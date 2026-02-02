Креммерц Джулиано - Полный корпус магической философии

Креммерц - Полный корпус магической философии
Теперь, в 2023 году, вы будете сами судить в России о том, насколько ценны учения сего необыкновенного исторического документа, почитавшегося Мастерами прошлого первостепенной важности из-за скрытых и зашифрованных в нем учений о сексуальных практиках истинных Иллюминатов: все они еще действенны и должны подвергаться рассмотрению.
Георгий Иванович Гурджиев в своих блестящих «Рассказах Вельзевула своему внуку» (1950 год), казалось бы, указывая на просвещенные «виртуозности» Креммерца:
«И каждый разбойник называет себя там посвященным. Среди подобных земных посвященных встречаются даже великие посвященные, которые особенно в наши дни отличаются от недавно образованных обычных посвященных тем, что в своей виртуозности прошли, как там говорят, воду, огонь, медные трубы и даже подводные камни, присутствующие в игровых залах МонтеКарло».
И именно туда, в казино Монте-Карло, Креммерц отправился в ночь перед своей смертью благодаря событию, некоторым образом создавшему его анимическую связь с Россией. В начале мая 1930 года мастера стал одолевать недуг: он ощущал состояние общего недомогания, страдал от расстройства желудка и головных болей. Но вечером 6 мая в казино Монако исполнялся русский балет, и члены семьи, чтобы развлечь его, пожелали взять его с собой на спектакль, и он не смог отказаться от этого, столь ценного для нас жеста. Он умрет безмятежно в своей постели на следующий день, в 4 часа дня, в окружении своих близких.
Джулиано Креммерц - Полный корпус магической философии
СПб.: Издательство «Академия исследований культуры», 2023. — 384 с., ил.
ISBN 978-5-94396-266-0
Джулиано Креммерц - Полный корпус магической философии - Содержание
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО (Лео Загами, Великий мастер Всемирного ордена Иллюминатов)
ДВЕРЬ В АРКАДИЮ. Философическая новелла переводчика (Владимир Ткаченко-Гильдебрандт)
CORPUS TOTIUS PHILOSOPHORUM MAGIAE. ПОЛНЫЙ КОРПУС МАГИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ. Перевод с французского и итальянского Владимира Ткаченко-Гильдебрандта
Книга 1. ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Книга 2. СОФИЯ
Книга 3. МАГИЧЕСКОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ
БИБЛИОГРАФИЯ
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