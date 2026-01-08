Джулиано Креммерц (Kremmerz, наст, имя Чиро Формизано) - итальянский герметист, алхимик и маг, основатель Терапевтического магического братства Мириам (1898). Чиро Формизано родился 8 апреля 1861 г. в Портичи близ Неаполя в семье Микеле Формизано, скромного помощника дорожного инженера, и богатой домовладелицы Гаэтано Аргано. Благодаря финансовой поддержке матери Чиро получил хорошее образование. Уже в 17 лет ему выдали лицензию на преподавание итальянской литературы, истории, географии.

Затем он защитил докторскую степень по литературе в Неаполитанском университете, и с 1883 по 1885 гг. работал учителем в гимназии города Альвито (провинция Казерта), и корректором в типографии Портичи. В 1885 г. Чиро стал владельцем фотогравюрной лаборатории и журналистом неаполитанской газеты «Иль Маттино». В 1887 г. он вступил в брак с Анной Беатой, которая позднее родила ему двух дочерей - Гаэтану и Адель.

Еще в ранней юности Чиро познакомился с герметистом Паскуале де Сервисом, который жил с ним в одном доме, и был известен в эзотерических кругах под именем «IZAR». Благодаря де Сервису Чиро приобщился к тайной традиции, сочетавшей в себе элементы итальянского герметизма эпохи Возрождения и псевдоегипетского масонства. Сам он впоследствии утверждал, что едва ли не с отроческих лет поддерживал связи с легендарным языческим обществом под названием «Неаполитанская школа» (Scuola di Napoli). Согласно преданиям, последователи Неаполитанской школы занимались алхимией и магией, но само существование этой организации не имеет документальных подтверждений.

Джулиано Креммерц - Герметика - наука о трансформации. Путь посвященный природной и божественной магии

М. : ТД Велигор, 2022. - 260 с.: ил.

ISBN 978-591742-119-3

Джулиано Креммерц - Герметика - наука о трансформации. Путь посвященный природной и божественной магии - Содержание

Об авторе

Оккультная деятельность

Учение и магические практики

Предисловие переводчика Фернандо Пикки

Введение

Обращение к стремящимся к свету

К ученикам великого искусства

Часть I. ВВЕДЕНИЕ В НАУКУ ОККУЛЬТА - Наука для тех, кто ее завоевывает - Магия, Волшебник и непередаваемый секрет - Вселенная и человек. Оккультная доктрина - Спиритуализм - Заключение

Часть II. ЭЛЕМЕНТЫ ЕСТЕСТВЕННОЙ И БОЖЕСТВЕННОЙ МАГИИ - Подготовка - Общие Принципы - 1. Совершенный Мастер - 2. Ученик - 3. Разумные энергии, силы и творения

Часть III. ТАЙНЫ ТАУМАТУРГИИ - Афоризмы - Катехизм первых этапов магии - - 1. Обряды и воля - 3. Заявление и призыв - 4. Ариэль и воля-душа - 5. Воля и слова - 6. Воля и заклинания - 7. Воля и графические знаки - 8. Наука и воля - 9. Как общается сила - 10. Наука, воля и сила - 11. Справедливость и сила - 12. Правосудие и сила - 13. Чистота и сила - 14. Страсти и сила - 15. Чистота Ариэля - 16. Ариэль создатель - 17. Доминант Ариэль

Эпилог

Словарь Терминов