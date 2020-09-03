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Крапивницкий - Соль раздумий

Крапивницкий Василий - Соль раздумий
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, **Ecclesiology Faith Experience
Национальные евангельские авторы
Помню забавный анекдот эпохи «новых русских» в конgе девяностых годов. К православному священнику приходит один из братии «новых русских» и говорит: «Грехов много накопилось. Если я дам вашему монастырю сто тысяч долларов, Бог простит мои грехи?»
Священник на мгновение задумался, затем сказал: «Не знаю". Но все-таки давайте попробуем, сын мой!» Несомненно, прощение грехов доступно для любого человека, даже если у него совсем нет денег. Однако, что нужно Богу, чтобы простить грехи человека? Из опыта человеческих взаимоотношений мы знаем, как человек прощает другому человеку. Обидчик делает нечто, что оскорбляет и огорчает, и вопреки этой боли он может быть прощен другим человеком. Что самое интересное, иногда даже без каких- то извинений, без покаяния. Если тот, кого обидели, любит того, кто обидел, то прощение может произойти и без покаяния.

Крапивницкий Василий - Соль раздумий

Ирпень : Ассоциация «Духовное возрождение», 2012. -133 с.
(Серия: «Национальные евангельские авторы»).
ISBN 978-5-8404-0248-1

Крапивницкий Василий - Соль раздумий - Содержание

  • ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ
  • БЫТЬ КАК ДЕТИ
  • КУДА ДЕВАТЬ ДЕНЬГИ
  • ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ
  • МАРИЯ. МАТЕРИНСКИЕ ОЖИДАНИЯ
  • МАСТЕР И МАРГАРИТА
  • ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ
  • ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ?
  • ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?
  • ЛИБЕРАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО
  • ТАЛАНТ ОТ БОГА
  • ХАНЖЕСТВО
  • ГРЕХ
  • ПРОГРЕСС ИЛИ ЭСХАТОЛОГИЯ?
  • СВЯТОЙ ДУХ
  • БЫВШАЯ ПРОСТИТУТКА
  • НЕ МОГУ ВЫЙТИ ЗАМУЖ/ЖЕНИТЬСЯ
  • РЕЛИГИОЗНЫЙ ТРАНС
  • КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
  • КОНСЕРВАТИЗМ
  • ВЗЯТКА
  • ЕРЕТИК
  • БЕСЕДА НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ
  • ИИСУС И ФИНАНСЫ
  • ОШИБКИ МОЛОДОСТИ
  • АД
  • ГНЕВ
  • ГОЛОС ПАТРИАРХА
  • ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ
  • ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ
  • ИСКУССТВО СТАРЕНИЯ
  • ОДИНОЧЕСТВО БОГА
  • КАЛЬВИНИЗМ

Крапивницкий Василий - Соль раздумий - Введение

Первое, что надо иметь в виду, когда речь идет о прощении грехов, - это как Иисус называл Бога: Небесный Отец. «Знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете нужду», - говорил Иисус народу. Отца и детей связывают не юридические отношения, а личностные. Отец прекрасно понимает детскую природу и знает заранее, что ребенок совершит множество «грехов». Особых проблем при прощении этих «грехов» у отца не возникает: он любит своего ребенка. Во-вторых, Бог есть любовь. Любовь, собственно, не гневается и не судит: «Отец не судит никого», - говорит Иисус. Когда мы представляем Бога гневающимся, мы представляем себе человеческий гнев: такой, который может закончиться очень плохо. Однако Бог обладает тотальным знанием, Он видит все причинно-следственные связи, Он знает, что мы - несовершенные дети природы. Вот это всеохватное знание и любящее сердце делают Его гнев совершенно непохожим на наш человеческий гнев. Иначе говоря, Бог гораздо добрее, чем мы Его себе представляем. Эго и поражало слушателей Иисуса Христа до глубины души. Бог любит проституток?! Бог любит убийц?! Бог любит больных и одержимых?! Да, Бог любит человека, каким бы он ни был.
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Rating 5.0 / 5
Added 03.09.2020
Author brat Vital
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