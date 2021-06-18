Старообрядцы? Да это где-то далеко-далеко, в глухой сибирской тайге... Лыковы, отгородившиеся от всего мира, старые бабки неграмотные, люди серые, отсталые, нецивилизованные, упертые фанатики и сектанты, продолжающие непонятно почему креститься двумя перстами и запирать свои колодцы на замок — ни в коем случае даже попить не дадут из своей кружки, хоть ты умри от жажды...

Примерно такое, весьма и весьма мифологизированное представление о старообрядцах существует у многих жителей современной России.

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев

М.: Молодая гвардия, 2014. — 555[5] с: ил. — (Живая история: Повседневная жизнь человечества).

ISBN 978-5-235-03746-5

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев - Содержание

Русская Атлантида (Вместо предисловия) Глава первая - Никоновская «реформация» и начало разделения Русской Церкви Начало раскола. — Основные различия между старым и новым обрядом. — Изменения в духе новообрядческой церкви и истинные причины церковного раскола. — Начало никоновской инквизиции. — «Соловецкое сидение». — «Пря о вере» и «Хованщина». —Двенадцать статей царевны Софьи и их последствия. Глава вторая Старообрядческая Фиваида Лесные старцы. — Старая вера на Русском Севере, причины ее распространенности. — Северные подвижники в борьбе за старую веру: Кирилл Сунарецкий, Игнатий Соловецкий, Корнилий Выговский. — Отцы-основатели Выговского поморского общежительства: Андрей Дионисьевич и Даниил Викулин Глава третья «Северный Иеросалим» Начало Выговского общежительства. — Образование Лексинской женской обители. — Внутренняя жизнь Выго-Лексинского монастыря. — Политика государства по отношению к староверам при Петре I. — «Поморские ответы». — Труды и дни выговского киновиарха. — Смерть Андрея Дионисьевича. — Выговское общежительство в XVIII—XIX веках. — Разгром Выга и его влияние на русскую культуру Глава четвертая Великий исход Разделения в старообрядчестве. — «Дух» и «буква» в русском старообрядчестве. — Споры об антихристе. — Основатель федосеевского согласия Феодосии Васильев. — Исход русских староверов в Польшу. — Образование новых духовных центров старообрядчества за границей и на окраинах Российской империи. — История старообрядчества в XVIII—XIX веках. — Возникновение филипповского согласия. — Согласие странников Глава пятая Главные духовные центры старообрядчества

Керженец. — Ветка. — Гуслицы. — Стародубье. — Гудишская обитель. —Дегуцкая обитель — Чугуевский монастырь. — Иргиз. — Преображенское кладбище. — Рогожское кладбище. — Малоохтинское кладбище. — Волковское кладбище. — Рыбацкое. — Рижская Гребенщиковская община. — Виленская (Вильнюсская) община. — Старообрядческие скиты на Русском Севере. — Ануфриевский скит. — Игнатьевский скит. — Семженский скит. — Амбурский скит. — Усть-Цильма и Великопоженский скит. — Урал. — Сибирь. —Духовные центры старообрядчества за рубежами России

Глава шестая Культура русского старообрядчества

Богослужение как основа миросозерцания и культурной деятельности старообрядцев. — Старообрядческая книжность. — Старообрядческое храмостроительство. — Старообрядческая иконопись. —Меднолитая пластика. — Книжная миниатюра и лубок. — Певческая культура старообрядцев. — Традиции духовного образования в старообрядчестве. — Старообрядческое предпринимательство и меценатство

Глава седьмая Круг староверческой жизни: от купели до погоста

Моленная. —Духовные наставники. — Крещение. — Исповедь. — Брак — О духовном причастии. —Молитва. — Крестное знамение. — Седмипоклонный начал. — Моленная одежда. — Иноческое облачение. —Лестовка и подручник — Восьмиконечный крест. — Богослужебные книги и круг чтения. — Праздники. — Посты. — Замирщение и бытовые запреты. — Похороны и поминовение умерших

Судьбы староверия в XX—XXI веках

(Вместо послесловия)

Примечания

Кирилл Кожурин - Повседневная жизнь старообрядцев - Русская Атлантида

Представление о старообрядчестве, складывавшееся на протяжении десятилетий и даже столетий под влиянием официальной пропаганды (сначала миссионерской, затем советской), мягко говоря, далеко от истины. Мало кто знает, что лишь благодаря старообрядцам удалось сохранить такие чудеса отечественной культуры, как древнерусская икона, знаменное пение, традиции книгописания, многие традиционные народные промыслы, наконец, сам старинный уклад русской жизни... Мало кто знает, что самыми выдающимися русскими предпринимателями XIX — начала XX века были как раз выходцы из старообрядцев. На начало XX века в руках представителей старообрядчества (династии Морозовых и Рябушинских, Кокоревых и Гучковых, Поляковых и Хлудовых, Рахмановых и Бугровых, Зиминых и Солдатенковых) было сосредоточено 64 процента всего российского капитала. В период, когда Российская империя выходила на первое место в мире по темпам экономического развития, старообрядцы дали стране свыше двух третей всех предпринимателей-миллионеров. При этом старообрядцы-промышленники и предприниматели, зачастую являвшиеся выходцами из простой крестьянской среды, были горячими патриотами России и надежным оплотом государства (несмотря на то, что в редкие годы в государстве Российском они не подвергались гонениям и преследованиям за веру). Свои многомиллионные капиталы они вкладывали в развитие отечественной промышленности, а не хранили в швейцарских банках.

Одним из таких самородков, пионеров русской нефтяной промышленности был старообрядец поморского согласия Василий Александрович Кокорев, который в 1887 году написал в своей книге «Экономические провалы» слова, звучащие сегодня как нельзя более актуально: «Пора государственной мысли перестать блуждать вне своей земли, пора прекратить поиски экономических основ за пределами отечества и засорять насильными пересадками на родную почву; пора, давно пора возвратиться домой и познать в своих людях свою силу».

Другой старообрядец Сава Тимофеевич Морозов [1] говорил в 1896 году о том, что «богато наделенной русской земле и щедро одаренному русскому народу не пристало быть данниками чужой казны и чужого народа» и что «Россия, благодаря своим естественным богатствам, благодаря исключительной сметливости своего населения, благодаря редкой выносливости своего рабочего, может и должна быть одной из первых по промышленности стран Европы».

Из старообрядческой среды вышли многие выдающиеся деятели, оставившие заметный след в «большой» русской культуре и русской истории: М. В. Ломоносов, атаман М. И. Платов, поэты Ц. Н. Слепушкин, Н. А. Клюев, С. А. Клычков, Б. П. Корнилов, писатели Ф. В. Гладков, А. М. Волков, И. А. Ефремов, художник К С. Петров-Водкин и скульптор А. С. Голубкина, академики Б. А. Рыбаков и Д С. Лихачев, народный академик-земледелец Т. С. Мальцев, театральные деятели С. И. Зимин и К С. Станиславский (Алексеев), министр Временного правительства А. И. Гучков и советский министр обороны Д. Ф. Устинов...

Неужели же люди неграмотные и отсталые смогли бы добиться таких высот?

Как показывает многотысячелетний опыт человечества, жизнь цивилизации невозможна без преемственности традиций, без связи со своей корневой системой, складывавшейся на протяжении многих веков. Поэтому непростительно, просто самоубийственно не знать духовно-нравственных истоков собственной цивилизации, а значит, и ее скрытых возможностей, повторять вдалбливаемые в сознание нашими недругами стереотипы о русской лени, природной тупости и врожденном рабстве русского народа.