Это короткое сочинение о незаметной области идолопоклонства первоначально не было предназначено для широких масс. Оно постепенно выкристаллизовалось из многолетнего личного опыта, и с течением времени стала необходимой его публикация. В душепасторских беседах Господь вновь и вновь вскрывает глубокие и бессознательные причины духовного плена многих людей и определенные затруднения некоторых верующих и ставит их под яркий свет Креста Голгофы. Несмотря на все старания и молитвы, рабы греха только тогда могут познать спасающую власть Иисуса Христа и действительное рождение свыше и войти в более глубокую жизнь веры, когда им будут открыты причины их рабства, и на основании Священного Писания они осознают, какие большие грехи они совершали и исповедуют их перед Спасителем.

Поэтому стало необходимым прежде всего открыть Священное Писание и провести разъяснительную работу в области различных тайных незаметных грехов на основании Священного Писания и имеющегося опыта. Чтобы подготовить многие ищущие души к душепасторской беседе и, таким образом, быстрее вывести их из этой темной области к Иисусу и Кресту Голгофы, появляется все большая необходимость вооружить их списком библейских разъяснений и замечаний на наиболее распространенные грехи. Откликаясь на многочисленные запросы, это сочинение отдается , в печать, чтобы охватить более широкий круг людей, открыть глаза многим связанным душам и обратить их от идолов к живому и истинному Богу. Пусть Господь в Своей бесконечной милости и дальше распространяет Свое благословение через это сочинение, выведет еще многих искренних людей из власти тьмы и введет их в Свое Царство света, чтобы подготовить их к скорому восхищению, к восхвалению Его безграничной милости.

Эмиль Кремер - Открытые глаза на хитрость сатаны и полное спасение на кресте

Происхождение, сущность и последствия суеверия и колдовства

Москва, АО «Деловой центр» 1992

ISBN 5-88400-044-0

Эмиль Кремер - Открытые глаза на хитрость сатаны и полное спасение на кресте - Содержание

Предисловие к первому немецкому изданию

Предисловие к семнадцатому немецкому изданию

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ Открыты ли тебе глаза ?

I. Вступление

II. Власть и хитрость сатаны

III. Происхождение и сущность идолопоклонства в грехах суеверия и колдовства А. Сознание и падение человека Б. Развитие и распространение идолопоклонства В. Объявленные Богом наказания за грехи мерзости

IV. Особые отличительные черты и характерная особенность грехов мерзости

V. Всеобщие причины (мотивы), приводящие к совершению грехов мерзости

VI. Последствия от грехов мерзости А. Общие последствия Б. Особые последствия и сопутствующие явления грехов мерзости

VII. Дорога к полной свободе

ВТОРАЯ ЧАСТЬ Наиболее распространенные общеприняты״ формы проявления мерзостей идолопоклонства, колдовства и суеверий

I. Толкование примет (знаков)

II. Выбор дней и толкование звезд

III. Заклинать (заговаривать)

IV. Предсказание

V. Лечение болезней через заговаривание, заклинание, симпатию, белую магию и т. д.

VI. Методы лечения под маской так называемой «передовой науки»

VII. Благочестивое идолопоклонство

VIII. Колдовство, черная магия, спиритизм

IX. Идолопоклонство под маской «современной науки» и христианства: радиэстеэия, астрология, христианская наука, теософия, антропософия

X. Групповая динамика, движение (секта) «Мун», акупрессура, гомеопатия, массаж зональных рефлексов ступни, лечения через лечебные травы

Заключение

Послесловие

Перечень использованной литературы