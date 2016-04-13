Книга известного отечественного историка и филолога-классика А. Ч. Козаржевского (1918-1995), содержащая его главную работу по библейской тематике. Автор ставит перед собой задачу ввести читателя в круг основных проблем, связанных с исследованием Нового Завета как истори­ ческого источника, причем источника не столько фактов, сколько идей. Новый Завет сопоставляется с Ветхим Заветом, кумранскими документами, некоторыми апокрифами, с данными археологии, а также со сведениями античных историков и критиков христианства.

В книге рассматриваются вопросы хронологии, авторства, социального адресата, подвергаются оценке рукописи, переводы, научные издания канонических книг.

Книга рекомендуется историкам, богословам, философам, филологам, а также всем заинтересованным читателям.

Козаржевский Андрей Чеславович - Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы

Иэд. 2-е.- М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012.- 146 с. (Академия фундаментальных исследований: богословие.)

Андрей Козаржевский - Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы - Содержание

Введение