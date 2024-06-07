Крапивкин - Введение в пособие по сборке вселенной

Давеча, в тщетных попытках найти луч света в темном царстве, нашел в Интернете целый сайт, называется антифилософия. Автор, худо-бедно, ругает философию и философов. Сразу заметно, что человек сам не философ, но вся подача, философски настроена. Контент довольно низкой пробы, но он не вызвал во мне никакой агрессии, судорог и справедливого негодования. Во-первых, я сам, по заявкам критиков – не философ, а лишь пародия, шутка и прочее. А во-вторых, что и как бы он не говорил, ситуация в современной философии и русской и импортной действительно жутчайшая, что и дает повод к ее ругани. Благо ее хоть ругают, значит, она не безразлична. Люди злятся на нее, потому что она не оправдывает их чаяний, не дает глоток воздуха, так необходимый им, люди выступают анти философией, люди протестуют – и значит, они нуждаются в ней!

Дефицит философии длится уже второй век. Больше ста лет, человечество без ультра современной философии. Второй век, философия не впереди планеты всей. Все это время ее с переменным успехом, подменяла, как могла, рванувшая семимильными шагами, наука. В аннотациях к книгам, например Фрейда, Юнга и других ученых, часто пишут «ученый и философ» и тому подобное. Весьма сомнительное словосочетание. Хотя сам Юнг, очень честный человек, никогда себя не причислял к философам, и очень искренне сетовал на медленность последних, так много ему надо было сказать, и так много нужно было объяснить именно с философской точки зрения.

Таков ход всемирной философии, она движется медленно, очень медленно.

Кризис в философии или в чем-то другом, обнаруживается в учащенных вопросах: «зачем нужна …..…?». Например, если юноша спрашивает: «люблю ли я ее?», это означает, что он ее не любит. Если философы пишут статьи на тему «зачем нужна философия современному человеку», то философия им не нужна, и пишут о ее надобности статисты, а не философы. Обычно такие статьи пишут профессоры в университетах. Они же часто беспомощно краснеют, когда наглые студенты задают им вопрос: «а зачем оно нам надо, эта философия, высшая математика или прочая почетная дисциплина? Они и сами толком не знают, зачем. Они подмигивают и ерничают, мол, вам – не надо, а предмет есть – учите. Для Философа или Математика, или Поэта таких вопросов не существует, они сами философия, математика или поэзия, они утверждают себя, и значит, они есть.

Особенно тяжелая ситуация с философией на русскоязычном пространстве бывшей огромной и славной империи. Всего в ней было много и с изобилием, но философов мало. А тех, кто был, держава забывала и затирала со скоростью молниеносной. Поэтому средне-статистический человек не знал и не помнил своих героев. Я сам их не знаю. Рожденные в Союзе, да и раньше так было, мы страстно хватали лишь то, что импортировал нам заморский интеллект…

Но патриотизм, бесславно вколачиваемый с детских лет, с возрастом прорастает самостоятельно. Патриотизм – это возрастное. Меня на патриотизм начало пробивать только недавно, и окончательно, с сознанием дела, пробило как раз, когда я писал главу «характерология» в своей «Вселенной на ладонях» в 2012 году. Тормоша Википедию и другие источники информации, я вдруг осознал гордость за свой народ, и даже в эпиграф выбрал бесподобную, не достижимую для всего импортного, хотя им же и аранжированную и нам преподнесенную, песню в исполнении Белки Немировской, на слова Владимира Фирсова «Не кончается».

Крапивкин С. В. - Введение в пособие по сборке вселенной

СПб.: Алетейя, 2023. – 306 с. – (Тела мысли).

ISBN 978-5-00165-657-9

Крапивкин С. В. - Введение в пособие по сборке вселенной – Содержание

Виртуальные беседы со Львом Гумилевым

Подъем или детство

Акматическая фаза молодости

Надлом или кризис среднего возраста

Фаза инерции или золотая осень

Старость или обскурация

Динамика

Статика

Всем русским космистам посвящается…

Пассеизм

Актуализм

Футуризм

Игнорирование времени

Экстраверсия и интроверсия

Мужчина и Женщина

Рациональность и Иррациональность

Четыре черточки

Три черточки

Две черты

Черта

Краткое пособие по сборке Вселенной

Ч а с т ь 1 Онтология в статике Абсолюты и Материя Пол, характер и война полов Характеры Глобализация по... Ощущение и интуиция. Типология Примеры проявления типов

Ч а с т ь 2 Онтология в динамике Вселенная Льва Гумилева Размножение Разум и его носители Введение в психологию Судьба: между Синим и Жёлтым



Вселенная на ладонях