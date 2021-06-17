Козни вражии, или о падших духах

Демоны не могут врачевать, им свойственно причинять боль и расстройство человеческому телу. Вот как отвечает Златоуст тем, кто ищет у демонов исцеления: «... ты ищешь у демонов исцеления? Если демоны уже свиней загнали в море, когда Христос дозволил им войти в них, то пощадят ли человеческое тело? О, если бы они не убивали человека, если бы не строили козней (против него)! Они изгнали его из рая, лишили вышней почести: будут ли же врачевать его тело? Это — насмешка и басни. Демоны умеют только строить козни и вредить, а не врачевать. Они не щадят души — ужели, скажи мне, пощадят тело? Стараются извергнуть (человека) из царства — так захотят ли избавить его от болезни? Разве ты не слышал, как пророк или, вернее, Сам Бог чрез пророка говорит, что они не могут сделать ни добра, ни зла? Но если бы они даже и могли, и хотели врачевать, — что, впрочем, невозможно, — тебе, однако ж, не следует из-за малой и скоропреходящей пользы навлекать на себя бесконечную и вечную погибель. Ужели хочешь уврачевать тело, чтобы погубить душу? Нехороша твоя прибыль: просишь своего зложелателя об уврачевании (тела) и раздражаешь Бога, сотворившего тело!

Не легко ли же какому-нибудь нечестивому человеку своим врачебным искусством увлечь тебя к поклонению языческим богам? И язычники своим искусством часто вылечивали от многих болезней и восстановляли здоровье недужных. Что же? Неужели поэтому должно принимать участие в их нечестии? Нет. Послушай, что Моисей говорит иудеям: „ Аще же востанет в тебе пророк или видяй соние, и даст тебе знамение или чудо, и приидет тебе знамение или чудo, еже рече к тебе, глаголя: "Идем, да послужим богом иным, ихже не весте" — да не послушаете глагол пророка того или видящаго сон той" (Втор. 13, 1-3). Эти слова означают вот что: если явится какой-нибудь пророк и сотворит чудо, например воскресит мертвого, или очистит прокаженного, или исцелит расслабленного, и, по совершении чуда, будет склонять тебя к нечестию, — не верь ему из-за совершенного им чуда. Почему? Яко искушает Господь Бог твой вас. еже уведети, аще любите Господа Бога вашего всем сердцем вашим и всею душею вашею (Втор. 13, 3). Отсюда видно, что демоны не исцеляют. Если же иногда, по попущению Божию, и сделают они какое исцеление, как и люди, то такое попущение бывает для твоего испытания не потому, чтобы Бог не знал (тебя), не чтобы ты научился не принимать от демонов и исцеления.

И что говорить об излечении тела? Если бы кто-нибудь грозил тебе геенною, чтобы принудить тебя отречься от Христа, не соглашайся; если бы обещал царство, только бы отвлечь тебя от единородного Сына Божия, отвратись и возненавидь его, будь учеником Павла, поревнуй тем словам, которые громко произнесла эта блаженная и доблестная душа: „Известихся бо, — говорил он, —яко ни смерть, ни живот, ни ангели, ни начала, ниже силы, ни настоящая, ни грядущая, ни высота, ни глубина, ни ина тварь кая возможет нас разлучити от любве Божия, яже о Христе Иисусе Господе нашеми (Рим. 8, 38, 39). Его не могли отлучить от любви Божией ни ангелы, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни другая какая-нибудь тварь, а тебя отлучает врачевание тела? Какое же будет нам извинение? Христос должен быть для нас страшнее и геенны, вожделеннее и царства. Пусть будем мы больны: лучше остаться больным, нежели для освобождения от болезни впасть в нечестие. Демон, если и уврачует, больше повредит, нежели принесет пользы: доставит пользу телу, которое спустя немного непременно умрет и сгниет, а повредит он бессмертной душе.

Козни вражии, или о падших духах

По творениям святителя Иоанна Златоуста

Изд. 2-е.

Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2010. 128 с.

ISBN 978-5-903102-39-6

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