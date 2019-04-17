Понятие «одиночество» таит в себе множество смыслов, противоречий и парадоксов. С одной стороны, каждый человек рождается и умирает в одиночку и, будучи взрослым, один несет ответственность за свою жизнь. Такое экзистенциальное одиночество сравнивают с одиночной камерой своего «Я», а человека называют «одиноким странником во Вселенной». С другой стороны, с момента появления на свет и до последнего своего вдоха человек, хочет он того или нет, окружен людьми, включен в бесконечное множество отношений и связей — родственных, социальных, формальных, эмоциональных, то есть не одинок «по определению». Получается, что человек одновременно одинок и не одинок.

Экзистенциальное одиночество прекрасно описал русский философ И.А.Ильин: «На дитя человеческое, приходящее в этот мир, негласно возлагается тяжкое испытание. Никто ничего не говорит ему об этом; он должен сам пережить ситуацию, осмыслить и справиться с нею... Задача гласит: по своему основополагающему принципу существования ты, как все люди, одинок в мире, ты должен понять это одиночество, принять его, подружиться с ним и духовно преодолеть его; оно ведь останется с тобою до конца дней твоих, но твой характер обретет благодаря ему силу, достоинство и доброту».

Красникова Ольга - Одиночество

3-е изд.

М. : Никея, 2017. 192 с.

Серия "Становление личности"

ISBN 978-5-91761-710-7

Красникова Ольга - Одиночество - Содержание

От автора

До боли знакомое

Парадоксы одиночества

Одиночество и базовые психологические потребности

Одиночество и социальная эмоциональная привязанность

Страх близких отношений, или Что такое «венец безбрачия»

Одиночество и базовое доверие миру

Одиночество и неумение общаться

Неочевидные выгоды одиночества

Зло или благо?

Такое разное одиночество

В горе

В радости

Обострение одиночества на фоне чужого счастья

Одиночество и ответственность

Созависимость — одиночество под маской близости

В мегаполисах

«Белая ворона»

Одиночество иностранца

Гений и одиночество

Одиночество в старости

Одиночество в болезни

Одиночество умирающего

Как помочь себе и другому

Утешения: от вреда до пользы

«Благие намерения»

Обесценить, обнадежить, запугать

«Сам виноват!»

«Страна советов»

Утешать — это помогать страдать

Не жалость, но сочувствие

Опыт, или Как быть самим собой

Слагаемые помощи

Сизифов труд или свет в конце тоннеля?

Пожизненные задачи

Вверх по эскалатору, который едет вниз

О чем может рассказать одиночество?

Чем поможет психолог?

Встреча и со-бытие

Одиночество и вера (Вместо заключения)

Красникова Ольга - Одиночество - От автора

Словом «одиночество» часто обозначают совершенно разные состояния. Есть одиночество, для которого характерна фраза «я никому не нужен». При этом человек может быть очень востребован на работе, может жить в большой семье — совсем как в детском стишке: «Бедный Фе- дотка — сиротка, нет у него никого, только мама, да папа, да тетка, только дядя, да дедушка с бабушкой». Бывает «одиночество вдвоем», когда есть любимый человек, но при этом чувство одиночества все равно сохраняется. Существует одиночество гения и руководителя, «белой вороны» и «души компании». Одиночество может возникнуть в горе или в болезни, а может — и в счастливые минуты. Для кого-то одиночество — это состояние радости, отдыха, но это уже не столько одиночество, сколько уединение, то есть такое состояние, когда человек рад побыть наедине с собой. Есть еще такой вид одиночества, как отшельничество. В этом случае одиночество — это сознательный выбор, путь подвижника, требующий от человека психологической и духовной зрелости. Одна из основных задач этой книги — познакомить читателя с различными «одиночествами» и с причинами их возникновения.

Научившись различать вынужденное и добровольное одиночество, физическое одиночество, связанное с объективной внешней ситуацией, и душевное одиночество, когда человек ощущает себя одиноким независимо от наличия или отсутствия рядом близких; зная о факторах, влияющих на переживание одиночества, читатель сможет изменить отношение к своему одиночеству и к одиноким людям, встречающимся на его жизненном пути. Ведь если человек знает, что у него, например, язва желудка, и научился различать все сопутствующие симптомы, а еще знает, что делать, когда болит и чтобы не заболело, то он может хоть немного контролировать ситуацию. Он также в курсе, что если не соблюдать определенные правила, то обострение ему гарантировано: можно знать, как надо, и не делать — это его личная ответственность. Так и со своим одиночеством лучше быть хорошо знакомым и самому нести ответственность за свое состояние: может быть, у меня с одиночеством все в порядке, а может быть, я даже боюсь смотреть в его сторону. И это важное понимание, когда человек честно признается: «Даже не хочу / не могу СЕЙЧАС думать и говорить на эту тему». Для меня отношение человека к своему одиночеству — определенный критерий личностной зрелости. Чем взрослее личность, тем глубже и осознаннее отношение к жизни, тем меньше вопросов «За что мне?» или «Почему именно я?», скорее — «Зачем мне?». Принятие жизни во всей ее полноте дает человеку такой масштаб и угол зрения, при котором все составляющие жизни занимают свое место и имеют свой смысл. И одиночество тоже.