Национальные евангельские авторы

Помню забавный анекдот эпохи «новых русских» в конgе девяностых годов. К православному священнику приходит один из братии «новых русских» и говорит: «Грехов много накопилось. Если я дам вашему монастырю сто тысяч долларов, Бог простит мои грехи?»

Священник на мгновение задумался, затем сказал: «Не знаю". Но все-таки давайте попробуем, сын мой!» Несомненно, прощение грехов доступно для любого человека, даже если у него совсем нет денег. Однако, что нужно Богу, чтобы простить грехи человека? Из опыта человеческих взаимоотношений мы знаем, как человек прощает другому человеку. Обидчик делает нечто, что оскорбляет и огорчает, и вопреки этой боли он может быть прощен другим человеком. Что самое интересное, иногда даже без каких- то извинений, без покаяния. Если тот, кого обидели, любит того, кто обидел, то прощение может произойти и без покаяния.

Крапивницкий Василий - Соль раздумий

Ирпень : Ассоциация «Духовное возрождение», 2012. -133 с.

(Серия: «Национальные евангельские авторы»).

ISBN 978-5-8404-0248-1

Крапивницкий Василий - Соль раздумий - Содержание

ПРОЩЕНИЕ ГРЕХОВ

БЫТЬ КАК ДЕТИ

КУДА ДЕВАТЬ ДЕНЬГИ

ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ

МАРИЯ. МАТЕРИНСКИЕ ОЖИДАНИЯ

МАСТЕР И МАРГАРИТА

ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ

ЧТО ТАКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ?

ЧТО ЕСТЬ ИСТИНА?

ЛИБЕРАЛЬНОЕ ХРИСТИАНСТВО

ТАЛАНТ ОТ БОГА

ХАНЖЕСТВО

ГРЕХ

ПРОГРЕСС ИЛИ ЭСХАТОЛОГИЯ?

СВЯТОЙ ДУХ

БЫВШАЯ ПРОСТИТУТКА

НЕ МОГУ ВЫЙТИ ЗАМУЖ/ЖЕНИТЬСЯ

РЕЛИГИОЗНЫЙ ТРАНС

КОСМИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ

КОНСЕРВАТИЗМ

ВЗЯТКА

ЕРЕТИК

БЕСЕДА НА ЕЛЕОНСКОЙ ГОРЕ

ИИСУС И ФИНАНСЫ

ОШИБКИ МОЛОДОСТИ

АД

ГНЕВ

ГОЛОС ПАТРИАРХА

ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

ИСКУССТВО СТАРЕНИЯ

ОДИНОЧЕСТВО БОГА

КАЛЬВИНИЗМ

Крапивницкий Василий - Соль раздумий - Введение

Первое, что надо иметь в виду, когда речь идет о прощении грехов, - это как Иисус называл Бога: Небесный Отец. «Знает Отец ваш Небесный, в чем вы имеете нужду», - говорил Иисус народу. Отца и детей связывают не юридические отношения, а личностные. Отец прекрасно понимает детскую природу и знает заранее, что ребенок совершит множество «грехов». Особых проблем при прощении этих «грехов» у отца не возникает: он любит своего ребенка. Во-вторых, Бог есть любовь. Любовь, собственно, не гневается и не судит: «Отец не судит никого», - говорит Иисус. Когда мы представляем Бога гневающимся, мы представляем себе человеческий гнев: такой, который может закончиться очень плохо. Однако Бог обладает тотальным знанием, Он видит все причинно-следственные связи, Он знает, что мы - несовершенные дети природы. Вот это всеохватное знание и любящее сердце делают Его гнев совершенно непохожим на наш человеческий гнев. Иначе говоря, Бог гораздо добрее, чем мы Его себе представляем. Эго и поражало слушателей Иисуса Христа до глубины души. Бог любит проституток?! Бог любит убийц?! Бог любит больных и одержимых?! Да, Бог любит человека, каким бы он ни был.