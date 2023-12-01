Несмотря на свой путь уничижения. Библия не потеряла еще своего посланничества. Она говорит и будет говорить, пока не завершится ее последняя миссия среди человечества. Люди и народы, которые сознательно пытались не подчиняться ее духу и откровению, доказали только, что человек не в состоянии приобресть без ее света ни живого общения с Богом верою, ни истинного к ближнему и творению.

Библия в своем откровении Бога желает, чтобы ее расценивали как "живое Слово", а не как "священную книгу". Она желает, чтобы ее не только читали, она хочет, чтобы ее и слушали. Откровение ее стремится говорить с нами так же, как оно говорилось некогда с апостолами и пророками. Ведь сегодня имеются в Церкви Христовой широкие круги, которые "потеряли" Ветхий Завет вместе с словом откровения. Они потеряли его не только как "священную книгу", но и как "живое Слово". Как бы строго и официально ни признавали люди эту Книгу, они все же пренебрегают ее духом и силой ее откровения, превозносясь над ними. Полагают, что способность человека размышлять должна заменять современному человеку откровение Божие.

Яков Крекер - Первое творение, падение и восстановление его; Ной и суд над миром

Живое слово - 1

Яков Крекер - Первое творение, падение и восстановление его; Ной и суд над миром - Содержание

Первое творение, падение и восстановление его

І. Откровение Божие в ветхозаветный период

ІІ. Первое творение и его падение

ІІІ. Первое восстановление и его принципы

IV. Первый человек и его призвание

V. Первое искушение и его значение

VI. Первое падение и его последствия

Ной и суд над миром