Краткий греческо-русский словарь Нового Завета

Санкт-Петербург: Христианское общество «Библия для всех», Санкт-Петербургский христианский университет, 1995. – 146 с. – (Библейская кафедра.)

ISBN 5-7454-0070-6

Предисловие

В основе данного словаря лежит Краткий греческо-английский словарь к Новому Завету, подготовленный Б.Ньюманом. Нами был сохранен алфавитный порядок и общий перечень слов, встречающихся в тексте Нового Завета в соответствии с его критическим изданием 1993 года Объединенными библейскими обществами (ОБО). Однако в некоторых случаях, когда это представлялось целесообразным, внутри общего перечня лексических гнезд был изменен порядок греческих слов и фраз. При подготовке настоящего словаря использовались сведения не только из словаря Б.Ньюмана, но и лексико-фразеологический материал таких общепризнанных словарей, как:

H.G.Liddell, R.Scott, H.S.Jones, A Greek-English Lexicon, 9-th ed. Oxford, 1940;

Greek-English Lexicon. A Supplément, ed. E.A.Barber, Oxford, 1968;

A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, 2-nd ed, by William F.Arndt and F.Wilbur Gingrich, The University of Chicago Press Ltd., London, 1979;

A Patristic Greek Lexicon, ed. G.W.H.Lampe, Oxford, 1961.

Данный словарь составлялся с учетом опыта отечественных греческо-русских словарей и традиционного Синодального перевода. Наряду с наиболее частотными и центральными для Нового Завета значениями слов в настоящем словаре даны, с одной стороны, исходные, то есть буквальные, собственно-этимологические значения слов, а с другой — специальные и соответствующие традиции Синодального перевода. При этом, однако, существуют и некоторые лексические расхождения с традиционным Синодальным переводом. В отдельных случаях — поскольку при подготовке настоящего словаря использовался текст критического издания 1993 года (ОБО) — имеются также текстологические расхождения с ним.

Настоящий словарь не является сугубо оригинальным и, вероятно, он будет оказывать помощь лишь при первоначальном изучении греческого текста Нового Завета. Однако, в любом случае, теперь есть еще одно небольшое пособие для изучения и исследования текста Писания на языке оригинала. И за это слава Богу.

Краткий греческо-русский словарь Нового Завета – Содержание