Имена трех художников из семьи Беллини неразрывно связаны со становлением венецианского Возрождения. Изучая творчество Якопо Беллини и его сыновей Джентиле и Джованни, можно последовательно проследить зарождение собственно ренесансных принципов в искусстве Венеции, их развитие, воплощение в ведущих жанрах живописи и, наконец, кульминационный момент этой живописи на этапе Раннего Ренессанса.

Если Флоренция стала колыбелью живописи Возрождения в его классическом варианте - имеем в виду иллюзионистический язык, акцентирующий рельеф и трехмерное пространство с математической перспективой, - то в Венеции этот процесс проходил с сильным отставанием и неровно. Отчасти он сдерживался давлением устоявшихся традиций, охватывавших как политические и религиозные институты, так и сферу культуры. Это было государство со стабильной, хорошо продуманной системой управления, богатое, постоянно стремившееся к териториальной экспансии и гордое сознанием своей исключительности, которую оно ревниво оберегало.

С. Козлова - Беллини и Раннее Возрождение в Венеции

«Воскресный день», «Белый город», 2018

ISBN 978-5-7793-4372-5

С. Козлова - Беллини и Раннее Возрождение в Венеции - Отрывок из книги

Именно Якопо Беллини (конец 1390-х - 1470/1471) сделал решительные шаги в направлении формальных принципов Ренессанса. Первоначальное обучение он проходил, возможно, у Якобелло дель Фьоре, который привил ему навыки изготовления интарсий - вид инкрустации из деревянных плит разных пород и оттенков. Поскольку в первые десятилетия XV века, когда Якопо вступил в художественную жизнь Венеции, ее школа живописи носила провинциальный характер, важную образовательную роль играли крупные приезжие мастера, такие как Джентиле да Фабриано из Марке.