Краусс - Всё из ничего: как возникла Вселенная
Чтобы с самого начала внести полную ясность, я должен признаться, что не симпатизирую идее, которая лежит в основе всех мировых религий: будто бы творение нуждается в творце. Ежедневно и ежечасно возникают чудесные, прекрасные предметы и явления - от снежинок морозным зимним утром до тончайшей радуги после дождя летним вечером. Однако утверждать, будто все до единого предметы и явления созданы высшим разумом - старательно, с любовью, а главное, целенаправленно, станут разве что самые ярые фундаменталисты. Более того, многие простые смертные - как ученые, так и люди, далекие от науки, - рады тому, что на основании простых и изящных законов физики мы можем объяснить, как и почему снежинки и радуга возникают сами по себе.
Тут, конечно, можно спросить, откуда берутся законы физики, и даже задать вопрос с подвохом: кто создал эти законы? И даже если на первый вопрос ответ получен, человек, задавший его, зачастую не останавливается: «А это откуда взялось? А кто создал то?» - и т. д.
В конечном итоге многие мыслящие люди приходят к очевидному выводу: как сказали бы Платон, Фома Аквинский и современная католическая церковь, нужна Первопричина, то есть Божественная сущность, Творец всего, что есть и что будет. Иными словами, нечто или некто вечный и вездесущий.
Но, даже если постулировать наличие Первопричины, остается открытым вопрос: кто сотворил самого Творца? И в чем состоит разница между доводами в пользу вечно существующего Создателя и противоположной гипотезой о вечно существующей Вселенной, в которой его нет?
Эти доводы всякий раз напоминают мне знаменитую историю о том, как некий философ читал лекцию о происхождении Вселенной (по одной версии, это был Бертран Рассел, по другой - Уильям Джеймс). Среди слушателей нашлась одна дама, убежденная в том, что мир покоится на гигантской черепахе, опорой которой служит другая черепаха, а той - третья, и так «до самого низа!» Бесконечная цепочка созидательных сил, порождающих самое себя, и даже предположение о наличии воображаемой силы, которая выше и больше черепах, не приближает нас к ответу на вопрос, что дало начало Вселенной. И все же метафора бесконечной регрессии может оказаться ближе к реальному процессу возникновения Вселенной, нежели идея единого Творца.
Лоуренс Краусс - Всё из ничего: как возникла Вселенная
М. : Альпина нон-фикшн, 2019. - 283 с.
ISBN 978-5-91671-951-2
Лоуренс Краусс - Всё из ничего: как возникла Вселенная - Содержание
Предисловие ко второму изданию
Предисловие
- Глава 1. Сага о тайнах Вселенной: начало
- Глава 2. Сага о тайнах Вселенной: космос на вес
- Глава 3. Свет из начала времен
- Глава 4. Много шума из ничего
- Глава 5. Неудержимая Вселенная
- Глава 6. Бесплатный обед на краю Вселенной
- Глава 7. Наше печальное будущее
- Глава 8. Его величество случай?
- Глава 9. Из ничего - нечто
- Глава 10. Нестабильность «ничего»
- Глава 11. Дивные новые миры
- Эпилог
Послесловие Ричарда Докинза
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Спасибо за интересную книгу! Перидически покупаю книги издательства АНФ в бумаге, но электр. версии помогают в работе с ними при собственных исследованиях.