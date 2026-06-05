Козлов - Онтология шаманизма
Книга является первой в России онтологией шаманизма и монографией по психологии шаманизма для широкого круга читателей. Авторы исследуют шаманизм как культурное и психологическое явление, соединяя историко-этнографический материал с современным психологическим анализом.
Работа представляет шаманизм не только как религиозную или этнографическую традицию, но и как глубинную матрицу духовного опыта человечества. Особое внимание уделяется шаманскому мироустройству, практикам путешествий, измененным состояниям сознания, мифам, символике стихий и психотехнологиям, позволяющим современному человеку осмыслить архаические формы духовности.
Козлов Владимир, Карамышев Алексей – Онтология шаманизма
Козлов В.В., Карамышев А.А. Онтология шаманизма. – М.: Институт консультирования системных решений, 2012. – 336 с.
ISBN 978-5-91160-050-1
Козлов Владимир, Карамышев Алексей – Онтология шаманизма – Содержание
Благодарности
Предисловие Владимира Козлова
Введение
Глава 1. Шаманизм – основы и истоки
Основные характеристики и функции шаманизма
Мифология
Основы шаманского мироустройства. Космология
Шаманские инициации
Камлание
Шаманский бубен
Мировое древо
Глава 2. Три Космические Сферы – основы миропонимания и мироустройства
Могущества, боги, духи и мистические существа
Буддистская структура мироздания
Устройство мира Данте Алигьери
Германо-скандинавская модель мира
Космологические представления народов Сибири
Духи-помощники и духи-покровители
Глава 3. Тело шамана – обитель стихий
Концепция первоэлементов
Воздух
Огонь
Вода
Земля
Лес. Тайга
Танец стихий
Сила Стихий
Глава 4. Психотехнологии шаманских путешествий
Шаг Силы
Шаманское видение
Ухо шамана
Интуиция
Шаманские путешествия за Силой
Путешествия в Нижние, Верхние и Средние миры
Примеры шаманских путешествий
Глава 5. Практика шаманизма
Линия времени
Атрибуты и костюм шамана
Работа с амулетами и предметами Силы
Мантические системы
Глава 6. Мифы шаманов в различных традициях
Японские, гавайские и сибирские мифы
Монгольский, австралийский и бразильский мифы
Мифы индейцев Южной Америки
Китайский и египетский космогонические мифы
Легенды о сотворении мира у восточных славян
Глава 7. Очи шамана
Путешествие в Нижние миры
Путешествие за Силой Животного
Танец птицы
Путешествие в Верхние миры
Поиск песни силы
Послесловие
Литература
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