Эта книга предназначается всем, кто владеет русским языком и желает разобраться в вопросах веры. Книга представляет интерес как для служителей церкви, так и для прихожан. Её можно использовать при подготовке взрослых к крещению, в конфирмационных школах и при обучении теологов и церковнослужителей. Книга послужит также хорошим справочным пособием, в котором можно найти ответы на многие вопросы христианской жизни.

Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера и христианское учение

Издание Финляндской Церкви Лютеранского Исповедания

Финляндия, 2015

ISBN 978-951-9318-72-1 (PDF)

Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера и христианское учение - Содержание

ПРЕДИСЛОВИЯ

КРАТКИЙ КАТЕХИЗИС

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ БОЖИИХ

ГЛАВА ВТОРАЯ. ВЕРА

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ. ВЛАСТЬ КЛЮЧЕЙ И ИСПОВЕДЬ

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ

ХРИСТИАНСКОЕ УЧЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

СВЯТАЯ БИБЛИЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ. ЗАКОН БОЖИЙ

ГЛАВА ВТОРАЯ. Символ веры

ГЛАВА ТРЕТЬЯ. МОЛИТВА ГОСПОДНЯ

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ. ТАИНСТВО СВЯТОГО КРЕЩЕНИЯ

ГЛАВА ПЯТАЯ. ВЛАСТЬ КЛЮЧЕЙ И ИСПОВЕДЬ

ГЛАВА ШЕСТАЯ. ТАИНСТВО СВЯТОГО ПРИЧАСТИЯ

Краткий катехизис д-ра Мартина Лютера и христианское учение - Предисловие

Данное русское издание книги основано на финском издании 1990 года, которое, в свою очередь, было подготовлено на основе предпринятого пастором Кауко Валве издания 1941 года, с использованием, в частности, немецкого издания объяснений "Краткого катехизиса" д-ра Лютера, сделанных д-ром Иоганном Конрадом Дитрихом (1575-1639 гг.).

Книга состоит из двух частей: (1) "Краткого катехизиса", написанного реформатором церкви д-ром Мартином Лютером, и (2) "Христианского учения". В "Кратком катехизисе" изложены в сжатом виде основы христианской веры, взятые из святой Библии.

"Христианское учение" комментирует их подробнее и делает понятными современному читателю. Изложение опирается на библейские тексты. Они взяты, главным образом, из Синодального перевода. В отдельных случаях используется финский текст и ≪Новый перевод с греческого подлинника≫ Нового Завета, опубликованный Slavic Gospel Association, Inc., Wheaton, Ill. U.S.A. Если же цитаты берутся из перевода, выполненного Мартином Лютером, то это отмечается особо. Цитаты из трудов самого Мартина Лютера, если источник явно не указан, взяты из "Большого катехизиса".