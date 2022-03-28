Чтобы с самого начала внести полную ясность, я должен признаться, что не симпатизирую идее, которая лежит в основе всех мировых религий: будто бы творение нуждается в творце. Ежедневно и ежечасно возникают чудесные, прекрасные предметы и явления - от снежинок морозным зимним утром до тончайшей радуги после дождя летним вечером. Однако утверждать, будто все до единого предметы и явления созданы высшим разумом - старательно, с любовью, а главное, целенаправленно, станут разве что самые ярые фундаменталисты. Более того, многие простые смертные - как ученые, так и люди, далекие от науки, - рады тому, что на основании простых и изящных законов физики мы можем объяснить, как и почему снежинки и радуга возникают сами по себе.

Тут, конечно, можно спросить, откуда берутся законы физики, и даже задать вопрос с подвохом: кто создал эти законы? И даже если на первый вопрос ответ получен, человек, задавший его, зачастую не останавливается: «А это откуда взялось? А кто создал то?» - и т. д.

В конечном итоге многие мыслящие люди приходят к очевидному выводу: как сказали бы Платон, Фома Аквинский и современная католическая церковь, нужна Первопричина, то есть Божественная сущность, Творец всего, что есть и что будет. Иными словами, нечто или некто вечный и вездесущий.

Но, даже если постулировать наличие Первопричины, остается открытым вопрос: кто сотворил самого Творца? И в чем состоит разница между доводами в пользу вечно существующего Создателя и противоположной гипотезой о вечно существующей Вселенной, в которой его нет?

Эти доводы всякий раз напоминают мне знаменитую историю о том, как некий философ читал лекцию о происхождении Вселенной (по одной версии, это был Бертран Рассел, по другой - Уильям Джеймс). Среди слушателей нашлась одна дама, убежденная в том, что мир покоится на гигантской черепахе, опорой которой служит другая черепаха, а той - третья, и так «до самого низа!» Бесконечная цепочка созидательных сил, порождающих самое себя, и даже предположение о наличии воображаемой силы, которая выше и больше черепах, не приближает нас к ответу на вопрос, что дало начало Вселенной. И все же метафора бесконечной регрессии может оказаться ближе к реальному процессу возникновения Вселенной, нежели идея единого Творца.

Лоуренс Краусс - Всё из ничего: как возникла Вселенная

М. : Альпина нон-фикшн, 2019. - 283 с.

ISBN 978-5-91671-951-2

Лоуренс Краусс - Всё из ничего: как возникла Вселенная - Содержание

Предисловие ко второму изданию

Предисловие

Глава 1. Сага о тайнах Вселенной: начало

Глава 2. Сага о тайнах Вселенной: космос на вес

Глава 3. Свет из начала времен

Глава 4. Много шума из ничего

Глава 5. Неудержимая Вселенная

Глава 6. Бесплатный обед на краю Вселенной

Глава 7. Наше печальное будущее

Глава 8. Его величество случай?

Глава 9. Из ничего - нечто

Глава 10. Нестабильность «ничего»

Глава 11. Дивные новые миры

Эпилог

Послесловие Ричарда Докинза

Об авторе

Небольшое интервью с автором

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