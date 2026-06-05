Козлов - Онтология шаманизма

Книга является первой в России онтологией шаманизма и монографией по психологии шаманизма для широкого круга читателей. Авторы исследуют шаманизм как культурное и психологическое явление, соединяя историко-этнографический материал с современным психологическим анализом.

Работа представляет шаманизм не только как религиозную или этнографическую традицию, но и как глубинную матрицу духовного опыта человечества. Особое внимание уделяется шаманскому мироустройству, практикам путешествий, измененным состояниям сознания, мифам, символике стихий и психотехнологиям, позволяющим современному человеку осмыслить архаические формы духовности.

Козлов Владимир, Карамышев Алексей – Онтология шаманизма

Козлов В.В., Карамышев А.А. Онтология шаманизма. – М.: Институт консультирования системных решений, 2012. – 336 с.

ISBN 978-5-91160-050-1

Козлов Владимир, Карамышев Алексей – Онтология шаманизма – Содержание