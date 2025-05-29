Поскольку мы, христиане, служим нашему Господу и Учителю в этом мире, мы живем и работаем на территории противника. Новый Завет указывает, что, несмотря на великую победу Иисуса, ”весь мир лежит во зле” (1 Ин. 5:19) и был предан сатане (Лк. 4:6). Следовательно, мы, последователи Иисуса, находимся в постоянном конфликте с врагом нашего Бога и Его Сына Иисуса, лукавым.

В большинстве случаев кажется, что мы находимся в раздоре с людьми этого мира, а не с невидимыми силами. Это неудивительно, так как люди вокруг нас ослеплены врагом (2 Кор. 4:4) и завербованы на дело того, кого Иисус называет ”князем мира сего” (Ин. 14:30). (Прим.ред. 1). Люди, находящиеся под сатанинским влиянием, ненавидят и преследуют нас, как преследовали нашего Господа (Ин. 15:18-21). И так как против нас ополчились и видимые, и невидимые силы, нам необходима помощь, которую мы можем получить от Самого Бога и других верующих.

Мы вовлечены в битву во имя Иисуса длиной в жизнь, сражаясь как на человеческом уровне, так и ”против начальств, против властей, против миропра- вителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных” (Еф. 6:12).

Эта книга о том, что значит жить и сражаться в стане врага. Идея ее написания возникла в процессе обсуждения встреч под названием Лозанна II, проходивших в Маниле в 1989 г. На этих встречах состоялось три семинара по вопросу духовной борьбы, привлекших наибольшее внимание. Этот факт является особенно важным ввиду того, что это мероприятие проводилось при содействии евангельской нехаризматической организации. И хотя на встречах Лозанна I (1974) тема, посвященная духовной войне, не рассматривалась, она вызвала такой большой интерес у сторонников движения нехаризматических евангельских церквей, что ей были посвящены несколько специальных курсов и встреч.

Четыре из представленных глав этой книги были прочитаны в Маниле как доклады. Две главы, написанные Томом Уайтом (шестая и восьмая), являются частью его блестящего доклада, прочитанного там же. Моя вводная глава также была представлена там, как более краткая версия исследования Эдгардо Сильвосо. К ним я присоединил семь дополнительных глав, три из которых полностью новые, написанные участниками встречи Лозанна II (главы три, четыре и пять). Эти и остальные главы были написаны специально для этой книги.

В стане врага - под редакцией Чарльза X. Крафта и Марка Уайта

Черкассы: Издательство “Смирна”, 2001. – 354 с.

ISBN (рос.) 966-7774-09-0

ISBN (англ.) 0-89283-884-1

В стане врага – Содержание

Введение

Часть I. Перспектива

1. Противостояние двух царств, Чарльз X. Крафт

2. Духовные силы: принципы и наблюдения, Чарльз X. Крафт

Часть II. Духовная борьба: Земной уровень

3. Ошибки духовной борьбы, Эд Мэрфи

4. Решение проблемы одержимости бесами, Чарльз X. Крафт

Часть III. Духовная борьба: Космический уровень

5. Двадцать один вопрос, С. Питер Вагнер

6. Библейская перспектива, Том Уайт

7. Как сатана действует на космическом уровне, Джон Робб

8. Приближая Божье Царство, Том Уайт

Часть IV. Применяя стратегии на практике

9. Из лагеря смерти — на свободу, Марк X. Уайт

10. От «Нового века» — к новой жизни, Лора Элизабет

11. Аргентина: евангелизация в контексте духовной-борьбы, Эдгардо Сильвосо

Сноски

Библиография

Алфавитный указатель

Примечания редакции