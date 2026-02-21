Книга «Бог моего отца» представляет собой уникальный диалог двух поколений, написанный известным христианским психологом Ларри Краббом в соавторстве с его отцом, Лоренсом Краббом-старшим. Это глубокое исследование преемственности веры, в котором автор анализирует духовное наследие своей семьи не через сухие догматы, а через живую историю взаимоотношений. Ларри Крабб переосмысляет путь своего отца, пытаясь понять, как вера предыдущего поколения — порой более простая и жесткая в своих правилах — трансформируется и обретает новые смыслы в жизни современного христианина.

Основное внимание в книге уделено честному признанию трудностей, сомнений и «духовных странствий», которые проходит каждый человек на пути к Богу. Сын с глубоким уважением и долей психологической проницательности рассматривает моменты силы и слабости своего отца, показывая, что истинная духовность передается не через безупречность, а через искренность в борьбе с жизненными испытаниями. Авторы приходят к выводу, что Бог отца не является чем-то статичным, — это живой Личности, Которую каждый должен встретить лично, опираясь на опыт предшественников, но совершая собственный выбор.

Новосибирск: Посох, 2001. — 198 с.

ISBN 5-93958-009-2

Ларри Крабб и Лоренс Крабб - Бог моего отца - Размышления сына об отцовской вере и духовном странствии - Содержание

Предисловие

Глава 1. «Не плачь... Бог с нами!»

Глава 2. «Это наш последний пятачок, Лоренс Не потеряй»

Глава 3. «Мы ничего не имеем, но всем обладаем»

Глава 4. «Сегодня я смог заработать только десятку»

Глава 5. «Не хочу в церковь...»

Глава 6. «Позволь мне быть рядом с братом, когда он будет умирать...»

Глава 7. «Я кричал на Бога, но Он не раскаялся»

Глава 8. «Я не могу сказать ей, как сильно люблю ее»

Глава 9. «А вспомнят ли обо мне?»

Глава 10. «Лучшее впереди»

Обращение к читателю (вместо послесловия)

Размышления двух сыновей — двух внуков. Бог нашего отца и нашего деда

Руководство по проведению занятий