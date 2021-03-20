Главной целью данного Библейского словаря является предоставление читателю следующей информации, изложенной в сжатом виде, по вопросам, которые не всегда можно найти в изданиях подобного рода.

Краткий обзор всех книг Библии с точки зрения истины Бога, содержащейся в них. Доктрины христианства, как они представлены в Писании. Домоправителъные деяния Бога, как они раскрыты в его Слове: различия между домоправлениями, которые часто неправильно понимают и которыми пренебрегают. Пророчества. Многие части Писания остаются непонятными, если не поняты пути Бога, как они показаны в пророчествах. Праздники и жертвы, описанные в Ветхом Завете, как прообразы того, что мы находим в Новом Завете. Имена людей, которые включены в настоящее издание с целью придания ему определенной завершенности, а также названия различных мест, координаты которых установлены по великолепной карте Фонда исследования Палестины. Хронологические таблицы и карты. Отдельные синонимы из Нового Завета, которые приведены в Приложении и которые показывают, что Богу было угодно, чтобы авторы разных книг использовали разнообразные греческие слова.

* * *

Названия книг Писания, нумерация псалмов и цитаты взяты из Библии издательства «GBV».

В процессе работы над настоящим изданием были использованы следующие дополнительные источники: английская Библия Д.Н. Дарби, перевод Нового Завета «Жемчужина Карпат», Библейская энциклопедия Брокгауза, Большой энциклопедический словарь (М., 1985), Словарь русского языка С. Ожегова, Novum Testamentum Graece (27изд.), Young's Analytical Concordance (22 изд.), а также другая духовная и справочная литература

Краткий Библейский словарь

GBV Издательство «Благая весть» 2008 год 861стр

ISBN: 978-3-86698-140-9

Краткий Библейский словарь - Содержание

А- Я