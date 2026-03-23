Краткий компендий Духовных упражнений

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2011. — 160 с.

ISBN 978-5-94242-062-8

Anonimo Compendio breve de Exercicios Espirituales (Casa de la viuda de Carles Amorosa, Barcelona, 1555)

Глава I. Что следует соблюдать тому, кто впервые пожелает упражняться в жизни духовной

Глава II. Что должен привести себе на память тот, кто находится в начале своего обращения, дабы обрести призвание к страху

Глава III. В которой размышления пути очищения распределяются по дням недели, и как нужно начинать в понедельник

Глава IV. Следует второе упражнение, состоящее в рассмотрении благодеяний, оказанных человеку Богом

Глава V. Следует путь, именуемый путём единения, на коем упражняющийся объединяется с Богом своим через чувство любви

Глава VI. Следует размышление о жизни Христа, распределённое по дням недели

Глава VII. Следует размышление о Страстях и смерти Христа, по дням недели

Глава VIII. Следует «директорий канонических часов» — как дневных, так и ночных — в коем монашествующий получает наставления о том, как ему вести себя до молитвы и во время оной, а также по завершении богослужения