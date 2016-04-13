Козаржевский - Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы
Книга известного отечественного историка и филолога-классика А. Ч. Козаржевского (1918-1995), содержащая его главную работу по библейской тематике. Автор ставит перед собой задачу ввести читателя в круг основных проблем, связанных с исследованием Нового Завета как истори ческого источника, причем источника не столько фактов, сколько идей. Новый Завет сопоставляется с Ветхим Заветом, кумранскими документами, некоторыми апокрифами, с данными археологии, а также со сведениями античных историков и критиков христианства.
В книге рассматриваются вопросы хронологии, авторства, социального адресата, подвергаются оценке рукописи, переводы, научные издания канонических книг.
Книга рекомендуется историкам, богословам, философам, филологам, а также всем заинтересованным читателям.
Козаржевский Андрей Чеславович - Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы
Иэд. 2-е.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.- 146 с. (Академия фундаментальных исследований: богословие.)
Андрей Козаржевский - Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы - Содержание
Введение
- Сложение новозаветного канона Рукописи новозаветного канона
- Издания греческого текста новозаветного канона
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Переводы новозаветного канона
- а. Переводы на древние языки
- б. Переводы на старославянский язык
- в. Переводы на национальные
- г. Переводы на русский язык языки
- Греческий язык новозаветного канона
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Части новозаветного канона, их содержание, хроно логия, авторская принадлежность, социальный адресат
- а. Четвероевангелие /евангелия от Матфея, Марка, Луки, Иоанна; краткий обзор содержания четвероевангелия
- б. Денния апостолов
- в. Послания: соборные послания Иакова, Петра, Иоанна, Иуды
- г. Послания Павла к Римлянам, к Коринфянам, к Га латам, к Эфесянам, к Филипnийцам, к Колоссянам, к Фессалоникийцам, к Тимофею, к Титу, к Филимону, к Евреям
- д. Апокалипсис Иоанна
- Родословие Иисуса
- Практическая мораль Нового Завета
- Новозаветная эсхатология
- Новозаветная догматика
- Свидетельства о первоначальном христианстве у античных писателей Новый Завет в свете археологических открытий
- Заключение. Новозаветный канон как исторический источник
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