Краткий компендий Духовных упражнений

Category ESXATOS BOOKS, Theology
Series Библиотека журнала Символ (13 books)

М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2011. — 160 с.

ISBN 978-5-94242-062-8

Anonimo Compendio breve de Exercicios Espirituales (Casa de la viuda de Carles Amorosa, Barcelona, 1555)

Краткий компендий Духовных упражнений - Содержание

  • Глава I. Что следует соблюдать тому, кто впервые пожелает упражняться в жизни духовной

  • Глава II. Что должен привести себе на память тот, кто находится в начале своего обращения, дабы обрести призвание к страху

  • Глава III. В которой размышления пути очищения распределяются по дням недели, и как нужно начинать в понедельник

  • Глава IV. Следует второе упражнение, состоящее в рассмотрении благодеяний, оказанных человеку Богом

  • Глава V. Следует путь, именуемый путём единения, на коем упражняющийся объединяется с Богом своим через чувство любви

  • Глава VI. Следует размышление о жизни Христа, распределённое по дням недели

  • Глава VII. Следует размышление о Страстях и смерти Христа, по дням недели

  • Глава VIII. Следует «директорий канонических часов» — как дневных, так и ночных — в коем монашествующий получает наставления о том, как ему вести себя до молитвы и во время оной, а также по завершении богослужения

  • Глава IX. «Правила и советы» для тех, кто ещё не наторел в молитве, коими они могут пользоваться в упражнениях, содержащихся в этом кратком трактате

Приложение. Двенадцать ступеней смирения отца нашего святого Бенедикта

