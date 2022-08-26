Кремер - Открытые глаза
Это короткое сочинение о незаметной области идолопоклонства первоначально не было предназначено для широких масс. Оно постепенно выкристаллизовалось из многолетнего личного опыта, и с течением времени стала необходимой его публикация. В душепасторских беседах Господь вновь и вновь вскрывает глубокие и бессознательные причины духовного плена многих людей и определенные затруднения некоторых верующих и ставит их под яркий свет Креста Голгофы. Несмотря на все старания и молитвы, рабы греха только тогда могут познать спасающую власть Иисуса Христа и действительное рождение свыше и войти в более глубокую жизнь веры, когда им будут открыты причины их рабства, и на основании Священного Писания они осознают, какие большие грехи они совершали и исповедуют их перед Спасителем.
Поэтому стало необходимым прежде всего открыть Священное Писание и провести разъяснительную работу в области различных тайных незаметных грехов на основании Священного Писания и имеющегося опыта. Чтобы подготовить многие ищущие души к душепасторской беседе и, таким образом, быстрее вывести их из этой темной области к Иисусу и Кресту Голгофы, появляется все большая необходимость вооружить их списком библейских разъяснений и замечаний на наиболее распространенные грехи. Откликаясь на многочисленные запросы, это сочинение отдается , в печать, чтобы охватить более широкий круг людей, открыть глаза многим связанным душам и обратить их от идолов к живому и истинному Богу. Пусть Господь в Своей бесконечной милости и дальше распространяет Свое благословение через это сочинение, выведет еще многих искренних людей из власти тьмы и введет их в Свое Царство света, чтобы подготовить их к скорому восхищению, к восхвалению Его безграничной милости.
Эмиль Кремер - Открытые глаза на хитрость сатаны и полное спасение на кресте
Происхождение, сущность и последствия суеверия и колдовства
Москва, АО «Деловой центр» 1992
ISBN 5-88400-044-0
Эмиль Кремер - Открытые глаза на хитрость сатаны и полное спасение на кресте - Содержание
Предисловие к первому немецкому изданию
Предисловие к семнадцатому немецкому изданию
ПЕРВАЯ ЧАСТЬ Открыты ли тебе глаза ?
- I. Вступление
- II. Власть и хитрость сатаны
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III. Происхождение и сущность идолопоклонства в грехах суеверия и колдовства
- А. Сознание и падение человека
- Б. Развитие и распространение идолопоклонства
- В. Объявленные Богом наказания за грехи мерзости
- IV. Особые отличительные черты и характерная особенность грехов мерзости
- V. Всеобщие причины (мотивы), приводящие к совершению грехов мерзости
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VI. Последствия от грехов мерзости
- А. Общие последствия
- Б. Особые последствия и сопутствующие явления грехов мерзости
- VII. Дорога к полной свободе
ВТОРАЯ ЧАСТЬ Наиболее распространенные общеприняты״ формы проявления мерзостей идолопоклонства, колдовства и суеверий
- I. Толкование примет (знаков)
- II. Выбор дней и толкование звезд
- III. Заклинать (заговаривать)
- IV. Предсказание
- V. Лечение болезней через заговаривание, заклинание, симпатию, белую магию и т. д.
- VI. Методы лечения под маской так называемой «передовой науки»
- VII. Благочестивое идолопоклонство
- VIII. Колдовство, черная магия, спиритизм
- IX. Идолопоклонство под маской «современной науки» и христианства: радиэстеэия, астрология, христианская наука, теософия, антропософия
- X. Групповая динамика, движение (секта) «Мун», акупрессура, гомеопатия, массаж зональных рефлексов ступни, лечения через лечебные травы
Заключение
Послесловие
Перечень использованной литературы
спасибо
Скандальная книга. В свое время ее прозвали "Учебник начинающего окультиста"