших землю, обетованную Господом Израилю, ныне — на территории северной Сирии.

(д) Не ослаблю тебя, не оставлю. Повторение слов, сказанных Моше (Слова, Дварим 31:6).

(е) Будь стоек и тверд. Словосочетание, в разных грамматических формах повторяющееся в Торе по отношению к Иеѓошуе и Израилю (Слова, Дварим 3:28, 31:6,7, 23).

(ж) Ни вправо, ни влево от него не уклоняйся. Повторение выражения Торы (Слова, Дварим 17:11,20).

(з) Не бойся и не страшись. Повторение выражения Торы (Слова, Дварим 1:21,29, 31:6).

(и) Ст.14-15. Удовлетворяя просьбу колен Реувена, Гада и половины колена Менаше, Моше дает им землю за Ярденом (Иорданом), обуславливая тем, что они будут участвовать наравне с другими коленами в покорении Кнаана и впереди других колен перейдут реку, а после завоевания вернутся в свой удел (Слова, Дварим 3:18-20).

(к) Во всем, как слушали мы Моше, тебя будем слушать. Повторение слов, сказанных в Торе (Слова, Дварим 34:9).

◘◘◘

1. Иеѓошуа сын Нуна. В оригинале: יְהוֹשֻׁעַ בִּן-נוּן . בִּן . Огласовка слова в сопряженной конструкции.

2. Учение. В оригинале: תורה . Переводчик долго колебался прежде, чем сделал выбор в пользу перевода перед транслитерацией, тем более что слово «тора» прочно вошло в современный русский словарь. Однако именно это обстоятельство и перевесило окончательно чашу весов, поскольку в современном русском языке «тора» не ассоциируется с исконным значением этого слова на танахическом иврите.

•••

Эта глава — ѓафтара в Шмини ацерет (за пределами Израиля: в Симхат Тора).

Глава 2

1. Иеѓошуа сын Нуна тайно послал из Шитима двух разведчиков и сказал: «Идите, землю эту и Иерихо осмотрите»,

пошли, и, придя в дом блудницы, имя ее Рахав, заночевали(а).

2. Сказали царю Иерихо, говоря:

«Этой ночью люди пришли, из сыновей Израиля, эту землю разведать».

3. Послал царь Иерихо к Рахав, говоря:

«Выведи людей, пришедших в твой дом, ибо они пришли всю эту землю разведать».

4. Взяла эта женщина двух людей и спрятала их,

сказала: «Да, пришли ко мне люди, не знала я, откуда они.

5. Ворота в темноте закрывала — люди ушли, куда эти люди пошли, я не знаю,

гонитесь за ними скорее — догоните».

6. На крышу их подняла

спрятала среди стеблей льна, на крыше разложенного.

7. Те люди преследовали их по дороге к Ярдену, к бродам,

а ворота закрыли после того, как вышли преследователи за ними.

8. Они еще не легли,

а она поднялась к ним на крышу.

9. Сказала она этим людям: «Знаю, что вам эту землю отдал Господь,

ибо пал на нас страх перед вами, все обитатели этой земли растаяли(б).

10. Слышали мы, что Господь воды Ям Суф(в) осушил перед вами, когда из Египта вы выходили,

что сделали вы за Ярденом двум царям эмори Сихону и Огу(г), которых вы уничтожили.

11. Услышали — сердце растаяло, и больше ни в ком не восстал дух из-за вас,

ведь Господь Бог ваш — Бог в небе, вверху, и на земле, внизу(д).

12. А теперь Господом мне поклянитесь, ведь я оказала вам милость,

и вы окажите милость дому отца моего, дав верный знак.

13. Оставите в живых отца моего и мать, братьев, сестер, и всех, что у них, —

души наши от смерти спасете».

14. Сказали ей эти люди: «Умрет наша душа вместо вас, если о нашем деле не скажете,

когда отдаст нам эту землю Господь, поступим с тобой по милости, верности».

15. Через окно на веревке она их спустила:

дом ее в крепостной стене(е), в стене она проживала.

16. Сказала им: «В гору идите, чтобы преследователи вас не тронули,

прячьтесь три дня, пока преследователи не вернутся, затем своей дорогой идите».

17. Сказали ей эти люди:

«Свободны мы от клятвы, которой ты нас закляла.

18. Когда мы в эту землю придем,

привяжи шнур из красных нитей к окну, через которое нас опускала, отца своего и мать, братьев и весь дом отца своего в доме у себя собери.

19. Будет: всякий вышедший из ворот дома наружу — его кровь на его голове, и чисты мы(ж),

каждый, кто будет в доме с тобой, — на наших головах его кровь, если рука на нем будет.

20. Если скажешь о нашем деле,

мы будем чисты от клятвы, которой закляты».

21. Сказала она: «Быть по вашим словам», опустила их — и пошли,

а она красный шнур к окну привязала.

22. Пошли, пришли на гору, три дня пробыли там, пока преследователи вернулись,

по всей дороге преследователи искали их и не нашли.

23. Эти два человека вернулись, спустились с горы, переправились, к Иеѓошуе сыну Нуна пришли

и рассказали ему все, что с ними случилось.

24. Сказали они Иеѓошуе, что Господь в их руки отдал всю эту землю,

что все обитатели этой земли перед ними растаяли.

***

Разведчики в Иерихо.

(а) Иеѓошуа сын Нуна тайно послал из Шитима двух разведчиков и сказал: «Идите, землю эту и Иерихо осмотрите»,// пошли, и, придя в дом блудницы, имя ее Рахав, заночевали. Подобно тому, как Моше посылал разведчиков, среди которых был Иеѓошуа, осмотреть Землю обетованную, и он посылает разведчиков в землю, которую идет завоевывать. Шитим. Город на восточном берегу Ярдена (Иордана), находящийся на расстоянии около двадцати километров от Иерихо. Иерихо. Иерихон. Город на низменности Ярдена (Иордана). Считается древнейшим городом на земле из обнаруженных археологами. Дом блудницы, имя ее Рахав. Находящийся в городской стене этот дом, вероятно, служил гостиницей.

(б) Пал на нас страх перед вами, все обитатели этой земли растаяли. Реминисценция: Имена, Шмот15:15-16.

(в) Ям Суф. Чермное, Красное море, по которому посуху провел Господь Израиль, убегающий от преследователей-египтян.

(г) Цари эмори Сихон и Ог. Эмори. Одна из многочисленных народностей, населявших землю Обетованную на севере, центром ее территории были горы Ливана. Сихон и Ог. Два из множества местных царей.

(д) Господь Бог ваш — Бог в небе, вверху, и на земле, внизу. Повторение выражения Торы (Слова, Дварим 4:39).

(е) Дом ее в крепостной стене. Вероятно, крепостная стена служила стеной дома. Возможно, что крепостная стена была двойной, в этом случае две крепостных стены служили двумя стенами дома. Подобные дома известны археологам.

(ж) Будет: всякий вышедший из ворот дома наружу — его кровь на его голове, и чисты мы. Первое условие, при исполнении которого, разведчики будут считать себя свободными от клятвы. Второе условие — в следующем стихе.

•••

Эта глава — ѓафтара к Шелах.

Глава 3

1. Встал Иеѓошуа утром, и, двинувшись из Шитим, он и все сыны Израиля дошли до Ярдена,

там ночевали, прежде чем переправились.

2. Было по окончании трех дней:

прошли станом смотрители.

3. Приказали народу они, сказав:

«Увидев ковчег завета Господа вашего Бога и коѓенов и левитов, несущих его,

с мест снимайтесь, за ним идите.

4. Но между вами и ими должно быть расстояние, мера — две тысячи локтей,

не приближайтесь к нему, чтобы знали дорогу, по которой идти, ибо не шли по ней вы ни вчера, ни третьего дня».

5. Сказал Иеѓошуа народу: «Освятитесь,

ибо завтра Господь совершит вам чудеса».

6. Говорил коѓенам Иеѓошуа, сказав: «Возьмите ковчег завета и пройдите перед народом»,

взяв ковчег завета, прошли они перед народом.

7. Сказал Господь Иеѓошуе: В этот день начну Я тебя возвеличивать в глазах всего Израиля,

чтобы знали, что как был Я с Моше, так и с тобой буду.

8. А ты вели коѓенам, ковчег завета несущим, скажи:

«Дойдя до края вод Ярдена, остановитесь в Ярдене».

9. Сказал Иеѓошуа сынам Израиля:

«Сюда подойдите, слова Господа вашего Бога услышьте».

10. Сказал Иеѓошуа: «Так узнаете, что Бог живой среди вас,

Он изгонит, перед вами прогонит1 кнаани, хити, хиви, призи, гиргаши, эмори, иевуси(а).

11. Вот, ковчег завета всей земли Властелина

перед вами в Ярдене проходит.

12. Теперь двенадцать человек из колен Израиля возьмите себе,

по одному из колена.

13. Будет: когда стопы коѓенов, ковчег завета всей земли Властелина несущих, вод Ярдена коснутся, воды Ярдена прервутся, воды сверху текущие(б),

одной стеной встанут.

14. Было: когда народ двинулся из шатров своих Ярден переходить,

коѓены, ковчег завета несущие, — перед народом.

15. Лишь ковчег завета несущие дошли до Ярдена, и стопы коѓенов, ковчег завета несущих, края воды коснулись —

Ярден все дни жатвы берега свои переполняет.

16. Сверху воды текущие остановились, встали одной стеной очень далеко, у Адама, города рядом с Цартаном, они, впадающие в море равнины2, Соленое море, прервались, иссякли,

и народ перешел напротив Иерихо(в).

17. Коѓены, ковчег завета несущие, стояли прочно на суше,

весь Израиль переходил по суше, пока закончился весь народ, переходящий Ярден.

***

Передвижение народа к Ярдену. Господь останавливает воды. Переход через Ярден.

(а) Кнаани, хити, хиви, призи, гиргаши, эмори, иевуси. Народы, населявшие Кнаан до прихода евреев.

(б) Воды сверху текущие. Ярден течет с севера на юг.

(в) Сверху воды текущие остановились, встали одной стеной очень далеко, у Адама, города рядом с Цартаном, впадающие в море равнины, Соленое море, прервались они, иссякли,// и народ перешел напротив Иерихо. Рассказ о переходе Израиля через Ярден содержит ряд реминисценций рассказа о переходе евреев через Ям Суф (Имена, Шмот 14:21:23). Очень далеко. От места, где Израиль переходил Ярден. У Адама. Воды остановились у города Адам, который находился на восточном берегу Ярдена. Этот город идентифицируют с местом, которое находится в 25-30 километрах северней Иерихо. Море равнины, Соленое море. Мертвое море.

◘◘◘

1. Изгонит… прогонит. В оригинале: וְהוֹרֵשׁ יוֹרִישׁ . Два однокоренных слова имеют значение усиления.

2. Равнина. В оригинале: עֲרָבָה . Точнее это слово переводить: пустынная равнина или равнинная пустыня.

Глава 4

1. Было, когда весь народ закончил переходить Ярден,

говорил Господь Иеѓошуе, сказав.

2. Возьмите себе из народа двенадцать человек,

по одному из колена.

3. Сказав, велите им: «Отсюда, из Ярдена, где прочно стоят ноги коѓенов, возьмите двенадцать камней,

с собой унесите и поставьте на месте ночлега, где этой ночью будете ночевать».

4. Призвал Иеѓошуа двенадцать человек, им назначенных, из сынов Израиля,

по одному из колена.

5. Сказал им Иеѓошуа: «Пройдите перед ковчегом Господа Бога вашего в Ярден,

пусть каждый на плечо по одному камню поднимет по числу колен Израиля.

6. Чтобы это было знаком для вас,

когда сыновья завтра спросят у вас, что это за камни у вас?

7. Скажете им, что иссякли воды Ярдена перед ковчегом завета Господа при переходе через Ярден, иссякли воды Ярдена,

камни эти будут навечно для памяти сынам Израиля».

8. Сыновья Израиля сделали, как велел Иеѓошуа, подняли двенадцать камней из Ярдена, как говорил Господь Иеѓошуе, по числу колен Израиля,

и перенесли их с собой на место ночевки и поставили там.

9. Двенадцать камней установил Иеѓошуа в Ярдене на месте, где коѓенов ноги стояли,

до сего дня они там.

10. А коѓены, ковчег завета несущие, стояли среди Ярдена, пока не закончилось слово, которое велел Господь Иеѓошуе народу сказать, как завещал Моше Иеѓошуе,

а народ быстро переходил.

11. Было, когда закончил народ переходить:

перешел ковчег Господа, и коѓены — перед народом.

12. Перешли и сыны Реувена, сыны Гада и половина колена Менаше вооруженными перед сынами Израиля,

как говорил им Моше.

13. Около сорока тысяч передового войска

перешло пред Господом на войну на равнинах Иерихо.

14. В этот день возвеличил Господь Иеѓошуу в глазах Израиля,

боялись его, как боялись Моше, все дни его жизни.

15. Говорил Господь Иеѓошуе, сказав.

16. Вели коѓенам, несущим ковчег откровения,

из Ярдена подняться.

17. Велел Иеѓошуа коѓенам, говоря:

«Поднимитесь вы из Ярдена».

18. Было, когда коѓены, ковчег завета несущие, поднялись из Ярдена и ноги коѓенов суши коснулись,

воды Ярдена, на прежнее место вернувшись, потекли в своих берегах, как вчера и третьего дня.

19. Поднялся народ из Ярдена десятого первого месяца(а),

поставили стан в Гилгале(б), на восточном краю Иерихо.

20. Двенадцать этих камней, взятых в Ярдене,

установил Иеѓошуа в Гилгале.

21. Сынам Израиля он сказал, говоря:

«Сыновья ваши завтра спросят отцов, говоря, что это за камни?

22. Расскажите сыновьям своим, говоря,

что по суше перешел Израиль этот Ярден.

23. Осушил Господь Бог ваш перед вами воды Ярдена, пока не перешли,

как сотворил Господь Бог, перед нами Ям Суф осушив, пока не перешли.

24. Чтобы знали все народы земли: могуча рука Господня,

чтобы все дни страшились Господа вашего Бога».

***

В память о чуде Иеѓошуа устанавливает двенадцать камней из Ярдена в Гилгале, месте стоянки.

(а) Первый месяц. Нисан.

(б) Гилгал. Полагают, что он находился в трех километрах от современного Иерихо.

Глава 5

1. Было, когда услышали все цари эмори к западу за Ярденом и все цари кнаани у моря, как осушил Господь воды Ярдена перед сынами Израиля, пока они не перешли,

растаяло сердце их, не стало у них более духа из-за сынов Израиля.

2. В то время сказал Господь Иеѓошуе: Сделай себе кремневые ножи

и опять, вновь обрежь сынов Израиля(а).

3. Сделал Иеѓошуа кремневые ножи

и обрезал сыновей Израиля у холма Аралот(б).

4. Причина того, что Иеѓошуа обрезал, в том,

что народ, вышедший из Египта, мужчины, все воины умерли по дороге в пустыне, по выходе из Египта.

5. Весь народ вышедший был обрезан,

а весь народ, в пустыне родившийся по дороге, не был обрезан.

6. Ибо сорок лет шли сыны Израиля по пустыне, пока весь народ не скончался, все воины, вышедшие из Египта, не слышавшие голоса Господа,

ибо клялся Господь им не показать эту землю, как Господь отцам их клялся дать землю, молоком и медом текущую(в).

7. Вставших вместо них сыновей обрезал Иеѓошуа:

были они не обрезаны, в дороге их не обрезали.

8. Было, когда весь народ был обрезан,

оставались они, выздоравливая, в стане, на месте своем.

9. Сказал Господь Иеѓошуе: Сегодня Я позор египетский снял с вас;

и наречено это место было Гилгал — до сего дня(г).

10. Стояли сыны Израиля станом в Гилгале,

Песах совершили в четырнадцатый день месяца, вечером на равнинах Иерихо.

11. Со следующего дня Песаха стали есть от плодов земли — ели лепешки и жареное(д)

с того самого дня.

12. На другой день, как стали есть от плодов земли, прекратил падать ман, больше у сынов Израиля не было мана,

из плодов земли Кнаан они ели в тот год.

13. Было: Иеѓошуа, будучи у Иерихо, поднял глаза — видит мужа, стоящего против него, в его руке меч обнаженный,

подошел Иеѓошуа к нему и сказал: «Ты наш или наших врагов?»

14. Сказал: «Я глава воинства Господа, сейчас я пришел»(е),

пал Иеѓошуа на землю ниц, простерся, сказал: «Что мой господин скажет рабу своему?»

15. Сказал глава воинства Господа Иеѓошуе: «С ног обувь сними: свято место, на котором стоишь»(ж),

сделал так Иеѓошуа.

***

Обрезание. Прекращение мана (в русской традиции: манна).

(а) Сделай себе кремневые ножи// и опять, вновь обрежь сынов Израиля. В первый раз такое массовое обрезание совершили Моше и Аѓарон (Имена, Шмот 12:43-51).

(б) Холм Аралот. Находился у стана Израиля. Значение топонима: холм Крайних плотей.

(в) Земля, молоком и медом текущая. Источник идиомы: Имена (Шмот) 3:8.

(г) Сегодня Я позор египетский снял с вас;// и наречено это место было Гилгал — до сего дня. Позор египетский. Позор рабства. Снял в оригинале ( גַּלּוֹתִי , галоти) созвучно Гилгал ( גִּלְגָּל , гилгал).

(д) Жареное. Жареные зерна.

(е) Сказал: «Я глава воинства Господа, сейчас я пришел». О том, что Господь пошлет ангела, сказано в книге Имена (Шмот) 23:23, 33:2.

(ж) Сказал глава воинства Господа Иеѓошуе: «С ног обувь сними: свято место, на котором стоишь». Реминисценция обращения Господа к Моше (Имена, Шмот 3:4-5).

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5:2-6:2. Ѓафтара первого дня Песаха.

Глава 6

1. Заперся Иерихо перед сынами Израиля, закрылся1,

не входят и не выходят.

2. Сказал Господь Иеѓошуе: Смотри, отдал Я в руку твою Иерихо, царя его,

храбрых воинов.

3. Обойдите город все воины, один раз его окружая,

шесть дней делайте так.

4. Семь коѓенов понесут семь бараньих рогов перед ковчегом, в день седьмой обойдите город семь раз,

и в рога коѓены протрубят(а).

5. Будет: в бараний рог затрубят — звук рога услышав, весь народ закричит криком могучим:

падет стена города на месте своем — взойдет народ, каждый со своей стороны.

6. Призвал Иеѓошуа сын Нуна коѓенов и сказал: «Ковчег завета несите,

семь коѓенов понесут семь бараньих рогов пред ковчегом Господним».

7. Сказал он народу: «Идите, обойдите город,

передовой пойдет перед ковчегом Господним(б)».

8. Было: когда сказал Иеѓошуа, семь коѓенов, семь бараньих рогов несущих пред Господом, пошли и в рога трубили они,

и двинулся ковчег завета Господня за ними.

9. Передовой перед коѓенами, трубящими в рога, идет,

замыкающий идет за ковчегом, идет и трубит в рога.

10. Повелел Иеѓошуа народу, сказав: «Не кричите, голос не поднимайте, из уст ваших не выйдет ни слова

до дня, когда скажу вам кричать, — закричите».

11. Обошел ковчег Господа город, один раз его окружив,

пришли в стан, в стане они ночевали.

12. Утром встал Иеѓошуа,

и коѓены ковчег Господа понесли.

13. Семь коѓенов, семь бараньих рогов несущих перед ковчегом Господним, пошли, идут, в рога трубят,

передовой перед ними идет, замыкающий идет за ковчегом Господним, идет, в рога трубит.

14. Обошли на второй день город один раз и в стан возвратились,

так шесть дней делали.

15. Было: в седьмой день, встав с восходом зари, обошли, как положено, город семь раз,

только в тот день обошли город семь раз.

16. Было: в седьмой раз в рога коѓены затрубили,

сказал Иеѓошуа народу: «Кричите — отдал Господь вам этот город!

17. Этот город и все, что в нем, будет Господу отделен,

только Рахав-блудница, она и все, что с ней в доме, жить будут, за то, что посланцев, которых мы посылали, укрыла.

18. Только отделенного остерегайтесь, чтобы, громя, не взять из отделенного,

заклятие на стан Израиля наведете, навлечете беду.

19. Все серебро, золото, утварь медная и железная — отделенное Господу,

в сокровищницу Господню поступит.

20. Закричал народ, в рога затрубили,

было: когда народ голос рога услышал, закричал народ криком могучим —

пала стена города на месте своем, взошел народ в город, каждый со своей стороны, город они захватили.

21. Всё в городе уничтожили: от мужчин, женщин, юношей2, стариков

до быков, овец, ослов — острием меча.

22. Двум людям, эту землю оглядывавшим, Иеѓошуа сказал: «Пойдите в дом женщины той, блудницы,

выведите оттуда женщину и всех, кто в доме ее, как вы ей поклялись».

23. Придя, юноши-разведчики вывели Рахав, отца ее, мать, братьев ее и всех, кто у нее, и всю семью ее вывели,

оставив вне стана Израиля.

24. В огне город и все в нем сожгли,

лишь серебро, золото, утварь медную и железную отдали в сокровищницу дома Господня.

25. А блудницу Рахав, весь дом отца ее и всех, кто у нее, оставил в живых Иеѓошуа, и жила она среди Израиля до сего дня,

ибо укрыла посланцев, которых послал Иеѓошуа оглядеть Иерихо.

26. Заклял Иеѓошуа в то время, сказав:

«Проклят пред Господом человек, который поднимется и этот город Иерихо отстроит: на первенце заложит его, на младшем ворота поставит»(в).

27. Был Господь с Иеѓошуей,

по всей земле была его слава.

***

Чудесное падение стен Иерихо. Завоевание города.

(а) Семь коѓенов понесут семь бараньих рогов перед ковчегом, в день седьмой обойдите город семь раз,// и в рога коѓены протрубят. В стихе четыре раза повторяется числительное «семь».

(б) Передовой пойдет перед ковчегом Господним. Передовой отряд — колена Реувена, Гада и половина колена Менаше (4:12-13).

(в) Заклял Иеѓошуа в то время, сказав:// «Проклят пред Господом человек, который поднимется и этот город Иерихо отстроит: на первенце заложит его, на младшем ворота поставит». Это заклятие сбылось (Цари 1 16:34).

◘◘◘

1. Заперся Иерихо перед сынами Израиля, закрылся. В оригинале: וִירִיחוֹ סֹגֶרֶת וּמְסֻגֶּרֶת, מִפְּנֵי בְּנֵי יִשְׂרָאֵל . Перевод дословный. Заперся… закрылся. Передает удвоение однокоренных סֹגֶרֶת וּמְסֻגֶּרֶת . Однако полустишие может быть понято и иначе: заперся (изнутри)… закрыт (сынами Израиля извне). Отсюда вариант перевода: Заперся Иерихо перед сынами Израиля, ими он затворен.

2. Юноша. В оригинале: נַּעַר . Возможные переводы: отрок, слуга, ученик, молодой человек, молодой воин.

•••

5:2-6:2. Ѓафтара первого дня Песаха.

Глава 7

1. Похитили сыны Израиля из отделенного,

взял Ахан сын Карми сына Завди сына Зераха из колена Иеѓуды из отделенного — на сынов Израиля гнев Господа разгорелся.

2. Послал Иеѓошуа людей из Иерихо в Ай близ Бейт Авена, восточней Бейт-Эля(а), сказал им, говоря: «Подниметесь и эту землю разведайте»,

поднялись эти люди, разведали Ай.

3. Вернувшись к Иеѓошуе, сказали: «Пусть весь народ не встает, около двух тысяч или около трех тысяч человек, поднявшись, Ай поразят,

не заботь весь народ: их мало.

4. Поднялись туда из народа около трех тысяч человек,

и они от людей Айя бежали.

5. Люди Айя из них триста шесть человек убили и преследовали от ворот до бугров1, разбив их на спуске,

растаяло сердце народа, стало водой.

6. Разорвал Иеѓошуа одежды свои, пал на землю ниц перед ковчегом Господним — до вечера, он и старейшины Израиля,

прах на головы свои возложили.

7. Сказал Иеѓошуа: «О, Боже Владыка! Зачем провел, перевел Ты этот народ через Ярден, отдать нас в руку эмори — нас погубить!?

Если бы могли мы жить за Ярденом!

8. Молю, Владыка, тебя!(б)

Что мне сказать, когда Израиль тыл свой врагам обратил?

9. Услышат кнаани, все обитатели этой земли, окружат, истребят наше имя с земли,

что сделаешь Ты с именем великим Своим?»

10. Сказал Господь Иеѓошуе: Встань,

что это ты падаешь ниц?

11. Согрешил Израиль, завет Мой, им заповеданный, преступили,

взяли из отделенного, украли и отрицают, среди вещей своих положили.

12. Не смогут сыны Израиля устоять перед врагами, тыл врагам обратят: отделенными стали,

Я больше с ними не буду, если в себе отделенное не истребите.

13. Встань, народ освяти, скажи, чтобы на завтра они освятились,

ибо так сказал Господь Бог Израиля: Отделенное, Израиль, в тебе, не сможешь устоять перед врагами, пока не истребишь в себе отделенное.

14. Утром по коленам вас подведут,

будет: колено, Господом уличенное, подойдет по семействам, семейство, Господом уличенное, подойдет по домам, из дома, Господом уличенного, мужи подойдут.

15. Будет: кого уличат в отделенном, в огне будет сожжен, он и все, что у него,

ибо преступил завет с Господом, ибо сотворил мерзость в Израиле.

16. Утром встал Иеѓошуа, по коленам Израиль подвел,

уличено было колено Иеѓуды.

17. Подвел семейства Иеѓуды, уличено было семейство Зераха,

подвел мужей семейства Зераха, Завди был уличен.

18. Подвел мужей дома его,

уличен был Ахар сын Карми сына Завди сына Зераха из колена Иеѓуда.

19. Сказал Иеѓошуа Ахану: «Сын мой, воздай честь Господу Богу Израиля, сделай Ему признание,

скажи мне, что сделал ты, от меня не скрывай».

20. Отвечал Ахан Иеѓошуе, сказав:

«Истинно, согрешил я пред Господом Богом Израиля, так сделал и так.

21. Увидел в добыче плащ один добрый шинарский и двести шекелей серебра(в), и слиток2 один золотой в пятьдесят шекелей весом, возжелал их и взял,

в земле они, в шатре моем спрятаны, под ним серебро(г)».

22. Послал Иеѓошуа посланцев, к шатру побежали —

в шатре спрятано, под ним серебро.

23. Взяв из шатра, принесли Иеѓошуе и всем сынам Израиля,

пред Господом положили.

24. Взял Иеѓошуа и с ним весь Израиль Ахана сына Зераха и серебро, плащ, слиток золота, и сыновей его, дочерей, и быка, осла, овец и шатер, и все его,

отвели их в долину Ахор(д).

25. Сказал Иеѓошуа: «Зачем беду на нас навел? На тебя беду Господь в этот день наведет»,

весь Израиль камнями его забросал, сожгли их огнем, забросали камнями.

26. Поставили над ним большую груду камней — до сего дня, и утихла ярость гнева Господня,

потому до сего дня называют то место долиной Ахор.

***

Преступление и наказание Ахана. Поражение в Айе.

(а) Ай близ Бейт Авена, восточней Бейт-Эля. Ай. Город, известный еще в эпоху праотцев. Бейт Авен. Город, служивший границей между коленом Иеѓуды и коленом Биньямина. Бейт-Эль. Прежнее название Луз. Название Бейт-Эль дано праотцем Яаковом (Вначале, Брешит 28:19). Холм, который отождествляют с древним Бейт-Элем, находится в 17 километрах севернее Иерушалаима.

(б) Молю, Владыка, тебя! Так обращается Моше к Господу (Имена, Шмот 4:10).

(в) Увидел в добыче плащ один добрый шинарский и двести шекелей серебра. Шинарский. Шинар — Бавель (Вавилон). Шекель. Один шекель — 9.6 граммов.

(г) Под ним серебро. Под плащом.

(д) Долина Ахор. Буквально: Мрачная долина.

◘◘◘

1. Бугры. В оригинале: הַשְּׁבָרִים , дословно: сломы, переломы. Существует ряд прочтений, в том числе, полагают, что это топоним.

2. Слиток. В оригинале: וּלְשׁוֹן , дословно: и язык. Имеется в виду, вероятно, слиток в форме языка.

Глава 8

1. Сказал Господь Иеѓошуе: Не бойся и не страшись, возьми свой народ, все войско1, встань, в Ай поднимись,

смотри, в руки твои Я отдаю царя Айя, его народ, город его и страну.

2. Сделай Айю, царю его то, что ты сделал Иерихо и его царю, только добро и скот себе захватите,

к западу от города сделай засаду.

3. Встал Иеѓошуа и войско — к Айю подняться,

выбрал Иеѓошуа тридцать тысяч воинов храбрых — ночью послать их.

4. Приказал он, сказав: «Смотрите, сделайте засаду у города, западней города, не очень от города далеко,

и будьте все наготове.

5. А я и весь народ со мной сразимся с городом,

будет: когда навстречу нам выйдут, как прежде, мы от них побежим.

6. За нами выскочат — от города их отрежем, скажут, от нас побежали, как прежде,

мы от них побежим.

7. А вы выйдете из засады и город изгоните,

его Господь Бог ваш отдаст в ваши руки.

8. Будет: захватив город, зажгите город огнем, по слову Господа сделайте,

смотрите, я вам приказал».

9. Посланные Иеѓошуей в засаду ушли, между Бейт-Элем и Айем засели, на запад от Айя,

а Иеѓошуа эту ночь ночевал среди народа.

10. Встав утром, Иеѓошуа, народ пересчитав,

со старейшинами Израиля выступил перед народом на Ай.

11. Все войско, что у него, поднялись, пошли, к городу подошли,

станом на север от Айя расположились, между ним и Айем была долина.

12. Взяв около пяти тысяч человек,

их в засаду поставил между Бейт-Элем и Айем, на запад от города.

13. А народ, весь стан поставили северней города, отряд — на запад от города,

в эту ночь ходил Иеѓошуа в долине.

14. Было: когда царь Айя это увидел, люди города встали поспешно, вышли против Израиля на войну, он и весь народ, в назначенное место перед равниной,

он не знал, что засада западней города на него.

15. Испуганные2 ими Иеѓошуа и весь Израиль(а)

бежали по дороге в пустыню.

16. Крикнули те всему народу, что в городе, преследовать их,

преследовали они Иеѓошуу, отрезав себя от города.

17. Не осталось в Бейт-Эле и Айе ни одного человека, за Израилем не погнавшегося,

оставили они город открытым, Израиль преследуя.

18. Сказал Господь Иеѓошуе: Простри копье, что в руке твоей, на Ай, его в руку твою отдаю,

и простер Иеѓошуа на город копье, что в руке его.

19. А засада, со своего места вскочив, помчалась вдоль простертой руки, ворвались они в город и захватили,

быстро город огнем подожгли.

20. Повернули люди Айя назад и видят: дым города поднимается в небо, и не было сил у них бежать ни туда, ни сюда,

а народ, бежавший в пустыню, на преследователей повернул.

21. Иеѓошуа и весь Израиль, увидев, что захватила засада город, что поднялся

дым города,

повернув, убивали жителей Айя.

22. Они вышли из города тем навстречу, и оказались те между Израилем: те оттуда, а эти отсюда,

убивали их, пока ни одного спасшегося и уцелевшего не осталось.

23. Царя Айя живым захватив,

привели к Иеѓошуе.

24. Было: когда закончил Израиль убивать всех жителей Айя в поле, в пустыне, где их преследовали, и от острия меча все до последнего пали,

весь Израиль вернулся в Ай, острием меча его поразив.

25. Всех падших в тот день мужчин и женщин было двенадцать тысяч,

все люди Айя.

26. Иеѓошуа не убирал руку с простертым копьем,

пока всех жителей Айя не истребил.

27. Только скотом и добром этого города завладел Израиль по слову Господа,

как заповедал Он Иеѓошуе.

28. Сжег Иеѓошуа Ай,

обратив его в вечный пустынный холм — до сего дня.

29. А царя Айя повесил на дереве до вечернего часа,

как солнце зашло, велел Иеѓошуа, труп с дерева сняли(б), бросив у входа в городские ворота, возвели над ним большую груду камней — до сего дня.

30. Тогда возвел жертвенник Иеѓошуа Господу Богу Израиля

на горе Эйвал(в).

31. Как заповедал Моше, раб Господа, сынам Израиля, как написано в книге Учения Моше, жертвенник цельных камней, на которые железо не заносили,

и принесли на нем всесожжения Господу, принесли жертвы мира(г).

32. Начертал он там, на камнях

Второученье Моше, написанное перед сынами Израиля(д).

33. Весь Израиль, старейшины, смотрители, судьи стояли с этой и той стороны ковчега, против коѓенов, левитов, носящих ковчег завета Господня, пришелец и житель — половина против горы Гризим, против горы Эйвал — половина,

как заповедал Моше, раб Господа, чтобы сначала народ Израиля благословить.

34. После этого он прочитал все слова Учения, благословение и проклятие,

как написано в книге Учения(е).

35. Не было ни слова из всего, что заповедал Моше,

что бы не прочитал Иеѓошуа перед всем собраньем Израиля, женщинами, детьми, пришельцом, находящимся среди них.

***

Завоевание Айя.

(а) Испуганные ими Иеѓошуа и весь Израиль. Смысл: притворившиеся испуганными.

(б) Как солнце зашло, велел Иеѓошуа, труп с дерева сняли. Согласно Торе (Слова, Дварим 21:23) труп повешенного нельзя оставлять на ночь не погребенным, ибо это поругание Господа и осквернение земли.

(в) Гора Эйвал. Находится к северу от Шхема, высота 940 метров.

(г) Как заповедал Моше, раб Господа, сынам Израиля, как написано в книге Учения Моше, жертвенник цельных камней, на которые железо не заносили,// и принесли на нем всесожжения Господу, жертвы мира принесли. Как написано в книге Учения Моше. Имеется в виду книга Слова, Дварим (11:6-27). Жертвенник цельных камней, на которые железо не заносили. Согласно сказанному в книге Слова, Дварим 27:5-6.

(д) Начертал он там, на камнях// Второученье Моше, написанное перед сынами Израиля. Таким образом, Иеѓошуа исполняет заповеданное Торой (Слова, Дварим 27:3,8, 31:9, 24-26).

(е) Ст. 33-34. Моше и старейшины заповедали народу, когда перейдут Ярден, чтобы шесть колен стали на горе Эйвал, а шесть — на горе Гризим (южнее Шхема, 881 м.), и с горы Эйвал будут благословлять весь народ Израиля, а с горы Гризим — произносить проклятия (Слова, Дварим 27).

◘◘◘

1. Все войско. В оригинале: כָּל-עַם הַמִּלְחָמָה , дословно: весь народ войны.

2. Испуганные. В оригинале: וַיִּנָּגְעוּ , дословно: затронутые.

Глава 9

1. Было: когда услышали все цари за Ярденом, на горе, низменности, на всем берегу моря Великого напротив Ливана,

хити, эмори, кнаани, призи, хиви, иевуси.

2. Собрались они вместе воевать с Иеѓошуей, Израилем,

как один.

3. Жители Гивона слышали, что сделал Иеѓошуа Иерихо и Айю.

4. Поступили лукаво: пошли, посланниками прикинувшись,

взяв мешки ветхие на ослов, мехи вина, ветхие, лопнувшие, перевязанные.

5. Обувь ветхая, заплатанная на ногах, ветхая одежда на них,

весь хлеб, еда, сухая, заплесневелая.

6. Пошли к Иеѓошуе в стан, в Гилгал

сказали ему и людям Израиля: «Из далекой страны пришли мы, нынче заключите с нами союз».

7. Сказали израильтяне хиви:

«Может, среди нас ты живешь, как мы союз с тобою заключим?»

8. Сказали они Иеѓошуе: «Мы рабы твои»,

сказал им Иеѓошуа: «Кто вы, откуда пришли?»

9. Сказали ему: «Рабы твои из очень далекой страны пришли ради Господа вашего Бога,

ибо слышали о славе Его и обо всем сделанном Им в Египте.

10. И все, что сделал двум царям эмори, что за Ярденом, —

Сихону, царю Хешбона, Огу, царю Башана, что в Аштарот(а).

11. Сказали нам старейшины наши и все жители нашей страны, говоря, взять в руки еду на дорогу, идти к вам,

сказать «мы ваши рабы», а теперь заключите с нами союз.

12. Это хлеб наш, теплым дома его запасли в день, когда к вам уходили,

теперь засох он, заплесневел.

13. Это наши мехи вина, которые новыми наполняли, вот, они лопнули,

это наши одежды и обувь, от дальнего пути обветшали».

14. Взяли люди из их еды(б),

а уста Господа не вопросили.

15. Иеѓошуа свершил с ними мир, чтобы жили, с ними союз заключил,

и поклялись им вельможи общины.

16. Было: три дня спустя после заключения мира

услышали, что те близки от них, что живут среди них.

17. Отправились сыны Израиля и на третий день пришли в их города,

а их города — Гивон и Кфира, Беерот и Кирьят Иеарим(в).

18. Сыны Израиля их не убили, ибо поклялись им вельможи общины Господом Богом Израиля,

и на вельмож вся община роптала.

19. Все вельможи общине сказали: «Мы им поклялись Господом Богом Израиля,

теперь не можем их тронуть.

20. Вот что сделаем им: оставим в живых,

гнев не будет на нас за клятву, которой мы поклялись».

21. Вельможи сказали: «Живите!»,

стали те дровосеками и водочерпиями для всей общины(г), как вельможи сказали.

22. Призвал их Иеѓошуа и говорил им, сказав:

«Зачем нас обманули, сказав, 'очень от вас мы далеки', а среди нас живете?

23. Теперь прокляты вы!

Среди вас не переведутся раб, дровосеки, водочерпии для Божьего дома».

24. Отвечали они Иеѓошуе, сказав: «Сказали, рабам твоим говорили1, что заповедал Господь Моше, рабу своему, дать вам эту землю и уничтожить пред вами всех этой земли обитателей,

перед вами за наши души очень мы испугались и такое мы совершили.

25. Теперь мы в твоей руке,

как хорошо и справедливо в твоих глазах поступить, так поступи».

26. Он поступил с ними так:

от руки сынов Израиля вызволил — их не убили.

27. В тот день поставил их Иеѓошуа дровосеками и водочерпиями для общины

и жертвенника Господня — до сего дня, на месте, которое Он изберет(д).

***

Хитрость жителей Гивона.

(а) И все, что он сделал двум царям эмори, что за Ярденом, —// Сихону, царю Хешбона, Огу, царю Башана, что в Аштарот. Хешбон. Город Моава, захваченный Сихоном и превращенный в столицу. Находился в двадцати километрах юго-западней современного Рабат-Амона. Башан. Обширная территория на восточном берегу Ярдена, северней реки Ярмух. Аштарот. Древний город в Башане, столица Ога. Названа по имени языческой богини плодородия Аштарты.

(б) Взяли люди из их еды. Смысл: вельможи общины совершили в знак дружбы совместную трапезу с пришельцами.

(в) Гивон и Кфира, Беерот и Кирьят Иеарим. Все эти четыре города соседствуют с главными дорогами, ведущими с Иудейских гор в долину Аялон. Кирьят Иеарим. Ныне селение Абу Гош в одиннадцати километрах северо-западнее Иерушалаима.

(г) Стали те дровосеками и водочерпиями для всей общины. Смысл: выполняли работы, которые обычно выполняли рабы.

(д) Место, которое Он изберет. Выражение Торы (Слова, Дварим 12:5).

◘◘◘

1. Сказали… говорили. В оригинале: הֻגֵּד הֻגַּד . Два однокоренных слова имеют значение усиления.

Глава 10

1. Было: когда услышал Адони-Цедек, царь Иерушалаима(а), что Иеѓошуа, захватив Ай, разрушил его, что сделал Иерихо и царю его, так сделал и Айю и царю его,

что жители Гивона с Израилем, среди них, в мире.

2. Очень устрашились, ведь Гивон город большой, как один из городов царских(б),

больше Айя, и все его люди — воины.

3. Послал Адони-Цедек, царь Иерушалаима, к Ѓоѓаму, царю Хеврона, Пираму, царю Ярмута, к Яфие, царю Лахиша, и к Двиру, царю Эглона(в), сказать.

4. Поднимитесь ко мне, помогите, Гивон поразим,

ибо в мире они с Иеѓошуей и сынами Израиля.

5. Собрались и поднялись пять царей эмори: царь Иерушалаима, царь Хеврона, царь Ярмута, царь Лахиша, царь Эглона, они и все станы их,

разбили стан у Гивона, против него воевали.

6. Послали люди Гивона в стан к Иеѓошуе, в Гилгал сказать: «Руки своей от рабов своих не отведи,

спешно к нам поднимись, спаси, помоги, цари эмори, жители гор против нас собрались «.

7. Иеѓошуа поднялся из Гилгала, он и с ним все его войско, все отважные воины.

8. Сказал Господь Иеѓошуе: Не бойся, в твою руку их отдал,

никто из них перед тобой не устоит.

9. Пришел к ним Иеѓошуа внезапно,

всю ночь поднимался он из Гилгала.

10. Господь привел их в ужас перед Израилем, и он тяжкий удар нанес им в Гивоне,

по дороге на подъеме в Бейт-Хорон преследовал, убивая до Азеки и до Македы(г).

11. Было: когда они от сынов Израиля бежали по спуску в Бейт-Хорон, Господь в них с неба огромные камни бросал до Азеки, и они погибали,

от камней града больше погибло, чем сыны Израиля убили мечом.

12. Сказал Господу Иеѓошуа в день, когда отдал Господь эмори сынам Израиля,

на глазах Израиля он сказал: «Стой солнце в Гивоне, в долине Яалона — луна».

13. Замерло солнце, остановилась луна — народ мстил врагам, это записано в книге Яшар(д),

в середине неба солнце стояло, целый день не спеша заходить.

14. Такого дня не было ни раньше, ни позже: Господь голос человека услышал,

ибо Господь за Израиль сражался.

15. Возвратился Иеѓошуа и с ним весь Израиль в стан, в Гилгал.

16. Те пять царей убежали,

в Македе, в пещере спрятались.

17. Говорили Иеѓошуе, сказав:

«Пять царей, спрятавшихся в Македе, нашлись».

18. Сказал Иеѓошуа: «Вход в пещеру завалите большими камнями

и приставьте людей охранять.

19. А вы не стойте, преследуйте ваших врагов, отставших уничтожайте1,

уходить в города не давайте, Господь в ваши руки их отдал».

20. Было: когда Иеѓошуа и сыны Израиля кончили наносить тяжкий удар,

остатки уцелевших ушли в укрепленные города.

21. С миром вернулся весь Израиль в стан к Иеѓошуе в Македу,

против сынов Израиля никто рта раскрыть не посмел.

22. Сказал Иеѓошуа: «Вход в пещеру откройте

и выведите ко мне пять этих царей из пещеры».

23. Сделали так, тех пять царей вывели к нему из пещеры,

царя Иерушалаима, царя Хеврона, царя Ярмута, царя Лахиша, царя Эглона.

24. Было: когда этих царей выводили к Иеѓошуе, он воззвал ко всем людям Израиля и сказал военачальникам, с ним ходившим: «Подойдите, ноги ваши на шеи этих царей поставьте»,

подошли они, ноги на шеи поставили.

25. Сказал им Иеѓошуа: «Не бойтесь и не страшитесь,

крепитесь, будьте сильными, так Господь поступит со всеми врагами, с которыми вы воюете».

26. Затем поразил их Иеѓошуа, убил, на пяти деревьях повесил,

и висели они на деревьях до вечера.

27. Было: к заходу солнца велел Иеѓошуа снять их с деревьев и бросить в пещеру, в которой скрывались,

вход в пещеру заложили большими камнями — до сего дня.

28. И Македу в этот день захватил Иеѓошуа, острием меча царя поразил, разбил их, из всех душ, что в нем, уцелевшего не оставил,

царю Македы сделал то, что царю Иерихо.

29. Пошел Иеѓошуа и с ним весь Израиль из Македы в Ливну(е),

воевал против Ливны.

30. И ее отдал Господь в руки Израиля, острием меча царя поразил, из всех душ, что в ней, уцелевшего не оставил,

царю сделал то, что царю Иерихо.

31. Пошел Иеѓошуа и с ним весь Израиль из Ливны в Лахиш,

расположился станом возле него и с ним воевал.

32. И отдал Господь Лахиш в руки Израиля, на второй день он его захватил, все души в нем острием меча поразил,

как сделал Ливне.

33. Тогда поднялся Ѓорам, царь Гезера(ж), Лахишу помочь,

убил Иеѓошуа его и народ его, уцелевшего не оставил.

34. Пошел Иеѓошуа и с ним весь Израиль из Лахиша в Эглон,

расположился станом возле него, с ним воевали.

35. В этот день он его захватил, острием меча поразил, все души в нем перебил,

как сделал Лахишу.

36. Поднялся Иеѓошуа и с ним весь Израиль из Эглона в Хеврон

с ним воевать.

37. Захватил его, острием меча его и царя поразил, все его города, все души в нем, уцелевшего не оставил, сделал то, что Эглону,

его и все души в нем уничтожил.

38. Обратился Иеѓошуа и с ним весь Израиль из Эглона к Двиру(з)

с ним воевать.

39. Захватил его, царя его, и все города острием меча поразил, все души в нем уничтожил, уцелевшего не оставил,

что сделал Хеврону, сделал он Двиру и царю его, что сделал Ливне и царю ее.

40. Поразил Иеѓошуа всю эту землю: горы и юг, долину, спуски, всех царей, уцелевшего не оставил,

все души он уничтожил, как заповедал Господь Бог Израиля.

41. Поразил их Иеѓошуа от Кадеш Барнеа до Азы,

до Гивона всю землю Гошен(и).

42. Разом всех этих царей, их земли захватил Иеѓошуа,

ибо Господь Бог Израиля за Израиль сражался.

43. Возвратился Иеѓошуа и с ним весь Израиль в стан, в Гилгал(к).

***

Победа над пятью царями. Дальнейшие завоевания.

(а) Адони-Цедек, царь Иерушалаима. Адони-Цедек. Значение имени: Господин праведный или Господь праведный. В рассказе о праотце Авраме, еще не получившем нового имени, назван Малки-цедек, царь Шалема (Царь праведный, Вначале, Брешит 14:18, а также Теѓилим 110:4). Иерушалаим. Это название встречается еще в древнейших египетских документах.

(б) Гивон город большой, как один из городов царских. Смысл сравнения в том, что в отличие от большинства городов Кнаана, которыми управляли цари, Гивоном управляли старейшины (9:11).

(в) Ѓоѓаму, царю Хеврона, Пираму, царю Ярмута, к Яфие, царю Лахиша, и к Двиру, царю Эглона. Хеврон. Древнейший город, известный в эпоху праотцев, в нем Авраѓам приобретает пещеру Махпела, чтобы похоронить Сару (Вначале, Брешит 23). Ярмут. Древнейший город, находившийся южнее современного Бейт-Шемеша. Лахиш. То же, что Лакиш. Город, господствовавший над дорогами, соединяющими Иудейские горы с долиной. Остатки города обнаружены в семи километрах южнее Бейт-Гуврина. Эглон. Город на долине недалеко от Лакиша.

(г) По дороге на подъеме в Бейт-Хорон преследовал, убивая до Азеки и до Македы. Войско Гивона бежит на северо-запад к Бейт-Хорону. Под этим именем известны два города, располагавшиеся поблизости друг от друга: верхний Бейт-Хорон и нижний. Располагались они у древней дороги, спускавшейся к долине Аялон, играющей центральную роль в географии текста. Долина Аялон находится у дороги, ведущей от современного Шаар-Ѓагая к Рамле, и названа именем города, упомянутого в древних египетских документах, располагавшегося над ней. Спустившись и миновав долину Аялон, преследование продолжается до городов долины: Азека и Македы, располагавшихся неподалеку один от другого, около дороги, ведущей из долины Аялон в направлении современных Бейт-Шемеша и от него на Бейт-Гуврин.

(д) Книга Яшар. Дословно: книга прямая или прямого, отсюда возможное переносное значение: книга Праведного, книга праведных. Древняя, не сохранившаяся книга, в которой описывались войны Господни. Вероятно, то же, что «Книга войн Господа» (В пустыне, Бемидбар 21:14). Упомянута: Шмуэль 2 1:18.

(е) Ливна. Город на долине в 15 километрах северней Лакиша.

(ж) Гезер. Древний укрепленный город, жители которого осуществляли контроль над важной дорогой из Иерушалаима к побережью.

(з) Двир. Город в 15 километрах юго-западней Хеврона.

(и) Поразил их Иеѓошуа от Кадеш Барнеа до Азы,// до Гивона всю землю Гошен. Кадеш Барнеа. Большинство современных исследователей полагают, что этот город находился рядом с современной Кудейрой, в двадцати пяти километрах от Ницаны. Аза. Древний город на юго-западе, по свидетельству источников периода праотцев служивший египтянам военной базой. Земля Гошен. Находилась южней областей плиштим, населявших побережье Великого (Средиземного) моря.

(к) Возвратился Иеѓошуа и с ним весь Израиль в стан, в Гилгал. Повторение: 15.

◘◘◘

1. Отставших уничтожайте. В оригинале: זִנַּבְתֶּם , дословно: конец уничтожайте. Перевод по Радаку.

Глава 11

1. Было: когда услышал Явин, царь Хацора,

послал к Иоаву, царю Мадона, и к царю Шимрона, и к царю Ахшафа(а).

2. И к царям к северу, на горе, на равнине южней Кинерота и на низменности,

и к западу в области Дора(б)1.

3. К кнаани с востока и запада, к эмори и хити, и призи, и иевуси, что на горе,

и к хиви, что под Хермоном, в земле Мицпа(в).

4. Вышли они и все станы их с ними, огромный народ, как песок на морском берегу, многочислен,

коней и колесниц великое множество.

5. Сговорившись, все эти цари

пришли, вместе стали станом у вод Мерома(г) — с Израилем воевать.

6. Сказал Господь Иеѓошуе: Не бойся, завтра, в это время перед Израилем всех их убью2,

ты их коней истреби, сожги в огне колесницы.

7. Выступил Иеѓошуа и с ним все войско на них у вод Мерома внезапно,

напали на них.

8. Господь отдал их в руку Израиля, они их разгромили и преследовали до Цидон Раба, до Мисрефот Маим(д) и до долины Мицпе на востоке,

разбили — ни одного уцелевшего не осталось.

9. Иеѓошуа поступил с ними, как Господь говорил:

коней истребил, в огне сжег колесницы.

10. В это время Иеѓошуа, вернувшись, захватил Хацор и царя его мечом поразил,

Хацор прежде был главой всех этих царств.

11. Острием меча всех людей в нем убили, уничтожили, ни души не осталось,

огнем сжег он Хацор.

12. И все города этих царей и всех царей тех захватил Иеѓошуа, острием меча их убил, уничтожил,

как велел Моше, раб Господа.

13. Но города, стоящие на холмах, Израиль не сжег,

кроме одного Хацора, сожженного Иеѓошуей.

14. Всем добром тех городов и скотом сыны Израиля завладели,

только людей острием меча поражали, пока не уничтожили, ни души не оставив.

15. Как заповедал Господь Моше, рабу Своему, так повелел Моше Иеѓошуе,

так поступил Иеѓошуа, не отступив ни от чего, что Господь Моше заповедал.

16. Захватил Иеѓошуа всю эту землю, горы, весь юг, всю землю Гошен и низменность и равнину,

гору Израиля и ее низменность.

17. От горы Халак, восходящей к Сеиру, до Баал Гада в долине Ливана под горою Хермон(е),

и всех царей захватил, поразил и убил.

18. Многие дни вел Иеѓошуа со всеми теми царями войну(ж).

19. Не было города, с сыновьями Израиля примирившегося, кроме хиви, жителей Гивона,

всё в бою они захватили.

20. Ибо от Господа было ожесточить сердце их для войны с Израилем — не помиловать, уничтожить, чтоб им не жить,

искоренить, как заповедал Господь Моше.

21. В это время Иеѓошуа пришел, истребил анаким с горы, из Хеврона, из Двира, Анава, изо всех гор Иеѓуды, из всех гор Израиля(з),

с городами уничтожил их Иеѓошуа.

22. Не осталось в земле сынов Израиля анаким,

лишь в Азе, Гате, Ашдоде(и) остались.

23. Захватил Иеѓошуа всю землю, всё, как говорил Господь Моше, Израилю в удел отдал ее Иеѓошуа, между коленами ее разделив,

и упокоилась земля от войны.

***

Новые победы и завоевания Израиля.

(а) Когда услышал Явин, царь Хацора,// послал к Иоаву, царю Мадона и к царю Шимрона, и к царю Ахшафа. Перечислены древние города-царства на севере Эрец Исраэль. Хацор. Один из крупнейших городов-царств севера, который владел окрестными городами. Мадон. Вероятно, недалеко от современной Тверии. Шимрон. Город в Изреэльской долине. Ахшаф. Возможно, находился на севере Верхней Галилеи.

(б) И к царям к северу, на горе, на равнине южней Кинерота и на низменности,// и к западу в области Дора. На горе. Имеются в виду горы Верхней Галилеи. На равнине. Имеется в виду Иорданская долина. Кинерот. Кинерет. Низменность. Имеется в виду, вероятно, низменность в Нижней Галилее. Дор. То же: Доар (17:11). Древний кнаанский город-порт на Великом (Средиземном) море.

(в) К хиви, что под Хермоном, в земле Мицпа. Хермон. Гряда гор, тянущаяся на северо-восток от источников Иордана. Земля Мицпа. Область источников Иордана.

(г) Мером. Месторасположение неизвестно.

(д) Преследовали до Цидон Раба, до Мисрефот Маим. Цидон Раба. Известный кнаанский (финикийский) город-порт, северная граница Кнаана, названный именем первенца Кнаана (Вначале, Брешит 10:15). Название Раба — «большой», в отличие от Цидон Зеира (малый).

(е) От горы Халак, восходящей к Сеиру, до Баал Гада в долине Ливана под горою Хермон. В полустишии обозначены границы завоеваний Иеѓошуи с юга на север: на юго-востоке (гора Халак) и далее на юго-восток к Сеиру (гряде гор юго-восточнее Мертвого моря) до северо-восточной границы завоеваний (Баал Гад). Баал. (בַּעַל, Ваал). В ТАНАХе, как правило, обозначает всех языческих богов. Верховное языческое божество. В семитских языках: «хозяин», «владыка», «супруг». Теофорный элемент в именах собственных. В сочетании с топонимом обозначал местного бога (Баал-Хацор, Баал-Хермон); женская форма этого слова в аналогичном сочетании означала местную богиню (Баалат-Беер, Баалат-Гвал). Евреи были подвержены влиянию культа Баала еще до прихода в Землю обетованную. Во время скитаний в пустыне они поклонялись Баал-Пеору, вкушали от заупокойных жертв и участвовали в культовых оргиях.

(ж) Многие дни вел Иеѓошуа со всеми теми царями войну. Семь лет, срок, определяемый на основании слов Калева (14:10).

(з) В это время Иеѓошуа пришел, истребил анаким с горы, из Хеврона, из Двира, Анава, изо всех гор Иеѓуды, из всех гор Израиля. Анаким. Народность, отличавшаяся большим ростом, главным местом проживания которых был Хеврон, отданный Иеѓошуей Калеву (14:12-15). Анав. Город рядом с Двиром.

(и) Аза, Гат, Ашдод. Три из пяти городов плиштим на побережье Великого (Средиземного) моря.

◘◘◘

1. Область Дора. В оригинале: וּבְנָפוֹת דּוֹר . Перевод в соответствии с переводом Ионатана. Вариант перевода: высоты Дора.

2. Всех их убью. В оригинале: אָנֹכִי נֹתֵן אֶת-כֻּלָּם חֲלָלִים , дословно: дам их всех мертвыми.

Глава 12

1. Это цари этой земли, которых сыновья Израиля уничтожили, унаследовали земли их за Ярденом, к восходу солнца,

от потока Арнон(а) до горы Хермон, всю равнину к востоку.

2. Сихон, царь эмори, живший в Хешбоне,

владел от Ароера на берегу потока Арнон и от потока, и половины Гилада до потока Ябок, границы сынов Амона(б).

3. И равнину до моря Кинрот(в) на востоке и до моря равнины, Соленого моря к востоку, по дороге на Бейт Ѓаешимот(г),

и к югу под спуском с Писги(д).

4. И предел Ога, царя Башана, из оставшихся рефаим(е),

обитавшего в Аштарот и в Эдреи(ж).

5. Владевшего на горе Хермон и в Салхе(з), и во всем Башане до границы гешури и маахати,

и половиной Гилада до границы Сихона, царя Башана.

6. Моше, раб Господа, и сыновья Израиля их истребили,

и дал Моше, раб Господа, ее в наследство Реувену, Гаду, половине колена Менаше.

7. Это цари той земли, которых Иеѓошуа и сыновья Израиля уничтожили, за Ярденом к западу, от Баал Гада в долине Ливана и до горы Халак, поднимающейся к Сеиру,

дал Иеѓошуа ее в наследство коленам Израиля по их делению.

8. В горах и на низменности, на равнине, на склонах, на юге —

хити, эмори, кнаани, призи, хиви, иевуси.

9. Царь Иерихо — один,

царь Айя, что о стороны Бейт-Эля, — один.

10. Царь Иерушалаима — один, царь Хеврона — один.

11. Царь Ярмута — один, царь Лахиша — один.

12. Царь Эглона — один, царь Гезера — один.

13. Царь Двира — один, царь Гедера — один.

14. Царь Хормы — один, царь Арада — один(и).

15. Царь Ливны — один, царь Адулама(к) — один.

16. Царь Македы — один, царь Бейт-Эля — один.

17. Царь Тапуаха — один, царь Хефера — один.

18. Царь Афека — один, царь Шарона — один.

19. Царь Мадона — один, царь Хацора — один.

20. Царь Шимрона, Мерона — один, царь Ахшафа — один.

21. Царь Танаха(л) — один, царь Мегидо(м) — один.

22. Царь Кедеша — один, царь Иокнеама у Кармеля(н) — один.

23. Царь Дора у Нафат Дора — один,

царь Гоима у Гилгала — один.

24. Царь Тирцы — один,

всех царей — тридцать один.

***

Цари, побежденные Израилем.

(а) Поток Арнон. Протекал в Заиорданье, впадал в Соленое (Мертвое) море.

(б) Владел от Ароера на берегу потока Арнон и от потока, и половины Гилада до потока Ябок, границы сынов Амона. Ароер. Находился в пяти километрах юго-восточней Дивона, находившегося в пяти километрах северней потока Арнон. Половина Гилада. Вероятно, северная часть гористой местности за Ярденом. Поток Ябок. Река, пересекающая Гилад и впадающая в Ярден. Амон. Народ, живший в Заиорданье, на восток от Гилада.

(в) Море Кинрот. Кинерет.

(г) Бейт Ѓаешимот. Город на равнине Моава. Точное местонахождение неизвестно.

(д) Писга. Название горы ( פִּסְגָּה — «вершина»), с вершины которой была показана Моше перед смертью Эрец Исраэль (Слова, Дварим 3:27).

(е) Рефаим. Древняя народность, жившая в Башане, упоминаемая в Торе со времен праотца Авраѓама (Вначале, Брешит 14:5).

(ж) Эдреи. Дара. Важный город на перекрестке дорог.

(з) Салха. Город на юго-восточной границе царства Ога.

(и) Царь Хормы — один, царь Арада — один. Хорма. О завоевании города и о наречении ему имени рассказывается в книге Судей (1:17). Арад. Древний город. Сохранился холм с этим названием.

(к) Адулам. Город известен со времен праотцев (Вначале, Брешит 38:1). Вероятно, находился северо-восточней Бейт Гуврина.

(л) Танах. Укрепленный город на юге Изреэльской долины.

(м) Мегидо. Древний укрепленный город в начале Изреэльской долины.

(н) Кармель. Горная гряда, в районе современной Хайфы граничащая со Средиземным морем.

Глава 13

1. Состарился Иеѓошуа, вошел в лета,

сказал ему Господь: Ты состарился, вошел в лета, еще много остается земли заселить.

2. Это оставшаяся земля:

все области плиштим, вся гешури(а).

3. От Шихора(б) на востоке Египта до границы Экрона(в) на север, считавшегося кнаани,

пять властителей плиштим: Азы, Ашдода, Ашкелона, Гата, Экрона, а также авим(г).

4. С юга вся земля кнаани с пещерой, что у цидонян, до Афеки,

до границы эмори(д).

5. И земля гивли, и весь Ливан к восходу солнца, от Баал Гада, под горою Хермон,

до входа в Хамат(е).

6. Всех обитателей гор от Ливана до Мисрефот Маим, всех цидонян Я изгоню перед сынами Израиля,

ты лишь брось жребий Израилю об уделе, как тебе Я велел.

7. А теперь раздели эту землю девяти коленам в удел

и половине колена Менаше.

8. С ним Реувен и Гад уделы свои получили,

которые дал им Моше, за Ярденом к востоку, что дал им раб Господень Моше.

9. От Ароера на берегу потока Арнон и город, что у потока, и всю долину от Мейдвы и до Дивона.

10. И все города Сихона, царя эмори, царствовавшего в Хешбоне,

до границы сынов Амона.

11. И Гилад, и предел гешури и маахати, и всю гору Хермон, и весь Башан до Салхи.

12. Все царство Ога в Башане, царствовавшего в Аштароте и в Эдреи,

оставшегося из последних рефаим, которых Моше истребил и изгнал.

13. Не изгнали сыны Израиля гешури и маахати,

и находятся гешур и маахат среди Израиля до сего дня.

14. Только колену Леви не дал удела,

жертвы Господа Бога Израиля — его удел, как ему Он сказал.

15. Дал Моше колену Реувена по их семействам(ж).

16. Был их предел от Ароера на берегу потока Арнон и город, что у потока, и вся долина и Мейдва.

17. Хешбон со всеми его городами в долине,

Дивон, Бамот Баал, Бейт Баал Меон(з).

18. И Яѓеца, и Кдемот, и Мефаат.

19. И Кирьятаим, и Сивма, и Церет Ѓашахар на горе Эмек.

20. И Бейт Пеор, и склоны Писги, и Бейт Ѓаешимот.

21. И все города долины, и все царство Сихона, царя эмори, царствовашего в Хешбоне,

которого истребил Моше, его и властителей Мидьяна Эви, Рекема, Цура, Хура, Реву, вельмож Сихона, живущих в этой стране.

22. И Билама сына Беора, прорицателя(и),

сыны Израиля мечом вместе с пораженными ими убили.

23. Был границей сыновей Реувена Ярден с берегом(к),

это удел сыновей Реувена по их семействам, города и поселения.

24. Дал Моше колену Гада, сыновьям Гада по их семействам.

25. Был им предел Язер и все города Гилада, и половина земли сыновей Амона,

до Ароера восточней Рабы(л).

26. И от Хешбона до Рамат Ѓамицпе и Бетонима,

и от Маханаима до границы Лидвира(м).

27. И в долине: Бейт Ѓарам, Бейт Нимру, Сукот, Цафон, остаток царства Сихона, царя Хешбона, Ярден и берег(н)

до конца моря Кинерет за Ярденом к востоку.

28. Это удел сыновей Гада по их семействам,

их города и селения.

29. Дал Моше половине колена Менаше,

было половине колена сыновей Менаше по их семействам.

30. Был их предел: от Маханаима — весь Башан, все царство Ога, царя Башана, и все поселения Яира(о) в Башане, шестьдесят городов.

31. И половина Гилада(п), и Аштарот, и Эдреи, города царства Ога в Башане —

сыновьям Махира сына Менаше, половине сыновей Махира по их семействам.

32. Это Моше дал в надел на равнине Моава

за Ярденом, к востоку от Иерихо.

33. А колену Леви Моше не дал удела,

Господь Бог Израиля — их удел, как Он им говорил.

***

Раздел еще не завовеванных земель.

(а) Вся гешури. Южная часть Негева до границы с Египтом. Возможно, область, заселенная гешури = область Гошен.

(б) Шихор. Восточный рукав Нила.

(в) Экрон. Город и северо-восточная область плиштим.

(г) Авим. Древняя народность, проживавшая на юге области плиштим, которую отождествляют с современным Рафиахом.

(д) С юга вся земля кнаани с пещерой, что у цидонян, до Афеки,// до границы эмори. В двух предыдущих стихах (2-3) описаны не завоеванные земли на юго-западе, а в этом стихе начинается описание не завоеванной территории на северо-западе. Цидоняне. Цидон находился на ливанском побережье Средиземного моря к югу от современного Бейрута, около двадцати километров северней современной границы Израиля и Ливана. Греки называли его Финикией. Славился своими мореплавателями и купцами. Афека. Находилась в 75 километрах северо-восточней Цидона.

(е) Хамат. В настоящее время город в центре Сирии.

(ж) Дал Моше колену Реувена по их семействам. См.: В пустыне (Бемидбар) 32:29-30.

(з) Бамот Баал, Бейт Баал Меон. Эти и некоторые другие города в своем названии содержат имя языческого бога Баал. Бамот Баал. Значение названия: высоты Баала.

(и) Билам сын Беора, прорицатель. Увидев, что сделал Израиль эмори, царь Моава Балак нанимает Билама сына Беора проклясть Израиль. Вместо этого Билам Израиль благословляет (В пустыне, Бемидбар 22-24).

(к) Был границей сыновей Реувена Ярден с берегом. В этом полустишии названа западная граница колена Реувена.

(л) Был им предел Язер и все города Гилада, и половина земли сыновей Амона,// до Ароера восточней Рабы. В этом стихе обозначена восточная граница удела Гада. Землю Язер завоевал Моше, и сыны Гада построили укрепленный город с эти именем (В пустыне, Бемидбар 21:32, 32:1, 35). Раба. Сокращение: Раба сыновей Амона. Столица Амона. В настоящее время Аман.

(м) От Маханаима до границы Лидвира. Маханаим. Город, названный так праотцем Яаковом (Вначале, Брешит 32:3). Находился на северо-восточной границе удела Гада. Лидвир. Находился на северо-западной границе удела Гада.

(н) И в долине: Бейт Ѓарам, Бейт Нимру, Сукот, Цафон, остаток царства Сихона, царя Хешбона, Ярден и берег. В предыдущих стихах (25-26) речь шла о горной местности удела Гада, в этом — перечисляются города Иорданской долины. Сукот. Город, названный праотцем Яаковом (Вначале, Брешит 33:17).

(о) Поселения Яира. Эти поселения названы по имени Яира сына Менаше сына Махира, первенца Менаше, завоевавшего их (В пустыне, Бемидбар 32: 39-41).

(п) Половина Гилада. Северная половина.

Глава 14

1. Это получили в удел сыновья Израиля в земле Кнаан,

что им дали в удел Элазар-коѓен, Иеѓошуа сын Нуна и главы родов колен сынов Израиля.

2. По жребию их удел,

как заповедал Господь через Моше девяти коленам и половине колена.

3. Ибо дал Моше удел двум коленам и половине колена за Ярденом,

а левитам не дал удел среди них.

4. Ибо было у сыновей Иосефа два колена: Менаше и Эфраим,

и они не дали левитам участок земли, но — города жить и участки для скота и имущества.

5. Как заповедал Господь Моше, так сыны Израиля поступили,

разделив эту землю.

6. Пришли сыны Иеѓуды к Иеѓошуе в Гилгале, и сказал ему Калев сын Иефуне-кенизи:

«Ты знаешь слово, сказанное Господом Моше, Божьему человеку, обо мне и о тебе в Кадеш Барнеа(а).

7. Сорок лет было мне, когда Моше, раб Господа, послал меня из Кадеш Барнеа эту землю разведать,

принес я ему ответ, бывший в сердце моем.

8. Мои братья, со мною поднявшиеся, растопили сердце народа,

а я следовал за Господом Богом моим.

9. Поклялся Моше в тот день, говоря, что земля, на которую ступила твоя нога, будет тебе и твоим сыновьям уделом(б),

ибо следовал ты за Господом Богом своим.

10. Господь дал мне жить, как говорил, с тех пор сорок пять лет, как сказал Господь это слово Моше, когда Израиль ходил по пустыне,

а ныне, сегодня восемьдесят пять лет мне.

11. Еще и сегодня я крепок, как в день, когда Моше меня посылал, как прежняя сила моя, сила моя и ныне —

для войны, выходить и приходить.

12. Ныне эту гору(в) мне дай, как Господь в тот день говорил,

ибо ты слышал в тот день, что там анаким и большие города укрепленные, может, Господь будет со мной, и я их изгоню, как Господь говорил».

13. Благословил его Иеѓошуа,

дал Хеврон Калеву сыну Иефуне в удел.

14. Потому стал Хеврон уделом Калева сына Иефуне-кенизи до сего дня,

ибо следовал он за Господом Богом Израиля.

15. А прежнее название Хеврона Кирьят Арба, мужа великого у анаким(г),

и земля от войны упокоилась.

***

Иеѓошуа отделяет Калеву сыну Иефуне Хеврон.

(а) Ст. 6-9. В этих стихах повторяется рассказ Торы о двенадцати разведчиках, посланных Моше. Двое из них, Иеѓошуа сын Нуна и глава колена Иеѓуды Калев сын Иефуне не испугались многочисленных народов, населявших землю, обетованную народу Израиля Богом. Моше поклялся дать Калеву удел, о чем сыны Иеѓуды и он говорят Иеѓошуе (В пустыне, Бемидбар 14:24, 30, 32:12, Слова, Дварим 1:36).

(б) Земля, на которую ступила твоя нога, будет тебе и твоим сыновьям уделом. Речь идет о Хевроне (В пустыне, Бемидбар 13:22).

(в) Эта гора. Гора Хеврон.

(г) А прежнее название Хеврона Кирьят Арба, мужа великого у анаким. Таким образом, прежде Хеврон носил имя мужа великого племени, населявшего город.

Глава 15

1. Выпал жребий сынам Иеѓуды по их семействам

у границы Эдома(а): пустыня Цин(б) — на юге, с южного края.

2. Была им граница южная от края Соленого моря,

от залива1, обращенного к югу.

3. Идя с юга к Маале Акрабим, проходя к Цин, поднимаясь с юга к Кадеш Барнеа,

проходила Хецрон, в Адар поднимаясь, поворачивала к Акарке.

4. Пройдя Ацмону, идет к потоку Египетскому, море — конец границы(в),

это будет у вас граница на юге.

5. Граница восточная — Соленое море, до устья Ярдена,

со стороны севера — от залива моря, от устья Ярдена.

6. Граница, до Бейт Хоглы поднимаясь, проходит с севера до Бейт-Аравы

и поднимается граница до камня Боѓана сына Реувена(г).

7. Граница, поднявшись к Двиру от долины Ахор, на севере поворачивает на Гилгал, который против красного подъема, что от потока с юга,

проходит граница к водам Эйн Шемеша, оканчиваясь у Эйн Рогеля(д).

8. Поднимается граница к долине Бен Ѓином(е), к южному склону Иевуса, он же Иерушалаим,

поднимается граница к вершине горы с востока долины Бен Ѓином — к западу, в конце Эмек Рефаим(ж) к северу.

9. Поворачивает граница от вершины горы к источнику Мей Нефтоах и выходит к городам горы Эфрон,

поворачивает к Баале, она же Кирьят Иеарим.

10. Поворачивает граница от Баалы к западу, к горе Сеир, проходя с севера к склону горы Иеарим, она же Кесалон,

спустившись до Бейт Шемеша, выходит к Тимне.

11. Выходит граница к северной стороне Экрона, поворачивает граница к Шикрону, проходя гору Баала, к Явнеэлю выходит,

конец границы у моря.

12. Западная граница — море Великое с берегом,

это граница сынов Иеѓуды со всех сторон по семействам.

13. И Калеву сыну Иефуне дал участок среди сынов Иеѓуды: по Господу — Иеѓошуе,

Кирьят Арбу отца анаков, он же Хеврон.

14. Изгнал Калев оттуда трех сыновей Анака:

Шешая, Ахимана, Талмая, рожденных Анаком.

15. Оттуда поднялся на обитателей Двира,

Кирьят Сефер прежнее название Двира.

16. Сказал Калев: «Кто поразит Кирьят Сефер и захватит его,

тому отдам я Ахсу, дочь мою, в жены».

17. Захватил его Отниэль сын Кеназа(з), брат Калева,

отдал он ему Ахсу, дочь свою, в жены.

18. Было: придя, склонила его просить поле у отца своего, спустилась с осла,

сказал ей Калев: «Тебе что?»

19. Сказала: «Дай дар мне, земля южная мне дана, источники воды дай мне»,

дал он ей источники верхние и источники нижние.

20. Это удел сыновей Иеѓуды по их семействам.

21. Были города от края колена сынов Иеѓуды на границе с Эдомом на юге:

Кавцеэль, Эдер, Ягур.

22. Кина, Димона, Адада.

23. Кедеш, Хацор, Итнан.

24. Зиф, Телем, Беалот.

25. Хацор Хадата, Крийот, Хецрон, он же Хацор.

26. Амам, Шема, Молада.

27. Хацар Гада, Хешмон и Бейт Палет.

28. Хацар Шуаль, Беер Шева(и), Бизйотья.

29. Баала, Иим, Ацем.

30. Элтолад, Кесиль, Хорма.

31. Циклаг, Мадмана, Сансана.

32. Леваот, Шилхим, Аин, Римон,

всего двадцать девять городов с селениями(к).

33. В долине: Эштаол, Цора и Ашна.

34. Заноах, Эйн Ганим, Тапуах и Эйнам.

35. Ярмут, Адулам, Сохо и Азека.

36. Шаараим, Адитаим, Гедера и Гедеротаим,

четырнадцать городов с селениями.

37. Ценан, Хадаша, Мигдал-Гад.

38. Дилан, Мицпе, Иоктеэль.

39. Лахиш, Боцкат, Эглон.

40. Хабон, Лахмас, Хитлиш.

41. Гдерот, Бейт-Дагон, Наама и Македа,

шестнадцать городов с селениями.

42. Ливна, Этер, Ашан.

43. Ифтах, Ашна, Нецив.

44. Кеила, Ахзив, Мареша,

девять городов с селениями.

45. Экрон с окрестностями и селениями.

46. К западу от Экрона:

все, что рядом с Ашдодом с селениями.

47. Ашдод с окрестностями и селениями, Аза с окрестностями и селениями до потока Египетского

и моря Великого с берегом.

48. На горе:

Шамир, Ятир, Сохо.

49. Дана, Кирьят-Сана, он же Двир.

50. Анав, Эштемоа, Аним.

51. Гошен, Холон, Гило,

одиннадцать городов с селениями.

52. Арав, Рума, Эшан.

53. Янум, Бейт-Тапуах, Афека.

54. Хумта, Кирьят Арба, он же Хеврон, Циор,

девять городов с селениями.

55. Маон, Кармель, Зиф и Юта.

56. Изреэль, Иокдеам, Заноах.

57. Каин, Гива, Тимна,

десять городов с селениями.

58. Халхул, Бейт-Цур, Гедор.

59. Маарат, Бейт-Анот, Элтекон,

шесть городов с селениями.

60. Кирьят-Баал, он же Кирьят Иеарим, Ѓараба,

два города с селениями.

61. В пустыне(л):

Бейт Арава, Мидин, Сехаха.

62. Нившан, Ир-Ѓамелах, Эйн Геди(м),

шесть городов с селениями.

63. Иевуси, жителей Иерушалаима(н), не смогли сыны Иеѓуды изгнать,

живут иевуси с сынами Иеѓуды в Иерушалаиме до сего дня.

***

Границы удела Иеѓуды.

(а) Эдом. Находился к востоку и югу от Соленого (Мертвого) моря.

(б) Пустыня Цин. Вошла в состав колена Иеѓуда. Месторасположение: юго-восток Кнаана.

(в) Пройдя Ацмону, идет к потоку Египетскому, море — конец границы. Ацмона. То же: Ацмон (В пустыне, Бемидбар 34:4-5). Поток Египетский. Шихор. Нил. Море. Великое (Средиземное) море.

(г) Камень Боѓана сына Реувена. Скала, служившая пограничным знаком, названная именем владельца.

(д) Граница, поднявшись к Двиру от долины Ахор, на севере поворачивает на Гилгал, который против красного подъема, что от потока с юга,// проходит граница к водам Эйн Шемеша, оканчиваясь у Эйн Рогеля. Описана граница, поднимающаяся из района Иерихо к Иерушалаиму. Гилгал. Речь идет не о том месте, где был лагерь Иеѓошуи. Такое название встречается в ТАНАХе не раз. Красный подъем. Возможно, имя собственное. Скалы красноватого цвета. В настоящее время это место носит название Кровавый подъем.

(е) Долина Бен Ѓином. Долина сына Ѓинома. Узкая и глубокая долина, огибающая Старый город Иерушалаима с запада и юга.

(ж) Эмек Рефаим. Широкая долина на юго-запад от Иерушалаима.

(з) Отниэль сын Кеназа. Из рода Кеназа.

(и) Беер Шева. Город, известный со времен праотца Авраѓама (Вначале, Брешит 22:19).

(к) Города с селениями. Небольшие города, не обнесенные стеной.

(л) В пустыне. Иудейская пустыня.

(м) Эйн Геди. Располагался в оазисе Иудейской пустыни.

(н) Иерушалаим. Речь идет о верхнем Иерушалаиме, доставшемся колену Иеѓуда. Нижний Иерушалаим достался колену Биньямина.

◘◘◘

1. Залив. В оригинале: הַלָּשֹׁן . Возможное значение слова: полуостров.

Глава 16

1. Выпал жребий сынам Иосефа: от Ярдена, Иерихо до вод Иерихо, на восток,

пустыня, поднимающаяся от Иерихо горой к Бейт-Элю.

2. Из Бейт-Эля выходит к Лузу,

проходит к пределу Арки(а), в Атарот.

3. Спускается к морю, к пределу Яфлети, до границы нижнего Бейт-Хорона, до Гезера,

конец к морю выходит(б).

4. Получили удел сыны Иосефа Менаше, Эфраим.

5. Это граница сынов Менаше по их семействам,

была граница удела их на востоке: Атрот Адар(в) до верхнего Бейт Хорона.

6. Выходила граница на запад северней Михметата, поворачивала граница к востоку на Таанат Шило,

проходя его с востока Янохи.

7. От Янохи спускалась к Атароту и Наарату,

достигнув Иерихо, выходила к Ярдену.

8. От Тапуаха граница шла к западу, к потоку Кана, конец ее был у моря(г),

это удел колена сынов Эфраима по их семействам.

9. И города, выделенные сынам Эфраима в уделе сынов Менаше,

все города с селениями.

10. Не изгнали они кнаани, обитающих в Гезере,

и живут кнаани с сынами Эфраима до сего дня, они — данники.

***

Границы удела сынов Иосефа.

(а) Предел Арки. Предел обитателя Кнаана по имени Арка.

(б) Спускается к морю, к пределу Яфлети, до границы нижнего Бейт-Хорона, до Гезера,// конец к морю выходит. Южная граница сынов Иосефа (колена Эфраима). Предел Яфлети. Предел обитателя Кнаана по имени Яфлети.

(в) Атрот Адар. Атарот (2).

(г) От Тапуаха граница шла к западу, к потоку Кана, конец ее был у моря. Поток Кана. Один из северных притоков Яркона. Название сохранилось до наших дней. У моря. У Великого (Средиземного) моря.

Глава 17

1. Выпал жребий колену Менаше, ибо он первенец Иосефа,

первенцу Менаше Махиру отцу Гилада, ибо он воином был, ему достался Гилад и Башан.

2. Было остальным сыновьям Менаше по их семействам: сыновьям Авиэзера, сыновьям Хелека, сыновьям Асриэля, сыновьям Шехема, сыновьям Хефера и сыновьям Шемиды,

это сыновья Менаше сына Иосефа, мужчины по их семействам.

3. А у Целафхада сына Хефера сына Гилада сына Махира сына Менаше не было сыновей, только дочери,

это имена его дочерей: Махла и Ноа, Хогла, Милка и Тирца.

4. Подошли они к Элазару-коѓену, Иеѓошуе сыну Нуна, вельможам, сказав: «Господь заповедал Моше среди братьев отца нашего дать нам удел»,

и дал он по слову Господа среди братьев отца их удел(а).

5. Выпало Менаше десять участков,

кроме земель Гилад и Башан за Ярденом.

6. Ибо дочери Менаше получили удел среди его сыновей,

а земля Гилад была остальным сыновьям Менаше.

7. Была граница Менаше от Ашера к Михметату, восточнее Шхема(б),

и шла граница к Ямину, к обитателям Эйн Тапуаха.

8. Менаше была земля Тапуах,

а Тапуах на границе Менаше с сыновьями Эфраима.

9. Спускалась граница к потоку Кана, южней потока, эти города Эфраима среди городов Менаше,

а граница Менаше севернее потока, конец ее — у моря.

10. Южнее — Эфраима, севернее — Менаше, море — граница,

к Ашеру с севера примыкали, к Иссахару — с востока(в).

11. Был Менаше — до Иссахара и Ашера: Бейт-Шеан(г) с окрестностями и Ивлеам с окрестностями, и обитатели Дора с окрестностями, и обитатели Эйн-Дора с окрестностями, и обитатели Танаха с окрестностями, и обитатели Мегидо с окрестностями —

три эти области.

12. Не смогли сыны Менаше города эти изгнать:

пожелали кнааним проживать в этой земле.

13. Было: укрепившись, сыновья Израиля кнааним в данников обратили,

но изгнать — не изгнали.

14. Говорили сыновья Иосефа Иеѓошуе, сказав:

«Почему ты дал мне по жребию один удел, надел один, большой народ я, ибо благословлял меня доныне Господь?»

15. Сказал им Иеѓошуа: «Если большой народ ты, в лес поднимись, расчисть себе там, в земле призи и рефаим,

если тесны тебе горы Эфраима».

16. Сказали сыновья Иосефа: «Нам гор недостаточно,

а у всех кнааним, живущих в земле долины, железные колесницы, и у этих, в Бейт-Шеане и окрестностях, и у тех, в долине Изреэль».

17. Говорил Иеѓошуа дому Иосефа, Эфраиму и Менаше, сказав:

«Народ ты большой, у тебя и сила большая, не один жребий будет тебе.

18. И гора твоей будет, лесиста она — расчистишь, склоны ее будут твоими,

а кнаани изгонишь, хоть колесницы железные у него, хоть он и силен».

***

Границы удела сынов Иосефа.

(а) Подошли они к Элазару-коѓену, Иеѓошуе сыну Нуна, вельможам, сказав: «Господь заповедал Моше среди братьев отца нашего дать нам удел»,// и дал он по слову Господа среди братьев отца их удел. Краткий пересказ описанного в Торе (В пустыне, Бемидбар 27:1-7).

(б) Шхем. Город, известный еще в эпоху праотцев (Вначале, Брешит 12:6). Находится между горами Гризим и Эйвал, у важного пререкрестка дорог.

(в) Южнее — Эфраима, севернее — Менаше, море — граница,// к Ашеру с севера примыкали, к Иссахару — с востока. В этом стихе подводится итог рассказу о границах колена Менаше. Южнее — Эфраима, севернее — Менаше. Имеется в виду от потока Кана. Это южная граница колена. Море — граница. Западная граница — Великое (Средиземное) море.

(г) Бейт-Шеан. Древний укрепленный город кнаани в Иорданской долине, на северо-востоке удела Менаше, на границе с уделом колена Иссахара. Вокруг него было много источников воды. Имел важное стратегическое значение. Севернее современного Бейт-Шеана.

Глава 18

1. Собралась вся община сынов Израиля в Шило(а), шатер собрания там поставили,

эта земля им покорилась.

2. Осталось из сынов Израиля, которым не выделили удел,

семь колен.

3. Сказал Иеѓошуа сынам Израиля:

«Доколе будете вы слабы идти наследовать землю, данную вам Господом Богом ваших отцов?

4. Дайте от себя трех человек от колена,

я пошлю — встанут, пройдя по земле, опишут по их уделам и ко мне придут.

5. Разделите ее на семь частей,

Иеѓуда останется в пределе своем на юге, дом Иосефа останется в границах своих на севере.

6. А вы опишите землю, семь частей, и мне сюда принесите,

брошу вам жребий здесь пред Господом Богом.

7. Ибо левитам нет части средь вас, Господне жречество — их удел,

а Гад, Реувен и половина колена Менаше за Ярденом, на востоке удел свой, данный им рабом Господним Моше, получили».

8. Встали эти люди, пошли,

Иеѓошуа велел идущим описать эту землю, сказав: «Идите, по земле этой пройдите, опишите, ко мне возвратитесь, здесь, в Шило брошу я пред Господом жребий».

9. Пошли эти люди, обошли эту землю, по городам, по семи уделам в книге ее описали,

и пришли в стан к Иеѓошуе в Шило.

10. Бросил жребий им Иеѓошуа в Шило пред Господом,

и разделил Иеѓошуа эту землю, сынам Израиля ее разделил.

11. Выпал жребий колену сынов Биньямина по их семействам,

вышла граница по жребию их между сынами Иеѓуды и сынами Иосефа.

12. Была их граница в северной части Ярдена,

поднималась граница по склону к северу от Иерихо, по горе, к западу поднимаясь, заканчивалась пустыней Бейт Авен.

13. Оттуда граница шла к Лузу, в южную сторону Луза, он же Бейт-Эль,

спускалась граница к Атрот Адару, к горе южней нижнего Бейт-Хорона.

14. Поворачивая, граница сворачивала в сторону запада на юг от горы, которая восточнее Бейт-Хорона, с юга заканчиваясь у Кирьят-Баала, он же Кирьят Иеарим, города сынов Иеѓуды,

это западная сторона.

15. Сторона южная: от края Кирьят-Иеарим

идет граница на запад, доходя до источника Мей Нефтоах.

16. Граница спускается к краю горы, восточней долины Бен Ѓином в долину Рефаим, к северу,

спускается в долину Ѓином к южной стороне Иевуси, спускаясь к Эйн Рогелю.

17. С севера поворачивая, выходит к Эйн Шемешу, идет к Глилот(б) против красного подъема,

спускается к камню Боѓана сына Реувена.

18. Проходит в стороне Аравы к северу,

спускаясь к равнине.

19. Проходит граница северней стороны Бейт-Хоглы, заканчивается граница у северного залива Соленого моря, у южного конца Ярдена(в),

это южная граница.

20. Ярден ограничивает его со стороны востока,

это удел сынов Биньямина в их границах вокруг по их семействам.

21. Города колена сынов Биньямина по их семействам:

Иерихо, Бейт-Хогла, Эмек Кециц.

22. Бейт Арава, Цемараим, Бейт-Эль.

23. Авим, Пара, Офра.

24. Кфар Амона, Офни, Гева,

двенадцать городов с селениями.

25. Гивон, Рама, Беерот.

26. Мицпе, Кфира, Моца.

27. Рекем, Ирпеэль, Тарала.

28. Цела, Элеф, Иевуси, он же Иерушалаим, Гиват, Кирьят, четырнадцать городов с селениями,

это удел сынов Биньямина по их семействам.

***

Жребий об уделах семи колен. Жребий Биньямина.

(а) Шило. Древний город, который получило колено Эфраима. О месторасположении см.: Судьи 21:19. В Шило из Гилгаля был перенесен шатер собрания.

(б) Глилот. Гилгал.

(в) Заканчивается граница у северного залива Соленого моря, у южного конца Ярдена. В месте, где Ярден (Иордан) впадает в Соленое (Мертвое) море.

Глава 19

1. Второй жребий выпал Шимону, колену сынов Шимона по их семействам,

был их удел внутри удела сынов Иеѓуды.

2. Было в удел им:

Беер-Шева, Шева, Молада.

3. Хацар Шуал, Бала, Ацем.

4. Элтолад, Бетул, Хорма.

5. Циклаг, Бейт-Ѓамаркавот, Хацар Суса.

6. Бейт Леваот, Шарухен,

тринадцать городов с селениями.

7. Аин, Римон, Этер и Ашан,

четыре города с селениями.

8. И все селения вокруг тех городов до Баалат Беера, Рамат Негева,

это удел сынов Шимона по их семействам.

9. От участка сынов Иеѓуды — удел сынов Шимона,

участок сынов Иеѓуды для них был велик, потому получили сыны Шимона удел внутри удела сынов Иеѓуды.

10. Третий жребий выпал сынам Звулуна по их семействам,

граница удела их была до Сарида.

11. Граница их поднималась к западу, к Марале, достигая Дабашета,

достигая протока восточнее Иокнеама.

12. Возвратясь от Сарида к востоку, к восходу солнца, у границы Кислот Тавора(а)

выходила к Даврату и поднималась к Яфие.

13. Оттуда шла на восток, к восходу, в Гат Хефер и Ит Кацин,

выходила к Римону, поворачивая к Ѓанее.

14. От нее поворачивала граница с севера к Ханатону,

заканчиваясь в долине Ифтах-Эль.

15. Катат, Наѓалал, Шимрон, Идала, Бейт Лехем(б) —

двенадцать городов с селениями.

16. Это удел сынов Звулуна по их семействам,

их города с селениями.

17. Четвертый жребий выпал Иссахару,

сынам Иссахара по их семействам.

18. Их границей были

Изреэла, Ксулот, Шунем.

19. Хафараим, Шион, Анахарат.

20. Рабит, Кишьон, Эвец.

21. Ремет, Эйн-Ганим, Эйн Хада и Бейт Пацец.

22. Достигала граница Тавора, Шахацимы, Бейт Шемеша, граница заканчивалась у Ярдена,

шестнадцать городов с селениями.

23. Это удел колена сынов Иссахара по их семействам,

города с селениями.

24. Пятый жребий выпал колену сынов Ашера по их семействам.

25. Их границей были

Хелкат, Хали, Бетен и Ахшаф.

26. Аламелех, Амад, Мишал,

достигала она западного Кармеля(в) и Шихор Ливната.

27. Возвращалась к восходу солнца, Бейт Дагону, достигала Звулуна и долины Ифтах-Эль с севера и Бейт Ѓаемека и Неиэля,

выходила к Кабулу слева(г).

28. Эврон, Рехов, Хамон и Кана,

до Цидона великого.

29. Возвращалась граница к Раме, до города Мивцар-Цора,

возвращалась граница к Хосе, заканчиваясь западней района Ахзива.

30. Ума, Афек, Рехов,

двадцать два города с селениями.

31. Это удел колена сынов Ашера по их семействам,

города с селениями.

32. Сынам Нафтали выпал жребий шестой,

сынам Нафтали по их семействам.

33. Была их граница от Хелефа, Элон Бецаананима, Адами Некева и Явнеэля до Лакума,

заканчивалась она у Ярдена.

34. Возвращалась граница к западу, к Азнот Тавору, выходила оттуда к Хукоку,

достигая Звулуна с юга, достигая Ашера с запада и Иеѓуды — у Ярдена, от восхода солнца.

35. Укрепленные города:

Цидим, Цер, Хамат, Ракат и Кинарет.

36. Адама, Рама, Хацор.

37. Кадеш, Эдреи, Эйн Хацор.

38. Ирон, Мигдаль-Эль, Хорем, Бейт-Анат и Бейт Шемеш,

девятнадцать городов с селениями.

39. Это удел колена сынов Нафтали по их семействам,

города с селениями.

40. Колену сынов Дана по их семействам

выпал жребий седьмой.

41. Была граница удела их:

Цора, Эштаол, Ир Шемеш.

42. Шаалабин, Аялон, Итла.

43. Эйлон, Тимната, Экрон.

44. Элтеке, Гибтон, Баалат.

45. Иѓуд, Бней-Брак(д), Гат-Римон.

46. Мей-Яркон(е), Ракон,

с границей против Яфо(ж).

47. Отошел предел сынов Дана от них,

поднялись сыны Дана, с Лешемом воевали, захватили его, острием меча поразили, завладели, в нем поселились, Лешем Даном назвали по имени отца своего(з).

48. Это удел колена сынов Дана по их семействам,

города с селениями.

49. Закончив раздел земли на уделы по их границам,

дали сыны Израиля Иеѓошуе сыну Нуна удел среди них.

50. По слову Господа дали город ему, который просил, — Тимнат Серах в горах Эфраима,

построил он город и в нем поселился.

51. Это уделы, которыми наделили Элазар-коѓен и Иеѓошуа сын Нуна, и главы родов колен сынов Израиля по жребию в Шило, пред Господом, у входа в шатер собрания,

и завершили землю делить.

***

Жребий об уделах шести колен.

(а) Тавор. Гора на юге Нижней Галилеи.

(б) Бейт Лехем. Имеется в виду город в Галилее. Полагают, что он находился в 11 километрах северо-западней современного Нацрата.

(в) Западный Кармель. Чтобы отличить от Кармеля в уделе Иеѓуды. Виленский гаон читал: морской Кармель.

(г) Выходила к Кабулу слева. Вероятно, смысл в том, что граница проходила северней Кабула.

(д) Бней-Брак. На месте современного Бней-Брака.

(е) Мей-Яркон. Вероятно, место источников непересыхающей реки Яркон.

(ж) Яфо. Древнейший город-порт, существующий до сегодняшнего дня.

(з) Отошел предел сынов Дана от них,// поднялись сыны Дана, с Лешемом воевали, захватили его, острием меча поразили, завладели, в нем поселились, Лешем Даном назвали по имени отца своего. Образец стиха, в котором ряд глаголов передает движение истории.

Глава 20

1. Говорил Господь Иеѓошуе, сказав.

2. Скажи сынам Израиля, говоря:

Отделите себе города-убежища, о которых говорил Я через Моше.

3. Туда бежать убийце, душу убившему неумышленно, по ошибке,

будут они у вас убежищем от кровомстителя.

4. Бежавший в один из таких городов, встав у ворот города, расскажет в слух старейшин этого города свое дело,

они его примут в город к себе, дадут ему место, и с ними будет он жить.

5. Если погонится кровомститель за ним, они не выдадут убийцу в руку его,

ибо убил ближнего неумышленно, не ненавидел его ни вчера, ни третьего дня.

6. Будет он в этом городе жить, пока не предстанет перед общиной на суд, пока не умрет Великий коѓен, который будет в те дни,

тогда вернется убийца, в свой город придет, в свой дом, в город, откуда бежал.

7. Отделили они Кедеш в Галиле, в горах Нафтали, и Шхем в горах Эфраима,

Кирьят Арбу, она же Хеврон, в горах Иеѓуды.

8. За Ярденом, к востоку Иерихо отделили Бецер — в пустыне, на равнине, от колена Реувена,

Рамот в Гиладе — от колена Гада, Голан в Башане — от колена Менаше.

9. Это были города, известные всем сынам Израиля и пришельцу, живущему среди них, бежать туда каждому, душу убившему по ошибке,

не умереть от руки кровомстителя, пока не предстанет он перед общиной.

***

Города-убежища.

Ст. 2-6. Краткое по сравнению с Торой изложение законов о неумышленном убийце, встречающихся в ряде мест Торы. Наиболее полно: В пустыне (Бемидбар) 35.

Глава 21

1. Подошли главы родов левитов к Элазару-коѓену, и Иеѓошуе сыну Нуна,

и к главам родов колен сынов Израиля.

2. Говорили им в Шило, в земле Кнаан, сказав: «Господь заповедал Моше дать нам жить города

и участки для скота нашего(а)».

3. Дали сыны Израиля из своих уделов левитам по слову Господа

эти города и участки.

4. Выпал жребий семействам Кеѓата,

было сыновьям Аѓарона, коѓена из левитов, от колена Иеѓуды и от колена Шимона, и от колена Биньямина по жребию тринадцать городов.

5. Остальным сыновьям Кеѓата от семейств колена Эфраима и от колена Дана, и от половины колена Менаше по жребию десять городов.

6. Сыновьям Гершона от семейств колена Иссахара и от колена Ашера, и от колена Нафтали, и от половины колена Менаше в Башане по жребию тринадцать городов.

7. Сыновьям Мерари для их семейств от колена Реувена, и от колена Гада, и от колена Звулуна двенадцать городов.

8. Дали сыны Израиля левитам эти города и участки,

по жребию, как заповедал Господь через Моше.

9. Дали от колена сынов Иеѓуды и от колена сынов Шимона

эти названные города.

10. Был сынам Аѓарона из семейств Кеѓати из сынов Леви,

первый жребий был им.

11. Дали им Кирьят Арбу отца Анока, он же Хеврон, в горах Иеѓуды,

и участки вокруг.

12. А поле этого города и его поселения

дали во владение Калеву сыну Иефуне.

13. Сыновьям Аѓарона-коѓена дали город-убежище для убийцы: Хеврон и участки

и Ливну с участками.

14. Ятир с участками, Эштемоа с участками.

15. Холон с участками, Двир с участками.

16. Аин с участками, Юту с участками, Бейт Шемеш с участками,

девять городов от двух этих колен.

17. От колена Биньямина Гивон с участками,

Геву с участками.

18. Анатот с участками, Алмон с участками,

четыре города.

19. Всех городов сыновей Аѓарона, коѓенов,

тринадцать городов с участками.

20. Семействам сынов Кеѓата, остальным левитам из сынов Кеѓата

были по жребию города от колена Эфраима.

21. Дали им город-убежище для убийцы Шхем с участками в горах Эфраима

и Гезер с участками.

22. Кивцаим с участками, Бейт Хорон с участками,

четыре города.

23. От колена Дана Элтеке с участками,

Гибтон с участками.

24. Аялон с участками, Гат Римон с участками,

четыре города.

25. От половины колена Менаше Танах с участками, Гат Римон с участками,

два города.

26. Всего десять городов с участками

остальным семействам сыновей Кеѓата.

27. Сыновьям Гершона из семейств левитов от половины колена Менаше город-убежище для убийцы Голан в Башане с участками и Беештеру с участками,

два города.

28. От колена Иссахар Кишьйон с участками

и Доврат с участками.

29. Ярмут с участками и Эйн Ганим с участками,

четыре города.

30. От колена Ашера Мишал с участками

и Авдон с участками.

31. Хелкат с участками и Рехов с участками,

четыре города.

32. От колена Нафтали город-убежище для убийцы Кедеш в Галиле с участками, Хамот Дор с участками и Картан с участками,

три города.

33. Всех городов Гершона по семействам их —

тринадцать городов с участками.

34. Семействам сыновей Мерари, остальным левитам от колена Звулун Иокнеам с участками,

Карту с участками.

35. Димну с участками, Наѓалал с участками,

четыре города.

36. От колена Гада город-убежище для убийцы Рамот в Гиладе с участками, Маханаим с участками.

37. Хешбон с участками, Язер с участками,

всего четыре города.

38. Всех городов сыновьям Мерари по их остальным семействам из семейств левитов

жребий был двенадцать городов.

39. Всех городов левитов среди владения сынов Израиля —

сорок восемь городов с участками.

40. Будут города эти: каждый город с участками вокруг него,

так для каждого из городов.

41. Дал Господь Израилю всю эту землю, которую клялся отдать их отцам,

они ей овладели и на ней поселились.

42. Дал Господь со всех сторон им покой, как клялся отцам их,

не устоял перед ними никто из врагов, всех врагов в их руки отдал Господь.

43. Ничего не пропало из всего доброго, о чем Господь дому Израиля говорил,

все сбылось.

***

Города левитов.

(а) Господь заповедал Моше дать нам жить города// и участки для скота нашего. О городах левитов говорится в книге В пустыне (Бемидбар) 35:1-8.

Глава 22

1. Тогда призвал Иеѓошуа Реувена, Гада и половину колена Менаше.

2. Сказал им: «Вы исполнили все, что повелел вам Моше, раб Господа,

слушали голос мой во всем, что я вам велел.

3. Уже много дней вы не оставляли братьев своих до сего дня,

обязанность свою исполняли — заповедь Господа Бога.

4. А теперь дал Господь Бог покой вашим братьям, как им говорил,

теперь обратитесь, идите в ваши шатры, в землю владения вашего, которую дал вам Моше, раб Господа, за Ярденом.

5. Только храните, исполняйте заповедь и Учение, завещанные Моше, рабом Господа, — Господа Бога любить, путями Его ходить, заповеди Его хранить, с Ним единиться1,

служить Ему всем сердцем своим, всей душою»(а).

6. Благословил их Иеѓошуа

и отослал, и они по шатрам своим разошлись.

7. Половине колена Менаше Моше дал в Башане, половине с братьями за Ярденом, на западе дал Иеѓошуа,

отослал их Иеѓошуа в свои шатры, благословив.

8. Он говорил им, сказав: «С большим добром в свои шатры возвратитесь, с множеством скота, серебром, золотом, медью, железом, одеждами многими,

добычу от врагов с братьями разделите».

9. Возвращаясь, ушли сыновья Реувена, сыновья Гада и половины колена Менаше от сыновей Израиля из Шило в земле Кнаан,

пошли в землю Гилад(б), землю владения своего, которой овладели по слову Господа через Моше.

10. Дойдя до района Ярдена в земле Кнаан,

построили сыновья Реувена, сыновья Гада и половины колена Менаше жертвенник там, у Ярдена, жертвенник огромный, заметный(в).

11. Услышав, сказали сыновья Израиля:

«Построили сыновья Реувена, сыновья Гада и половины колена Менаше жертвенник в земле Кнаан, у Ярдена, на стороне сыновей Израиля».

12. Услышали сыновья Израиля,

собрали в Шило всю общину Израиля подняться на них войной.

13. Послали сыновья Израиля к сыновьям Реувена, сыновьям Гада и к половине колена Менаше в землю Гилад

Пинхаса сына Элазара-коѓена.

14. И с ним десять вельмож, по одному вельможе от рода всех колен Израиля,

глав родов над тысячами Израиля.

15. Пришли они к сыновьям Реувена, сыновьям Гада и к половине колена Менаше в землю Гилад

и сказали им, говоря.

16. Так сказала вся община Господня: «Что за кощунство пред Богом Израиля вы учинили, отступив сегодня от Господа,

жертвенник построили себе, восстав теперь против Господа?

17. Мало нам прегрешенья Пеору, от которого не очистились и доныне,

будет в общине Господа мор(г).

18. Сегодня вы от Господа отступаете!

Сегодня вы против Господа восстаете, а завтра Он на всю общину Израиля прогневается.

19. Если нечиста земля владения вашего, перейдите в землю владения Господа, туда, где находится Переносной храм Господень, среди нас возьмите удел,

но против Господа не восставайте, против нас не бунтуйте, жертвенник строя себе, кроме жертвенника Господа Бога(д).

20. Ведь Ахан сын Зераха учинил с отделенным кощунство, а гнев был на всю общину Израиля,

за свою вину умер он не один».

21. Отвечали сыновья Реувена, сыновья Гада и половины колена Менаше,

главам тысяч Израиля сказали они.

22. «Бог, Бог Господь, Бог, Бог Господь ведает Он, и Израиль узнает!

Бунт, кощунство над Господом!? Сегодня же нас не спаси!

23. Строить жертвенник, чтобы от Господа отступить?!

Возносить на нем всесожжения и приношения хлеба, совершать на нем жертвы мира?! Сам Господь взыщет!

24. Сделали мы не из боязни этого, а сказав,

что завтра ваши сыны скажут нашим сыновьям, говоря: 'Что вам до Господа Бога Израиля?

25. Поставил Господь пределом между нами и вами, сыновья Реувена, сыновья Гада, Ярден, нет вам в Господе доли',

не дадут ваши сыновья страшиться Господа сыновьям нашим.

26. Сказали, что сделаем мы себе, построим мы жертвенник

не для всесожжения, не для жертвы.

27. Он между нами и вами, и поколениями, что за нами, свидетель — службу Господу служить всесожжениями, жертвами, жертвами мира,

и не скажут завтра сыновья ваши сыновьям нашим: нет вам в Господе доли.

28. Говорили мы, если скажут нам и родам нашим в будущем это,

то ответим мы: 'Смотрите, вот подобие жертвенника Господня, которое сделали наши отцы не для всесожжения, не для жертвы, но быть свидетелем между нами и вами'.

29. Позор нам против Господа бунтовать, ныне от Господа отступать, жертвенник строить для всесожжения, приношения хлеба, для жертвы,

кроме жертвенника Господа Бога нашего перед Переносным храмом Его».

30. Услышал Пинхас-коѓен и вельможи общины, и главы тысяч, которые с ним, слова, что говорили сыновья Реувена и сыновья Гада, и сыновья Менаше,

и понравилось им.

31. Сказал Пинхас сын Элазара-коѓена сыновьям Реувена, и сыновьям Гада, и сыновьям Менаше: «Сегодня узнали мы, что Господь среди нас: это кощунство против Господа вы не учинили,

так сыновей Израиля вы от руки Господней избавили».

32. Вернулся Пинхас сын Элазара-коѓена и вельможи от сыновей Реувена и сыновей Гада из земли Гилад в землю Кнаан к сыновьям Израиля

и ответ им принесли.

33. Понравилось сыновьям Израиля это, и благословили Бога сыновья Израиля,

и не говорили, чтоб против них на войну подниматься, разорять землю, на которой сыновья Реувена и сыновья Гада живут.

34. Нарекли сыновья Реувена и сыновья Гада жертвенник

«Он между нами свидетель, что Господь — Бог».

***

Иеѓошуа отпускает колена Реувена, Гада и половину колена Менаше в их уделы. Жертвенник, построенный ими.

(а) Только храните, исполняйте заповедь и Учение, завещанные Моше, рабом Господа, — Господа Бога любить, путями Его ходить, заповеди Его хранить, с Ним единиться,// служить Ему всем сердцем своим, всей душою». Ср.: Только будь стоек и очень тверд, храня всё Учение, исполняя, что Моше, раб Мой, тебе завещал (1:7).

(б) Земля Гилад. Восточный берег Ярдена, Заиорданье.

(в) Дойдя до района Ярдена в земле Кнаан,// построили сыновья Реувена, сыновья Гада и половины колена Менаше жертвенник там, у Ярдена, жертвенник огромный, заметный. Жертвенник был построен на западном берегу реки.

(г) Мало нам прегрешенья Пеору, от которого не очистились и доныне,// будет в общине Господа мор. Живя в Шитиме, блудодействовали сыны Израиля, прилепились к Баал-Пеору, языческому божеству. Возгорелся на них гнев Господа, начался мор. Тогда Пинхас-коѓен сын Элазара сына Аѓарона пронзил копьем израильтянина и мидьянитку, и мор прекратился (В пустыне, Бемидбар 25:1-9).

(д) Кроме жертвенника Господа Бога. Жертвенник в Шило.

◘◘◘

1. С Ним единиться. В оригинале: וּלְדָבְקָה-בוֹ , дословно: и прилепляться к Нему.

Глава 23

1. Было после многих лет, после того, как Господь от всех врагов вокруг Израилю дал покой,

состарился Иеѓошуа, вошел в лета.

2. Призвал Иеѓошуа весь Израиль: старейшин и глав, судей, смотрителей,

сказал им: «Состарился, вошел я в лета.

3. Вы видели всё, что сделал Господь Бог из-за вас всем этим народам,

Господь Бог ваш Сам сражался за вас.

4. Смотрите, бросил я жребий об остальных тех народах — в удел вашим коленам,

истребил все народы от Ярдена до Великого моря, к солнечному закату.

5. Господь Бог ваш Сам их прогонит, перед вами изгонит,

и вы их землей овладеете, как Господь Бог вам говорил.

6. Будьте тверды, храня, исполняйте всё, написанное в книге Ученья Моше,

ни вправо, ни влево от него не отступая(а).

7. Не идите к этим народам, тем, оставшимся с вами,

имя богов их не вспоминайте, не клянитесь, им не служите, пред ними не простирайтесь.

8. Только единитесь с Господом Богом,

как делали до сего дня.

9. Прогнал Господь перед вами народы большие, могучие(б),

а вы — до сего дня никто перед вами не устоял.

10. Один из вас тысячу прогонял(в):

Господь Бог ваш Он Сам воюет за вас, как Он вам говорил.

11. Души свои берегите

Господа Бога любить.

12. Если отвратитесь, к остатку тех народов пристанете, тех, оставшихся с вами,

жениться на них, ходить вы к ним, они к вам.

13. Знайте, больше не будет Господь изгонять перед вами эти народы,

станут они западней и силками, для ребер — бичом, для глаза — колючкой, пока с земли этой доброй, которую дал Господь Бог, вы не сгинете.

14. А я ныне путем всей земли ухожу,

знайте всем сердцем, всей душой, не пропало ни слова из всех добрых слов, которые Господь Бог о вас говорил, для вас все сбылось, не пропало ни слова.

15. Будет: как сбылось для вас каждое доброе слово, которое Господь Бог вам говорил,

так Господь на вас зло наведет, пока не истребит с этой доброй земли, которую Господь Бог вам даровал.

16. Преступите завет Господа Бога, что вам заповедал, богам иным пойдете служить, простираясь пред ними, —

Господень гнев на вас разгорится, и быстро исчезнете с доброй земли, которую Он вам даровал».

***

Первая предсмертная речь Иеѓошуи.

(а) Будьте тверды, храня, исполняйте все, написанное в книге Ученья Моше,// ни вправо, ни влево от него не отступая. Ср.: Только будь стоек и очень тверд, храня всё Учение, исполняя, что Моше, раб Мой, тебе завещал, ни вправо, ни влево от него не уклоняйся (1:7).

(б) Прогнал Господь перед вами народы большие, могучие. Одно из наиболее распространенных выражений Торы (Слова, Дварим 4:38, 9:1, 11:23).

(в) Один из вас тысячу прогонял. Выражение Торы (Слова, Дварим 32:30).

Глава 24

1. Собрал Иеѓошуа все колена Израиля в Шхем,

призвал старейшин Израиля, глав, судей, смотрителей, предстали они перед Богом.

2. Сказал Иеѓошуа народу всему: «Так сказал Господь Бог Израиля: За рекой жили отцы ваши издревле, Терах, отец Авраѓама, отец Нахора,

иным богам служили они(а).

3. Я взял отца вашего Авраѓама из-за реки, провел его по всей земле Кнаан,

умножил семя его, дал Я ему Ицхака.

4. Ицхаку дал Яакова и Эсава,

дал Эсаву гору Сеир во владение, а Яаков с сыновьями спустились в Египет.

5. Послал Моше и Аѓарона, поразил Египет, внутри его совершил,

тогда вывел Я вас.

6. Вывел ваших отцов из Египта, вы к морю пришли,

за отцами вашими египтяне гнались, колесницы и всадники до Ям-Суф.

7. К Господу возопили, между вами и египтянами Он тьму положил, море навел — их накрыло, глаза ваши видели, что Я сделал Египту,

многие дни вы жили в пустыне.

8. Привел вас в землю эмори, за Ярденом живущих, с вами они воевали,

в ваши руки их отдал, их землей овладели, перед вами Я их уничтожил.

9. Встал Балак сын Ципора, царь Моава, с Израилем воевать,

послал, позвал он Билама сына Беора проклясть вас.

10. Не желал Я слушать Билама,

благословляя, благословил, от его руки вас избавил.

11. Перейдя Ярден, вы пришли в Иерихо, воевали с вами хозяева Иерихо, эмори и призи, кнаани и хити, гиргаши, и хиви, и иевуси,

их в руки ваши Я отдал.

12. Шершней перед вами послал, двух царей эмори прогнали они перед вами —

не мечом твоим и не луком(б).

13. Дал землю, над которой ты не трудился, города, которые, не строив, в них вы поселились,

виноградники и маслины не сажали — едите(в).

14. Теперь, страшась Господа, служите Ему искренно, истинно,

изгоните богов, им за рекой и в Египте отцы ваши служили, — Господу вы служите.

15. Если зло в ваших глазах служить Господу, то, кому служить, сегодня себе изберите: богам, им отцы ваши за рекою служили, богам эмори, на земле которых живете,

а я и мой дом Господу будем служить».

16. Отвечал народ, говоря: «Позор оставить нам Господа,

иным богам нам служить.

17. Ибо Господь — Бог наш, Он поднимающий нас и наших отцов из страны Египет, из дома рабов,

знамения великие на наших глазах совершивший, на всем пути, по которому шли, нас хранивший, среди всех народов, через которые проходили.

18. Изгнал Господь все народы и эмори, живших до нас в этой стране,

мы Господу будем служить, ибо Он Бог наш».

19. Сказал Иеѓошуа народу: «Не сможете Господу вы служить, ибо Бог — свят Он,

Бог-ревнитель Он, преступлений, грехов не прощающий.

20. Оставите Господа, чужим богам служить будете,

Он вновь зло сотворит, истребит после добра вам сотворенного».

21. Отвечал народ Иеѓошуе:

«Нет, Господу будем служить».

22. Сказал Иеѓошуа народу: «Вы сами себе свидетели, что Господа служить Ему избрали себе»,

сказали: «Свидетели!».

23. «Теперь богов чужих, которые среди вас, изгоните,

сердца ваши приклоните к Господу Богу Израиля».

24. Народ сказал Иеѓошуе:

«Господу Богу будем служить, голос Его будем слушать(г)».

25. В этот день заключил Иеѓошуа с народом союз,

закон и суд дал ему в Шхеме.

26. Записал Иеѓошуа эти слова в книгу Учения Божьего,

взяв большой камень, установил его там, под теребинтом в святилище Господа.

27. Сказал Иеѓошуа всему народу: «Этот камень нам будет свидетельством, ибо слышал он все слова Господа, которые нам говорил,

он вам будет свидетельством, если вашему Богу измените».

28. Отослал Иеѓошуа народ, каждого в свой удел.

29. Было: после этих событий умер Иеѓошуа сын Нуна, раб Господа,

ста десяти лет.

30. Похоронили его в границах удела его, в Тимнат Серахе, в горах Эфраима, севернее горы Гааш.

31. Господу Израиль служил все дни Иеѓошуи,

все дни старейшин, чьи дни после Иеѓошуи продлились, ведавших деяние Господа, Израилю совершенное.

32. И кости Иосефа, сынами Израиля вынесенные из Египта, похоронили в Шхеме, на участке поля, купленном Яаковом у сыновей Хамора, отца Шхема, за сто кесит(д),

стал он уделом сынов Иосефа.

33. Умер и Элазар сын Аѓарона,

похоронили его на холме Пинхаса, его сына, в горах Эфраима ему данном.

***

Вторая предсмертная речь Иеѓошуи.

(а) Сказал Иеѓошуа народу всему: «Так сказал Господь Бог Израиля: За рекой жили отцы ваши издревле, Терах, отец Авраѓама, отец Нахора,// иным богам служили они. В ст. 2-13 Иеѓошуа говорит об истории Исхода. За рекой. За рекой Прат (Эвфрат).

(б) Шершней перед вами послал, двух царей эмори прогнали они перед вами —// не мечом твоим и не луком. Так сказано в Торе: Имена (Шмот) 23:28, Слова (Дварим) 7:20.

(в) Дал землю, над которой ты не трудился, города, которые, не строив, в них вы поселились,// виноградники и маслины, не сажали — едите. Тем самым было исполнено обетование Торы (Слова, Дварим 6:10-11).

(г) Народ сказал Иеѓошуе:// Господу Богу будем служить, голос Его будем слушать. Ср.: Вместе отвечал весь народ, и сказали: «Все, что говорил Господь, мы исполним» (Имена, Шмот 18:8); И отвечал весь народ одним голосом, и сказали: «Все слова, что сказал Господь, мы исполним» (там же 24:3); Сказали они: «Все, что сказал Господь, исполним, услышим» (там же 7).

(д) И кости Иосефа, сынами Израиля вынесенные из Египта, похоронили в Шхеме, на участке поля, купленном Яаковом у сыновей Хамора, отца Шхема, за сто кесит. Иосеф заповедал вынести его кости (Вначале, Брешит 50:25), и Моше исполнил его завещание (Имена, Шмот13:19). Хамор. Глава рода, видимо, основатель города, названного именем сына (Вначале, Брешит 34). Кесита. Мера веса и денежная единица.