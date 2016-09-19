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Крафт - Даю вам власть

Чарльз Крафт - Даю вам власть - Применение власти, данной нам Иисусом
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Category ESXATOS BOOKS, Theology, **Ecclesiology Faith Experience, Educational
Власть — важная тема Нового Завета. Я уверен, что она важна и для всех христиан нашего времени. И прежде чем мы затронем суть этой темы, я хочу обсудить два важных основополагающих момента: Писание и опыт.
Библия — наша привязь.
Когда мы с женой были миссионерами в Нигерии, нам часто приходилось видеть коней или животных поменьше, например коз на привязи — один конец бечевки был привязан к задней ноге, второй — к столбику, вбитому в землю. Если тот конь — или коза — отходили от столбика так далеко, как только позволяла бечевка, и пытались идти дальше, им приходилось двигаться по кругу. Внутри этого круга животные могли жить и пастись. Но бечевка, привязанная к столбику, не давала им выйти за пределы круга. Привязь определяла границы их свободы.
Иногда бечевка была довольно длинной, давая животным достаточно свободы. Временами приходилось видеть, что бечевка коротка, а крут, внутри которого могли двигаться и пастись привязанные животные — мал. Я часто жалел животных, пасущихся на короткой привязи, видя, как они вытягивали шеи, стремясь достать траву возле самого края круга. О таких животных говорят: «На коротком поводке».
Еще слово «привязь» используется в описании игры, которая называется «тетербол». В этой игре мяч размером с волейбольный подвешивают на полутораметровой веревке, привязанной к верхнему концу жерди. Один игрок старается ударами по мячу закрутить веревку вокруг жерди в одном направлении, а его соперник — остановить мяч и закрутить его в противоположную сторону.
Длина привязи определяет — как для животных, так и для мяча — границы, которые очерчивают зону их свободного движения.
Для нас Библия — это привязь, которая определяет наши границы. Мы желаем узнать о власти христианина, находя в Писании учение и примеры, устанавливающие параметры, согласно которым мы должны действовать в повседневной жизни. Итак, для того, чтобы из Писания узнать о власти, мы обязаны подчиняться власти Писания.

Чарльз Крафт - Даю вам власть

Применение власти, данной нам Иисусом
Черкассы: Смирна, 2011. — 344 с.
ISBN 978-966-8617-71-3

Чарльз Крафт - Даю вам власть - Применение власти, данной нам Иисусом - Содержание

Вступительное слово
• Библия — наша привязь • Личный опыт
• Объединение привязи и опыта
1. Вызов, брошенный Божьей власти
• При сотворении • Искупление • Какую власть имеет сатана в наше время? • Что это значит для христиан?• Ложное понимание власти врага • Признание вселенского конфликта
2. Кредитная карточка Иисуса Христа
• Власть Иисуса под властью Отца • Знание нашего положения • Наша власть под началом Иисуса• Молитва со властью • Использование данной нам власти • Власть благословлять и проклинать • Власть связывать и разрешать • Если бы мы только понимали, какой властью облечены!
3. Какова эта власть?
• Определение власти • Чем наша власть не является• Ответственность перед Богом • Сила, облеченная в любовь • Другие особенности применения власти• Когда и где нам следует использовать эту власть?• Отношение духовной власти и власти человеческой• Парадокс подчинения • Десять заповедей духовной власти
4. Ответственное употребление власти
• Злоупотребление властью • Чему не научились ученики Иисуса • Иисус недоволен, когда мы Его будим • Апостол Павел о власти • Место эксперимента• Еще о предпосылках власти • Ответственный подход к делу
5. Правила власти в духовном мире
• Духовный мир и мир человеческий • Важность послушания • Ангельская структура власти • Люди: определенная мера независимости и власти• Взаимодействие духовного и человеческого миров• Власть над культурными формами — и через них• Власть над территориями и организациями • Власть противостоять власти • Узнавая правила
6. Власть в нашей личной жизни
• Нам следует стать на место Христово в этом мире • Соотношение нашего дара и нашей власти • Какую власть дает нам положение христиан? • Провозглашение власти над прошлым• Провозглашение власти над настоящим • Природа личной борьбы • Что делать при нападении• Итоговые предложения
7. Власть в семье
• Власть мужа/отца • Власть жены/матери• Взаимоотношения власти мужчин и женщин• Горизонтальная и вертикальная власть • Власть родителей • Об усыновлении • Власть детей • Власть благословлять нерожденных детей • Власть над домом• Делегирование полномочий • Неполные семьи• Передача власти • Пользуйтесь властью мудро
8. Власть в служении другим людям
• Власть призывать Духа Святого • Власть благословлять • Власть разрушать оковы • Власть исцелять тело • Власть исцелять душу • Власть освобождать от бесов • Власть прощать • Власть воскрешать из мертвых • Власть над духами высокого уровня
9. Власть в церквах
• Пастор как духовный страж церкви • Вопрос контроля • Люди, задействованные в служении• Таинства в духовной брани • Функции власти церкви • Преданность пастора поместной церкви• Обязанности церкви • Власть над историей • Власть над имуществом • Бодрствование
10. Власть наша велика
• Мы — на войне • Нормальное христианство • Власть в посвящении, истине и силе • Баланс всех трех элементов • Нужно продолжать экспериментировать• Как применить эти идеи на практике • Известны ли нам умыслы врага?
Приложение: Власть в Библии

Чарльз Крафт - Даю вам власть - Применение власти, данной нам Иисусом - Вызов, брошенный Божьей власти

«В начале Бог...» Бог уже был, когда история вселенной началась, — всесильный, с безграничной и безраздельной властью над всем существующим. С Ним были ангелы и, возможно, другие небесные существа, созданные Им. Они жили под Его властью и повиновались Ему.
По меньшей мере, некоторые из этих ангелов, очевидно, имели власть, которая была им передана. Архангел Михаил, как написано, был позднее поставлен защитником Израиля (Дан. 12:1). А Гавриил, который определил себя как «предстоящий пред Богом» (Лк. 1:19), был, вероятно, наделен властью толковать Божьи откровения людям (см. также Дан. 8:15-27; 9:20-27).
Был также ангел по имени Люцифер. Он был одним из архангелов, возможно — высочайшим из них. Нам не сказано, в чем заключалось его служение — известно лишь, что он восстал против Бога. Как говорит об этом Исайя, он
«...говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему»» (Исайя 14:13,14).
Мы не знаем, почему это существо, имя которого ныне — сатана, отреклось от своего положения и восстало против своего Господа. Возможно, его подтолкнула на это весть о том, что Бог собирается создать новое творение — человека, который будет носителем образа Божия и подвинет его, Люцифера, со второго места во Вселенной. Я допускаю, что этот Божий замысел разозлил его настолько, что он уже не желал повиноваться Богу, почему и восстал, установив собственное царство.
Какой бы не была причина — Люцифер взбунтовался и стал врагом Бога. Он оставил Божье присутствие, но сохранил часть данной ему силы и власти. Мы не знаем, какую именно долю своей силы и власти смог сохранить архангел Люцифер после падения. Возможно, Бог оставил ему все, что он имел во время служения Ему. Люцифер, очевидно, имел немало возможностей препятствовать замыслам Бога и Его созданий. Эта ситуация представляет собой один из ярчайших парадоксов в истории вселенной: существо, которое действует силой, данной Богом, противостоит Богу, Который дал эту силу.
Но у этого парадокса есть параллель: тот факт, что Бог поступил так же и с людьми. Бог наложил на Себя определенные ограничения, дав людям (и, очевидно, ангелам тоже) некую меру независимости, пользуясь которой мы можем избрать даже противостояние Тому, Кто ее нам дал.
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Rating 4.1 / 5
Added 19.09.2016
Author brat Nick
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