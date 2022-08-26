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Кремер - Открытые глаза

Эмиль Кремер - Открытые глаза на хитрость сатаны и полное спасение на кресте
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Category ESXATOS BOOKS, PROTESTANTISM, Theology, Ethics, Pastoral Care Counseling, Psychology Psychotherapy, Religious Studies Atheism
Это короткое сочинение о незаметной области идолопоклонства первоначально не было предназначено для широких масс. Оно постепенно выкристаллизовалось из многолетнего личного опыта, и с течением времени стала необходимой его публикация. В душепасторских беседах Господь вновь и вновь вскрывает глубокие и бессознательные причины духовного плена многих людей и определенные затруднения некоторых верующих и ставит их под яркий свет Креста Голгофы. Несмотря на все старания и молитвы, рабы греха только тогда могут познать спасающую власть Иисуса Христа и действительное рождение свыше и войти в более глубокую жизнь веры, когда им будут открыты причины их рабства, и на основании Священного Писания они осознают, какие большие грехи они совершали и исповедуют их перед Спасителем.
Поэтому стало необходимым прежде всего открыть Священное Писание и провести разъяснительную работу в области различных тайных незаметных грехов на основании Священного Писания и имеющегося опыта. Чтобы подготовить многие ищущие души к душепасторской беседе и, таким образом, быстрее вывести их из этой темной области к Иисусу и Кресту Голгофы, появляется все большая необходимость вооружить их списком библейских разъяснений и замечаний на наиболее распространенные грехи. Откликаясь на многочисленные запросы, это сочинение отдается , в печать, чтобы охватить более широкий круг людей, открыть глаза многим связанным душам и обратить их от идолов к живому и истинному Богу. Пусть Господь в Своей бесконечной милости и дальше распространяет Свое благословение через это сочинение, выведет еще многих искренних людей из власти тьмы и введет их в Свое Царство света, чтобы подготовить их к скорому восхищению, к восхвалению Его безграничной милости.

Эмиль Кремер - Открытые глаза на хитрость сатаны и полное спасение на кресте

Происхождение, сущность и последствия суеверия и колдовства
Москва, АО «Деловой центр» 1992
ISBN 5-88400-044-0

Эмиль Кремер - Открытые глаза на хитрость сатаны и полное спасение на кресте - Содержание

Предисловие к первому немецкому изданию
Предисловие к семнадцатому немецкому изданию
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ Открыты ли тебе глаза ?
  • I. Вступление
  • II. Власть и хитрость сатаны
  • III. Происхождение и сущность идолопоклонства в грехах суеверия и колдовства
    • А. Сознание и падение человека
    • Б. Развитие и распространение идолопоклонства
    • В. Объявленные Богом наказания за грехи мерзости
  • IV. Особые отличительные черты и характерная особенность грехов мерзости
  • V. Всеобщие причины (мотивы), приводящие к совершению грехов мерзости
  • VI. Последствия от грехов мерзости
    • А. Общие последствия
    • Б. Особые последствия и сопутствующие явления грехов мерзости
  • VII. Дорога к полной свободе
ВТОРАЯ ЧАСТЬ Наиболее распространенные общеприняты״ формы проявления мерзостей идолопоклонства, колдовства и суеверий
  • I. Толкование примет (знаков)
  • II. Выбор дней и толкование звезд
  • III. Заклинать (заговаривать)
  • IV. Предсказание
  • V. Лечение болезней через заговаривание, заклинание, симпатию, белую магию и т. д.
  • VI. Методы лечения под маской так называемой «передовой науки»
  • VII. Благочестивое идолопоклонство
  • VIII. Колдовство, черная магия, спиритизм
  • IX. Идолопоклонство под маской «современной науки» и христианства: радиэстеэия, астрология, христианская наука, теософия, антропософия
  • X. Групповая динамика, движение (секта) «Мун», акупрессура, гомеопатия, массаж зональных рефлексов ступни, лечения через лечебные травы
Заключение
Послесловие
Перечень использованной литературы
Views 667
Rating 3.8 / 5
Added 26.08.2022
Author brat Andron
Rate this publication:
3.8/5 (2)

Comments (2 comments)

G
gios76 3 years ago

спасибо
P
pikalov 3 years ago

Скандальная книга. В свое время ее прозвали "Учебник начинающего окультиста"

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