Находки, ставшие сенсациями. Тайны, которые, казалось бы, навсегда сгинули во тьме веков. Крейг Эванс собрал все, что будоражило умы, чтобы рассказать о подлинном значении всех эпохальных открытий и том мире, который за ними вырисовывается.

JESUS AND HIS WORLD The Archaeological Evidence CRAIG A. EVANS

Крейг Эванс - Иисус и Его мир - Новейшие открытия - Содержание

Предисловие

Введение

1. В тени Сепфориса

Назарет, в котором Иисус вырос

Посещение близлежащего Сепфориса

Иисус и города

Вернемся в Назарет

2. Среди праведных

Религиозная жизнь в синагоге

Существовали ли синагоги во времена Иисуса?

Синагоги Израиля до 70 года н. э

Иисус и синагоги

3. Над книгой

Чтение, письмо и грамотность

Грамотность в эпоху поздней античности:археологические свидетельства

Старые книги как артефакты

Могли Иисус читать?

4. Столкновение с властями

Правящие священники и Храм

5.Жизнь среди мертвых

Иудейские погребальные обычаи

Как иудеи погребали своих умерших

Погребение необходимо

Погребения римской эпохи в свете археологии ..

Что делали с телами казненных преступников

в римском мире

Погребение Иисуса

Подведение итогов

Заключение

Приложение I

Был ли на самом деле найден семейный склеп Иисуса? . .

Приложение II

Как выглядел Иисус

Примечания

Список сокращений

Для дальнейшего чтения

Указатель имен

Крейг Эванс - Иисус и Его мир - Новейшие открытия - Введение

Если новозаветные Евангелия просто выдумки и сказки о человеке, которого не было на самом деле, чем объяснить их правдоподобие и то, что в них содержится много сведений о людях, которые, как мы знаем, существовали, и о событиях, которые, как нам известно, произошли? В конце концов, согласно Евангелиям Иисуса осудил на распятие римский правитель по имени Понтий Пилат. Этот человек упомянут в исторических источниках вне Нового Завета, более того, был найден камень, на котором начертано его имя. Мы также нашли имя иудейского первосвященника, осудившего Иисуса. Оно было написано на оссуарии, хранилище костей. Похоже, эти люди существовали. Думаю, то же можно сказать и про Иисуса.

Данная книга опирается на эту традицию исследований. Здесь я не стремился доказывать, что Иисус действительно жил или что он был евреем. Эта книга адресована не сетевым скептикам, которые легкомысленно критикуют христианство, не следуя нормам настоящего исследователя и ученого. Скорее она обращена к тому, кто хочет узнать, как современная археология повлияла на наши представления об Иисусе и его окружении, к тому, кто хочет узнать, какие стороны учения и деятельности Иисуса стали для нас понятнее благодаря археологическим открытиям.

В первой главе я поговорю о пяти важнейших темах. Я расскажу об археологических находках в Сепфорисе — городе, расположенном всего в нескольких километрах от селения Назарет, в котором вырос Иисус. Эти открытия проливают свет на многие стороны жизни в Галилее времен Иисуса. Они также ставят под сомнение модную гипотезу, появившуюся несколько лет назад, согласно которой Иисус был киником, для которого иудейские представления не играли значительной роли. Эта гипотеза ставит перед нами вопрос: «В какой мере Иисус был иудеем?»

Вторая глава посвящена археологическим данным и древним надписям, свидетельствующим о существовании зданий синагог во времена Иисуса. В самом ли деле они были, как это утверждают Евангелия? И если они существовали, какова была их функция? Это важные вопросы, поскольку Евангелия описывают синагогу как то место, где Иисус учит, проповедует и исцеляет.

В третьей главе мы продолжим изучать мир Иисуса и его современников и попытаемся ответить на вопросы: в какой степени эти люди были грамотными и какую роль в этом мире играли книги? Кто мог читать? Что именно они читали? Иисус, описанный евангелистами, владеет грамотой и иногда сталкивается с грамотными противниками. Соответствуют ли этой картине археологические данные?

В четвертой главе речь пойдет о тех людях, с которыми Иисус встречался и иногда буквально сражался, а именно: о влиятельных священниках и римских властителях. Если мы хотим лучше понять, что произошло с Иисусом в Иерусалиме, нам важно знать, кому принадлежала власть в те времена.

В пятой главе мы рассмотрим иудейские погребальные обычаи в свете данных археологии. Знания об этих обычаях помогут нам лучше понять повествования о смерти и погребении Иисуса. Кроме того, они проливают свет на многие аспекты его учения и служения и объясняют, почему вокруг Иисуса собирались большие толпы людей. В разделе Приложения (Приложение 1) также содержатся материалы, которые, среди прочего, позволят нам расширить представления об этой теме. Здесь рассматривается вопрос, связанный с заявлением одного канадского тележурналиста, сообщившего, что найдена гробница Иисуса, содержащая останки самого Иисуса, его жены и его сына! Правда ли это, а если нет, то почему нет?