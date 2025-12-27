Коли ми говоримо про інтелект людини, то, як правило, маємо на увазі її розумові здібності. Проте насправді людина наділена цілою низкою інтелектів (емоційний, адаптивний, соціальний, духовний), що функціонують відносно автономно. Не останнє місце серед них посідає інтелект екзистенційний. Саме він здатний максимально ефективно розкрити потенціал людини.

Екзистенційний інтелект — це здатність використовувати інтуїцію, мислення та метапізнання. Він допомагає ставити глибокі питання про людське існування: про самоідентифікацію та людську природу. Це потяг до дослідження невідомого, філософське мислення, яке веде до саморефлексивної свідомості та самотрансформації. Навіть штучному інтелекту буде непідвладний такий рівень мислення.

Щоб розвивати цей вид інтелекту, психологи рекомендують давати собі час на мрії, практикувати медитацію, розвивати критичне мислення та обговорювати з іншими світоустрій. Ця книжка покликана сприяти пошуку сенсу життя, визначенню цінностей і власних принципів, які ведуть до щастя.

Ігор Козловський - Людина на перехресті - Роздуми про екзистенційний інтелект

К.: «Колесо Життя», 2024. — 120 с.

ISBN 978-966-1501-17-0

Ігор Козловський — Людина на перехресті — Зміст