Краткая Еврейская Энциклопедия
Издание Краткой Еврейской Энциклопедии (КЕЭ) ставит своей целью дать русскоязычному читателю объективные и находящиеся на современном уровне науки сведения по широкому кругу дисциплин, определяемых в своей совокупности как иудаистика или как наука об еврействе (этногенез еврейского народа, этнография, история, демография, иудаизм, еврейские языки и литературы, вклад евреев в мировую цивилизацию, Государство Израиль), а также по ряду смежных дисциплин (семитология, древняя история Переднего Востока, география Эрец-Исраэль). Вследствие того, что большинство русскоязычных читателей в течение многих лет было оторвано от еврейской культуры и традиции, необходимо более подробно осветить такие разделы, как иудаизм, сионизм, Государство Израиль и русское еврейство.
Единственным существующим на русском языке изданием подобного рода является шестнадцатитомная Еврейская Энциклопедия, изданная в Петербурге более 60 лет тому назад (1906-1913) и явившаяся в свое время значительным достижением еврейской научной мысли в России. Она не может сейчас, после столь существенных изменений в судьбах еврейского народа (упомянем хотя бы Катастрофу европейского еврейства в годы 2-й мировой войны и возобновление еврейской государственности в 1948 г.) и углубления и уточнения наших знаний во многих областях еврейской истории, по-прежнему служить адекватным источником знаний по всей совокупности указанных выше дисциплин. КЕЭ является в основном сокращенным русским изданием шестнадцатитомной Encyclopaedia Judaica (EJ), изданной на англ. яз. издательством «Кетер» (Иерусалим, 1972).
В ходе работы над материалом выяснилось, что структура и словник EJ и характер изложения материала были расчитаны, прежде всего, на американского еврейского читателя, как правило, подготовленного к восприятию основной рассматриваемой в энциклопедии проблематики; этот читатель знаком с соответствующей терминологией, с основным кругом понятий еврейской религиозной традиции, с основными фактами еврейской истории, с основными тенденциями в современном развитии еврейства. Для англоязычного читателя-нееврея проблематика EJ также не представляет существенных трудностей, т.к. такой читатель воспитан в культурных традициях, в основе которых лежит Библия.
В отличие от адресата EJ, еврей, родившийся и воспитывавшийся в СССР, обычно не знаком или почти не знаком с еврейской традицией и имеет подчас лишь весьма смутное представление об основных фактах еврейской истории; понятия, лежащие в основе того сложного культурно-исторического комплекса, который принято теперь называть еврейской цивилизацией, должны быть для него тщательно и подробно разъяснены перед тем, как он начнет знакомиться с этой цивилизацией.
Краткая Еврейская Энциклопедия - 16 томов - Том 1 - Аарон—Высоцкий
Главные редакторы Ицхак Орен (Надель), Михаэль Занд
Издательство «Кетер», Иерусалим, 1976. - 398 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 2 - Габбай — Измир
Общество по исследованию еврейских общин, Иерусалим, 1982. - 454 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 3 - Израиль — Йоханнесбург
Общество по исследованию еврейских общин, Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1986. - 530 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 4 - Кабак — Лютер
Общество по исследованию еврейских общин, Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1988. - 526 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 5 - Ма‘аган-Михаэль — Нюрнбергские законы
Общество по исследованию еврейских общин, Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1990. - 455 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 6 - Обеты — Пять свитков
Общество по исследованию еврейских общин, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1992. - 490 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 7 - Рааб — Сионисты-социалисты
Общество по исследованию еврейских общин, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1994. - 543 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 8 - Сирия — Фашизм
Общество по исследованию еврейских общин, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1996. - 691 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 9 - Фейдман — Чуэтас
Общество по исследованию еврейских общин, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1999. - 658 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 10 - Ша‘алвим — Я‘эл, Библиографический указатель
Общество по исследованию еврейских общин, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 2001. - 579 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Том 11 - Алфавитно-предметный указатель, Список основных авторских статей
Общество по исследованию еврейских общин, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 2005. - 910 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Дополнение 1
Общество по исследованию еврейских общин, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1992. - 78 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Дополнение 2
Общество по исследованию еврейских общин, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1995. - 195 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Дополнение 3
Общество по исследованию еврейских общин, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 2003. - 256 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Еврейский календарь в сопоставлении с григорианским 1948 - 2048 гг.
Общество по исследованию еврейских общин, Центр по исследованию и документации восточноевропейского еврейства, Еврейский Университет в Иерусалиме, Иерусалим, 1999. - 55 с.
Краткая Еврейская Энциклопедия - Карта Израиля
2 с.
