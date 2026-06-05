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Козлов - Онтология шаманизма

Козлов - Онтология шаманизма
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Обзор книги
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Category ESXATOS BOOKS, TARGET PROGRAM, Psychology Psychotherapy, **Practical Psychology, Mythology Legends, Shamanism, Paganism, Esotericism Mysticism Kabbalah, Эзотеризм

Книга является первой в России онтологией шаманизма и монографией по психологии шаманизма для широкого круга читателей. Авторы исследуют шаманизм как культурное и психологическое явление, соединяя историко-этнографический материал с современным психологическим анализом.

Работа представляет шаманизм не только как религиозную или этнографическую традицию, но и как глубинную матрицу духовного опыта человечества. Особое внимание уделяется шаманскому мироустройству, практикам путешествий, измененным состояниям сознания, мифам, символике стихий и психотехнологиям, позволяющим современному человеку осмыслить архаические формы духовности.

Козлов Владимир, Карамышев Алексей – Онтология шаманизма

Козлов В.В., Карамышев А.А. Онтология шаманизма. – М.: Институт консультирования системных решений, 2012. – 336 с.

ISBN 978-5-91160-050-1

Козлов Владимир, Карамышев Алексей – Онтология шаманизма – Содержание

  • Благодарности

  • Предисловие Владимира Козлова

  • Введение

  • Глава 1. Шаманизм – основы и истоки

    • Основные характеристики и функции шаманизма

    • Мифология

    • Основы шаманского мироустройства. Космология

    • Шаманские инициации

    • Камлание

    • Шаманский бубен

    • Мировое древо

  • Глава 2. Три Космические Сферы – основы миропонимания и мироустройства

    • Могущества, боги, духи и мистические существа

    • Буддистская структура мироздания

    • Устройство мира Данте Алигьери

    • Германо-скандинавская модель мира

    • Космологические представления народов Сибири

    • Духи-помощники и духи-покровители

  • Глава 3. Тело шамана – обитель стихий

    • Концепция первоэлементов

    • Воздух

    • Огонь

    • Вода

    • Земля

    • Лес. Тайга

    • Танец стихий

    • Сила Стихий

  • Глава 4. Психотехнологии шаманских путешествий

    • Шаг Силы

    • Шаманское видение

    • Ухо шамана

    • Интуиция

    • Шаманские путешествия за Силой

    • Путешествия в Нижние, Верхние и Средние миры

    • Примеры шаманских путешествий

  • Глава 5. Практика шаманизма

    • Линия времени

    • Атрибуты и костюм шамана

    • Работа с амулетами и предметами Силы

    • Мантические системы

  • Глава 6. Мифы шаманов в различных традициях

    • Японские, гавайские и сибирские мифы

    • Монгольский, австралийский и бразильский мифы

    • Мифы индейцев Южной Америки

    • Китайский и египетский космогонические мифы

    • Легенды о сотворении мира у восточных славян

  • Глава 7. Очи шамана

    • Путешествие в Нижние миры

    • Путешествие за Силой Животного

    • Танец птицы

    • Путешествие в Верхние миры

    • Поиск песни силы

  • Послесловие

  • Литература

Views 47
Rating 5.0 / 5
Added 05.06.2026
Author brat Vadim
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5.0/5 (2)

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