Власть — важная тема Нового Завета. Я уверен, что она важна и для всех христиан нашего времени. И прежде чем мы затронем суть этой темы, я хочу обсудить два важных основополагающих момента: Писание и опыт.

Библия — наша привязь.

Когда мы с женой были миссионерами в Нигерии, нам часто приходилось видеть коней или животных поменьше, например коз на привязи — один конец бечевки был привязан к задней ноге, второй — к столбику, вбитому в землю. Если тот конь — или коза — отходили от столбика так далеко, как только позволяла бечевка, и пытались идти дальше, им приходилось двигаться по кругу. Внутри этого круга животные могли жить и пастись. Но бечевка, привязанная к столбику, не давала им выйти за пределы круга. Привязь определяла границы их свободы.

Иногда бечевка была довольно длинной, давая животным достаточно свободы. Временами приходилось видеть, что бечевка коротка, а крут, внутри которого могли двигаться и пастись привязанные животные — мал. Я часто жалел животных, пасущихся на короткой привязи, видя, как они вытягивали шеи, стремясь достать траву возле самого края круга. О таких животных говорят: «На коротком поводке».

Еще слово «привязь» используется в описании игры, которая называется «тетербол». В этой игре мяч размером с волейбольный подвешивают на полутораметровой веревке, привязанной к верхнему концу жерди. Один игрок старается ударами по мячу закрутить веревку вокруг жерди в одном направлении, а его соперник — остановить мяч и закрутить его в противоположную сторону.

Длина привязи определяет — как для животных, так и для мяча — границы, которые очерчивают зону их свободного движения.

Для нас Библия — это привязь, которая определяет наши границы. Мы желаем узнать о власти христианина, находя в Писании учение и примеры, устанавливающие параметры, согласно которым мы должны действовать в повседневной жизни. Итак, для того, чтобы из Писания узнать о власти, мы обязаны подчиняться власти Писания.