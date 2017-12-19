Каждый человек обладает потенциалом. Колоссальным потенциалом. Тот, кто смог реализовать этот потенциал, способен на великие дела и свершения. Его жизнь становится полноценной и насыщенной, каждый прошедший день оказывается прожитым не зря. Работа, отдых и даже повседневная рутина наполняются огромным смыслом. Однако что представляет собой заложенный в нас потенциал? И, самое главное, каким образом мы сможем его реализовать?

Потенциал, о котором идет речь, есть уникальная Б ־ жественная энергия, которой Всевышний наполнил единственную и неповторимую душу каждого человека. Чтобы лучше понять, о чем идет речь, обратимся к словам Торы: "И создал Г-сподь Б-г человека из праха земного, и вдохнул в ноздри его дыхание жизни, и стал человек душою живою" (Берейшит, 2:7). Иными словами, Б-г "вдохнул" в человека Его бессмертную душу, тем самым даровав ему неограниченную силу и энергию. Как пояснял прославленный каббалист Ари (р. Ицхак Лурия Ашкенази, 1534-1572): "Когда Творец "выдыхает", Его "дыхание" исходит из Его сокровенной сущности. Более того, после того, как Он вдохнул свое дыхание в человека, тот уже не сможет порвать свою связь с Ним" (Эц Хаим, стр. 68; см. так же Innerspace, стр. 17; Anatomy of the Soul, стр. 30-31).

Это значит, что человек является сосудом, наполненным Б-жественным "дыханием жизни" и сохраняющим благодаря этому непосредственную связь с бесконечным Творцом. Будучи "сосудом", человек, безусловно, может использовать заключенное в нем "дыхание", то есть Б-жественную энергию. Таким образом, в распоряжении человека оказывается огромный, практически неограниченный потенциал. Причина, по которой большинство из нас ничего не знает об этом потенциале, заключается в том, что он очень глубоко спрятан. Наш потенциал непосредственно связан с Творцом. Поэтому так же, как Всевышнего можно "увидеть" далеко не сразу, так и наш потенциал обнаруживается далеко не сразу.

Только вглядываясь в глубину своей души, чтобы осознать свои внутренние возможности и понять, откуда мы пришли и к чему должны стремиться, мы постепенно начинаем осознавать, каким огромным потенциалом обладаем. Все в этом мире имеет свою "глубину". К примеру, физики сначала открыли атом, затем нейтрон, затем квант и т.д. Выход на каждый следующий уровень приводит к новому витку поисков частиц, входящих в состав атома. Каждый достигнутый уровень становится отправной точкой для новых исследований, позволяющих в итоге достичь следующего уровня. Обычно человек не осознает, каков его потенциал и сколько у него внутренних сил, пока не столкнется с серьезными трудностями.

В этот момент многие обнаруживают колоссальную стойкость, позволяющую им с честью выйти из самых трудных, порой даже безнадежных, на первый взгляд, испытаний. Оказавшись в трудной ситуации, люди совершают то, что считали для себя совершенно немыслимым. Ибо в этот момент они мобилизуют бесконечные энергетические, глубоко спрятанные, резервы, благодаря которым им иногда удается, что называется, прыгнуть выше собственной головы. Но разве не лучше было бы не ждать трудностей и испытаний, чтобы раскрыть тайну заложенного в нас потенциала? Не лучше ли использовать эту энергию по собственной воле? Только представьте себе, какое счастье может принести обладание такой неограниченной силой. Возможно ли это? Да - если воспользоваться "инструментами", которые предлагает нам Каббала.

Хаим Кремер - Скрытые сокровища или как реализовать Ваш потенциал

Книга, написанная на основании Каббалы и учения раби Нахмана из Браслава

Иерусалим - Нью-Йорк ,2012

ISBN 978-1-928822-67-7

224 с.

Хаим Кремер - Скрытые сокровища или как реализовать Ваш потенциал - Оглавление

Предисловие

Реализуй свой потенциал

Потенциальные возможности

Инструменты

В начале

Первоначальный замысел

Цимцум

Пустое пространство

Разбитые сосуды

Энергия сфирот

Десять сфирот

Кетер

Мохин (Интеллект)

Хоэсма, Бина и Даат

Мидот

Хесед

Гвура

Тиферет

Нецах и Год

Йесод

Малхут

От потенциального - к реальному

Как стать праведником

Полный цикл

Приложение

Хаим Кремер - Скрытые сокровища или как реализовать Ваш потенциал - Десять сфирот

В этой главе мы помещаем краткое описание сил сфирот, имеющих отношение к тематике этой книги. Многие идеи, которые мы использовали для объяснения энергетики сфирот, подробно обсуждаются в книге Innerspace р. Арье Каплана. Для более глубокого изучения каббалистического отношения к человеческому телу мы можем порекомендовать книгу р. Хаима Кремера Chaim Kramer, Anatomy of the Soul, выпущенную Институтом изучения наследия раби Нахмана из Браслава (Breslov Research Insttitute). Ари учит, что после того как Творец "сжал" Свою сущность и создал Пустое Пространство, Он направил простой, прямой Луч (кав) вниз от своего Бесконечного Света, окружавшего Пустое Пространство, к центру этого Пространства.

Этот Луч послужил каналом, по которому Б-жественный Свет нисходил вниз и распространялся в мирах, которым предстояло возникнуть. Нисхождение этого Луча имело десять "станций" получивших название сфирот. Десять сфирот несут в себе энергию, которая проникает во все уголки мироздания. Кроме того, сфирот олицетворяют энергии и силы, с помощью которых человек может творить свою собственную жизнь, реализуя заложенный в нем потенциал и достигая целей, которые он перед собой ставит. Некоторые из сфирот олицетворяют ментальные, или мыслительные, процессы. Другие олицетворяют качества, атрибуты или "инструменты", посредством которых мы можем воплощать свои мысли. Перечислим эти десять сфирот в нисходящем порядке:

Кетер (Корона) Хохма (Мудрость) Вина (Понимание, Разум), Дяят (Познание, Осознание) Хесед (Милосердие) Гвура (Сила, Мощь) Тиферет (Красота) Нецах (Вечность) Год (Великолепие) Йесод (Основание) Малхут (Царство)

Согласно каббалистическому подходу, десять сфирот служат своего рода фильтром, благодаря которому Б-жественный Свет достигает материального мира в том виде и с той интенсивностью, что это оказывается во благо всем. Сфирот также олицетворяют основные силы, необходимые нам, что-бы жить и действовать. Об этом свидетельствует корень СПР ("самех-пей/фей-рейш"), от которого происходят такие слова, как сапир (сапфир, источник света) и сфар (рубеж, граница). С точки зрения ограниченного материального мира идея бесконечности кажется недоступной пониманию. Каббалисты хорошо осознавали, что возможности человека размышлять о бесконечном весьма ограничены. Поэтому, говоря о Б-ге, они называли Его Светом Бесконечности.

Система сфирот сокращает разрыв между конечным и Бесконечным, сдерживая и направляя Б ־ жественный Свет, нисходящий в материальный мир. Поскольку физическая реальность не может единовременно выдержать слишком много святости, сфирот "рассеивают" Б-жественный Свет, постепенно уменьшая его интенсивность, которая является наибольшей на уровне высшей сфиры Кетер и достигает минимума на уровне Малхут, низшей из сфирот. Достигнув этого уровня, Б-жественный свет начинает распространяться в физическом мире, принимая форму духовного просветления или материальных благ. Однако система сфирот не является улицей с односторонним движением.

Будучи своего рода посредником между Творцом и Его творениями, сфира Малхут олицетворяет также силу, способную принять человеческое приношение, совершенное в материальном мире, и послать его наверх, к престолу Творца. Таким образом, система сфирот служит "интерфейсом", обеспечивающим связь между Творцом и человеком. С одной стороны, эта система "разлагает" Б-жественный Свет на разные уровни интенсивности, дабы каждый человек мог воспринять этот Свет в соответствии со своим уровнем. С другой стороны, та же система обеспечивает двустороннюю связь между Б-гом и человеком. В таком контексте сфирот олицетворяют различные силы и энергии, посредством которых мы можем выражать свои мысли и желания и реализовывать наши способности.

Они являются важнейшим инструментом, позволяющим нам задействовать наши внутренние резервы и достичь поставленных перед нами целей. Три высших сфирот — Кетер, Хохма, Бина и Даат (их также называют мохин - мозг, разум) - расположены на духовном уровне, обладающем колоссальным влиянием на наш потенциал. Изучение этих сфирот даст нам ключ к пониманию заложенных в нас творческих начал, силы воли и способности действовать. Семь низших сфирот - Хесед, Гвура, Тиферет, tod, Нецах, Йесод и Малхут — известны также какмидот (свойства, качества). Изучение этих сфирот научит нас самоконтролю, доброте и другим положительным качествам, необходимым для достижения наших целей. Чтобы лучше понять, как применить знание о системе сфирот в нашей повседневной жизни, рассмотрим сначала, какие органы человеческого тела соответствуют каждой из сфирот, а затем - принцип противоположных энергий, в соответствии с которым работает эта система.