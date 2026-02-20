Краткая Еврейская Энциклопедия

Издание Краткой Еврейской Энциклопедии (КЕЭ) ставит своей целью дать русскоязычному читателю объективные и находящиеся на современном уровне науки сведения по широкому кругу дисциплин, определяемых в своей совокупности как иудаистика или как наука об еврействе (этногенез еврейского народа, этнография, история, демография, иудаизм, еврейские языки и литературы, вклад евреев в мировую цивилизацию, Государство Израиль), а также по ряду смежных дисциплин (семитология, древняя история Переднего Востока, география Эрец-Исраэль). Вследствие того, что большинство русскоязычных читателей в течение многих лет было оторвано от еврейской культуры и традиции, необходимо более подробно осветить такие разделы, как иудаизм, сионизм, Государство Израиль и русское еврейство.

Единственным существующим на русском языке изданием подобного рода является шестнадцатитомная Еврейская Энциклопедия, изданная в Петербурге более 60 лет тому назад (1906-1913) и явившаяся в свое время значительным достижением еврейской научной мысли в России. Она не может сейчас, после столь существенных изменений в судьбах еврейского народа (упомянем хотя бы Катастрофу европейского еврейства в годы 2-й мировой войны и возобновление еврейской государственности в 1948 г.) и углубления и уточнения наших знаний во многих областях еврейской истории, по-прежнему служить адекватным источником знаний по всей совокупности указанных выше дисциплин. КЕЭ является в основном сокращенным русским изданием шестнадцатитомной Encyclopaedia Judaica (EJ), изданной на англ. яз. издательством «Кетер» (Иерусалим, 1972).

В ходе работы над материалом выяснилось, что структура и словник EJ и характер изложения материала были расчитаны, прежде всего, на американского еврейского читателя, как правило, подготовленного к восприятию основной рассматриваемой в энциклопедии проблематики; этот читатель знаком с соответствующей терминологией, с основным кругом понятий еврейской религиозной традиции, с основными фактами еврейской истории, с основными тенденциями в современном развитии еврейства. Для англоязычного читателя-нееврея проблематика EJ также не представляет существенных трудностей, т.к. такой читатель воспитан в культурных традициях, в основе которых лежит Библия.

В отличие от адресата EJ, еврей, родившийся и воспитывавшийся в СССР, обычно не знаком или почти не знаком с еврейской традицией и имеет подчас лишь весьма смутное представление об основных фактах еврейской истории; понятия, лежащие в основе того сложного культурно-исторического комплекса, который принято теперь называть еврейской цивилизацией, должны быть для него тщательно и подробно разъяснены перед тем, как он начнет знакомиться с этой цивилизацией.

Краткая Еврейская Энциклопедия - 16 томов - Том 1 - Аарон—Высоцкий

Главные редакторы Ицхак Орен (Надель), Михаэль Занд

Издательство «Кетер», Иерусалим, 1976. - 398 с.