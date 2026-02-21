Крабб - Бог моего отца

Крабб - Бог моего отца
Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy

Книга «Бог моего отца» представляет собой уникальный диалог двух поколений, написанный известным христианским психологом Ларри Краббом в соавторстве с его отцом, Лоренсом Краббом-старшим. Это глубокое исследование преемственности веры, в котором автор анализирует духовное наследие своей семьи не через сухие догматы, а через живую историю взаимоотношений. Ларри Крабб переосмысляет путь своего отца, пытаясь понять, как вера предыдущего поколения — порой более простая и жесткая в своих правилах — трансформируется и обретает новые смыслы в жизни современного христианина.

Основное внимание в книге уделено честному признанию трудностей, сомнений и «духовных странствий», которые проходит каждый человек на пути к Богу. Сын с глубоким уважением и долей психологической проницательности рассматривает моменты силы и слабости своего отца, показывая, что истинная духовность передается не через безупречность, а через искренность в борьбе с жизненными испытаниями. Авторы приходят к выводу, что Бог отца не является чем-то статичным, — это живой Личности, Которую каждый должен встретить лично, опираясь на опыт предшественников, но совершая собственный выбор.

Ларри Крабб и Лоренс Крабб - Бог моего отца - Размышления сына об отцовской вере и духовном странствии

Новосибирск: Посох, 2001. — 198 с.

ISBN 5-93958-009-2

Ларри Крабб и Лоренс Крабб - Бог моего отца - Размышления сына об отцовской вере и духовном странствии - Содержание

Предисловие

  • Глава 1. «Не плачь... Бог с нами!»

  • Глава 2. «Это наш последний пятачок, Лоренс Не потеряй»

  • Глава 3. «Мы ничего не имеем, но всем обладаем»

  • Глава 4. «Сегодня я смог заработать только десятку»

  • Глава 5. «Не хочу в церковь...»

  • Глава 6. «Позволь мне быть рядом с братом, когда он будет умирать...»

  • Глава 7. «Я кричал на Бога, но Он не раскаялся»

  • Глава 8. «Я не могу сказать ей, как сильно люблю ее»

  • Глава 9. «А вспомнят ли обо мне?»

  • Глава 10. «Лучшее впереди»

Обращение к читателю (вместо послесловия)

Размышления двух сыновей — двух внуков. Бог нашего отца и нашего деда

Руководство по проведению занятий

Added 21.02.2026
Author AlexDigger
Comments (1 comment)

Z
zalservik 1 month ago
Благодарю.

Related Books

All Books