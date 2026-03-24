Козлов-Струтинский - Парфентьев - История Католической Церкви в России

Category ESXATOS BOOKS, CATHOLICISM, History, Religious Studies Atheism

Станислав Козлов-Струтинский, Павел Парфентьев - История Католической Церкви в России

СПб.: Белый камень, 2014. 740 с.

ISBN 978-5-98974-014-7

Станислав Козлов-Струтинский, Павел Парфентьев - История Католической Церкви в России - Содержание

ОТ АВТОРОВ

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

  • ГЛАВА I. Древняя Русь и католичество: от преддверия Крещения до монголо-татарского нашествия

  • ГЛАВА II. Между Западом и Ордой

  • ГЛАВА III. На пути к митрополиту Исидору

  • ГЛАВА IV. Митрополит Исидор, Ферраро-Флорентийская уния и ее восприятие на Руси

  • ГЛАВА V. Москва и Литовская Русь после Флорентийской унии

  • ГЛАВА VI. Западнорусская Церковь в унии. XVI-XVII вв

  • ГЛАВА VII. Латиняне на Руси в XIV-XVII веках

  • ГЛАВА VIII. Дипломатические сношения Святого Престола и Московской Руси

  • ГЛАВА IX. Московские «униаты» XVII в

  • ГЛАВА X. Влияние латинского Западана русскую церковную жизнь

  • ГЛАВА XI. Наследие Брестской Унии в истории России

  • ГЛАВА XII. Российское латинское католичество: от Петра I до Екатерины II

  • ГЛАВА XIII. Российское латинское католичество: от Павла I до Александра I

  • ГЛАВА XIV. Российское латинское католичество: от Николая I до 1905 г

  • ГЛАВА XV. Русские католики XIX в

  • ГЛАВА XVI. Католическая Церковь в России после 1905 г

  • ГЛАВА XVII. Армяно-католики в Российской империи

  • ГЛАВА XVIII. Начало и развитие гонений на Церковь в России. Преследования латинской Церкви

  • ГЛАВА XIX. Русские католики византийского обряда. Начало, развитие, разгром

  • ГЛАВА XX. Гонимые греко-католики ближнего зарубежья в России

  • ГЛАВА XXI. Католичество в узах: католики на Соловках

  • ГЛАВА XXII. Русская католическая миссия и диаспораза рубежом

  • ГЛАВА XXIII. Возрождение Католической Церкви латинского обряда

  • ГЛАВА XXIV. Возрождение восточных католических общин

  • ГЛАВА XXV. На пути к прославлению мучеников XX века

  • ГЛАВА XXVI. Католики в общественной и культурной жизни

  • ГЛАВА XXVII. Католики на защите России

  • ГЛАВА XXVIII. Католичество и русская литература

  • ГЛАВА XXIX. Католическая благотворительность в России

  • ГЛАВА XXX. Российские католические духовно-учебные заведения

  • ГЛАВА XXXI. Католические монашеские общины в России

  • ГЛАВА XXXII. Мальтийский Орден и Россия

БИБЛИОГРАФИЯ

