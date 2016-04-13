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Козаржевский - Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы

Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы
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Category ESXATOS BOOKS, Biblical Studies, Theology, Religious Studies Atheism
Книга известного отечественного историка и филолога-классика А. Ч. Козаржевского (1918-1995), содержащая его главную работу по библейской тематике. Автор ставит перед собой задачу ввести читателя в круг основных проблем, связанных с исследованием Нового Завета как истори­ ческого источника, причем источника не столько фактов, сколько идей. Новый Завет сопоставляется с Ветхим Заветом, кумранскими документами, некоторыми апокрифами, с данными археологии, а также со сведениями античных историков и критиков христианства.
В книге рассматриваются вопросы хронологии, авторства, социального адресата, подвергаются оценке рукописи, переводы, научные издания канонических книг.
Книга рекомендуется историкам, богословам, философам, филологам, а также всем заинтересованным читателям.

Козаржевский Андрей Чеславович - Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы

Иэд. 2-е.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.- 146 с. (Академия фундаментальных исследований: богословие.)

Андрей Козаржевский - Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы - Содержание

Введение
  • Сложение новозаветного канона Рукописи новозаветного канона
  • Издания греческого текста новозаветного канона
  • Переводы новозаветного канона
    • а. Переводы на древние языки
    • б. Переводы на старославянский язык
    • в. Переводы на национальные
    • г. Переводы на русский язык языки
  • Греческий язык новозаветного канона
  • Части новозаветного канона, их содержание, хроно логия, авторская принадлежность, социальный адресат
    • а. Четвероевангелие /евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна; краткий обзор содержания четвероевангелия
    • б. Денния апостолов
    • в. Послания: соборные послания Иакова, Петра, Иоанна, Иуды
    • г. Послания Павла к Римлянам, к Коринфянам, к Га латам, к Эфесянам, к Филипnийцам, к Колоссянам, к Фессалоникийцам, к Тимофею, к Титу, к Филимону, к Евреям
    • д. Апокалипсис Иоанна
  • Родословие Иисуса
  • Практическая мораль Нового Завета
  • Новозаветная эсхатология
  • Новозаветная догматика
  • Свидетельства о первоначальном христианстве у античных писателей Новый Завет в свете археологических открытий
  • Заключение. Новозаветный канон как исторический источник
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Rating 5.0 / 5
Added 13.04.2016
Author esxatos
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